Zlatan Ibrahimovic, lüks otomobil tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. 45. yaş gününü kutlayan yıldız futbolcu, kendisine Ferrari F80 hediye etti. 1.200 beygir gücündeki hibrit süper otomobilin fiyatı ise yaklaşık 3,5 milyon euro olarak açıklandı. Ibrahimovic’in yeni otomobili, sınırlı üretimiyle de dikkat çekiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Zlatan Ibrahimovic kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatı dudak uçuklattı 45. yaş gününü kutlayan Zlatan Ibrahimovic, doğum günlerinde kendisine Ferrari hediye etme geleneğini sürdürerek Ferrari F80 satın aldı. İsveçli eski futbolcu, sosyal medya hesabından otomobilin videosunu "Happy Birthday to Zlatan" notuyla paylaştı. 1.200 beygir gücündeki hibrit süper otomobil Ferrari F80'in fiyatının yaklaşık 3,5 - 3,6 milyon euro olduğu belirtildi. Ferrari F80 modelinden dünya genelinde sadece 799 adet üretilecek. Futbolculuk kariyerini noktalayan Ibrahimovic, Milan'da kıdemli danışman olarak görev alıyor.

“HAPPY BİRTHDAY TO ZLATAN” GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Zlatan Ibrahimovic’in doğum günlerinde kendisine Ferrari hediye etme geleneği bu yıl da devam etti. 45 yaşına giren İsveçli eski futbolcu, sosyal medya hesabından Ferrari F80’in yer aldığı bir video paylaşarak yeni yaşını kutladı. Ibrahimovic, paylaşımına yine kendisiyle özdeşleşen “Happy Birthday to Zlatan” notunu düştü. Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından Milan’da kıdemli danışman olarak görev almaya başlayan Ibrahimovic, lüks otomobillere olan tutkusuyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

ZLATAN IBRAHİMOVİC KENDİSİNE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK FERRARİ F80 ALDI

45.yaş gününü kutlayan Zlatan Ibrahimovic, kendisine Ferrari F80 alarak doğum günü hediyesi geleneğini sürdürdü. Ferrari’nin özel modellerinden biri olan F80, hem tasarımı hem de performansıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 3,5 milyon euro değerindeki otomobilden yalnızca 799 adet üretilecek. Ibrahimovic’in yeni otomobili de futbolcunun lüks otomobil koleksiyonundaki yerini aldı.

FERRARİ F80’DEN YALNIZCA 799 ADET ÜRETİLECEK

Ferrari F80’i özel kılan detaylardan biri de sınırlı üretim sayısı. Ferrari, bu modelden dünya genelinde yalnızca 799 adet üretecek. Bu nedenle F80, markanın en özel ve nadir modelleri arasında gösteriliyor. Zlatan Ibrahimovic’in doğum günü hediyesi olarak aldığı otomobilin yaklaşık 3,5 milyon euro değerinde olduğu belirtiliyor.

ZLATAN IBRAHİMOVİC FERRARİ KOLEKSİYONUNA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Zlatan Ibrahimovic’in doğum gününde kendisine Ferrari hediye etmesi artık adeta bir geleneğe dönüştü. Daha önceki doğum günlerinde de Ferrari modellerini tercih eden eski futbolcu, 45. yaş gününde Ferrari F80’i koleksiyonuna ekledi. Ibrahimovic’in yeni otomobiliyle birlikte Ferrari tutkusu bir kez daha gündeme gelirken, F80 de yıldız futbolcunun garajındaki özel modeller arasındaki yerini aldı.

Ferrari F80’in başlangıç fiyatının yaklaşık 3,6 milyon euro olduğu belirtiliyor. Kişiselleştirme seçenekleriyle birlikte otomobilin fiyatı daha da yükselebiliyor. Zlatan Ibrahimovic’in doğum günü hediyesi olarak aldığı F80’in değeri de bu nedenle dudak uçuklatan seviyelere ulaşıyor.

Zlatan Ibrahimovic, 45. yaş gününde kendisine aldığı Ferrari F80 ile lüks otomobil geleneğini sürdürdü. 1.200 beygirlik ve sınırlı üretim bu özel model, yıldız futbolcunun Ferrari koleksiyonundaki yerini aldı.