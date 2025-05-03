Zuhal Topal 4 katlı villasıyla gündemde! Görenler hayran kaldı

Yemekteyiz programıyla ekranda olan Zuhal Topal, bu sefer 4 katlı lüks villasıyla gündem oldu. Eşi ve kızıyla beraber 4 katlı villada yaşayan Zuhal Topal'ın dekorasyonu da takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Uzun zamandır Yemekteyiz programı ile televizyon ekranlarında yer alan ünlü sunucu Zuhal Topal sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündem oluyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa 4 katlı lüks eviyle dikkat çekti. Ünlü sunucunun evini görenler hayran kaldı.

ZUHAL TOPAL'IN EVİNİ GÖREN HAYRAN KALDI

Sihirli Annem, dizisiyle sinema ekranına dönen Zuhal Topal, 2008 yılında Korhan Saygıner ile evlendi. Bir kızları bulunan çift, İstanbul'da yaşadıkları ev ile görenleri hayran bıraktı. Evin büyük kısmı bahçeden oluşurken, Zuhal Topal'ın taze sebze ve meyve beslediği de görüldü.

Evinde sinema salonu, hamam, spor salonu da bulunan Zuhal Topal'ın evini sade ve şık ürünlerle döşediği görüldü. Eşiyle birlikte spora olan düşkünlüğünü sosyal medyadan da paylaşan Zuhal Topal'ın evinde basketbol ile voleybol sahası da bulunduğu görüldü.

Zuhal Topal ile Korhan Saygıner'in evini görenler sosyal medyada; 'Ev değil saray yavrusu', 'Çok güzel', 'Harika görünüyor' "Çok şık ve sade" gibi yorumlar yaptı.