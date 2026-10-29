12 burcun olumlu ve olumsuz özellikleri! Bu burçlar kararsızlık ve inatçılıkta sınır tanımıyor

Astrolojide bulunan 12 burcun her biri kendine ait özellik taşımasıyla tanınıyor. Boğa burcu inatçı, İkizler burcu kararsız olarak yıllardır biliniyor. İşte 12 burcun özellikleri!

12 BURCUN OLUMLU VE OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ

Her burç kendine has özellikleri ile tanınıyor. Bazısı sinirli, bazısı kararsız ve bazısı sakinliği ile tanınırken gelin hangi burcun hangi özelliği öne çıkıyor.

Koç

Koç burcunun olumlu özellikleri: Enerjij, liderlik etmeye müsait, mücadeleci, özgüvenli, cesur.

Olumsuz: Ateş burcu olduğu için hızlı sinirlenen, sabırsız, aceleci, çabuk sıkılan.

Boğa

Olumlu: Sadık, güvenilir, kararlı, dayanıklı, huzura önem veren.

Olumsuz: Sabit fikirli, değişimlere kapalı, inatçı, hızlı sinirlenen.

İkizler

Olumlu: Espri yönünde gelişmiş, pratik zeka, sosyal, kolay uyum sağlama.

Olumsuz: Hızlı sıkılan, kararları hızlı değişne, yüzeysel, kararsız.

Yengeç

Olumlu: Duygusal, sadık, sezgileir güçlü, merhametli, şefkatli.

Olumsuz: Hassas, fazla duygusal, geçmişte yaşama, içine kapalılık.

Aslan

Olumlu: Özgüvenli, lider, sıcakkanlı, cesur, cömert, eğlenmeyi seven.

Olumsuz: Gururlu, ilgiyi seven, baskın ve eleştiri kabul etmeyen.

Başak

Olumlu: Çalışkan, mantıklı düşünme, analitik, sorumluluk sahibi, düzenli ve güvenilir.

Olumsuz: Detaylara fazla takılma, kontrolcü, endişeli, mükemmeliyetçi.

Terazi

Olumlu: Uyumlu, adil, kibar, romantik, estetik zevki gelişmiş.

Olumsuz: Çatışmalardan kaçan, başkalarının onayını bekleyen, herkesi mutlu etmeye çalışırken panikleyen.

Akrep

Olumlu:Sezgisel, dayanıklı, araştırmayı seven, derin düşünceleri olan, cesur.

Olumsuz: Kıskanç, kuşkuçu, kin tutma ihtimali yüksek, gizemli.

Yay

Olumlu: Maceracı, eğlenceye düşkün, enerjik, öğrenme merakı yüksek.

Olumsuz: Sabırsız, sorumlulukları erteleyen, ani sıkılan.

Oğlak

Olumlu: Sabırlı, sorumluluk sahibi, mantık ile düşünen, hedef odaklı.

Olumsuz: Soğuk görünüş, katı, karamsar, fazla kontrolcü.

Kova

Olumlu: Yenilikçi, özgün, farklı fikirlere kolay adapte olan, teknoloji ile yakından ilgilenen.

Olumsuz: Duygusalarını bastıran, fazla bağımsız, soğuk duruş.

Balık

Olumlu: Duygusal, sezgileri güçlü. fedakar, hayal gücü yüksek.

Olumsuz: Çok hassas, hayalperest, kolay etkilenen, sınır koymakta zorluk çeken.

HANGİ BURÇ DAHA KARARSIZ, İNATÇI, ZEKİ, DUYGUSAL, UYUMLU?

En çok sinirlenen burçlar: Koç, Akrep, Aslan, Yay, Boğa.

İnatçı: Boğa, Aslan, Akrep, Kova, Oğlak.

Kararsız: İkizler, Terazi, Balık, Yay.

Duygusallık: Balık, Yengeç, Terazi.

Uyumlu: Terazi, Balık, Yengeç, Oğlak.

Özgürlük düşkünü: Yay, Kova, İkizler, Koç