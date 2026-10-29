12 burcun olumlu ve olumsuz özellikleri! Bu burçlar kararsızlık ve inatçılıkta sınır tanımıyor

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İstanbul
Astrolojide bulunan 12 burcun her biri kendine ait özellik taşımasıyla tanınıyor. Boğa burcu inatçı, İkizler burcu kararsız olarak yıllardır biliniyor. İşte 12 burcun özellikleri!
Her burç kendine has özellikleri ile tanınıyor. Bazısı sinirli, bazısı kararsız ve bazısı sakinliği ile tanınırken gelin hangi burcun hangi özelliği öne çıkıyor.
Koç burcunun olumlu özellikleri: Enerjij, liderlik etmeye müsait, mücadeleci, özgüvenli, cesur.
Olumsuz: Ateş burcu olduğu için hızlı sinirlenen, sabırsız, aceleci, çabuk sıkılan.
Olumlu: Sadık, güvenilir, kararlı, dayanıklı, huzura önem veren.
Olumsuz: Sabit fikirli, değişimlere kapalı, inatçı, hızlı sinirlenen.
Olumlu: Espri yönünde gelişmiş, pratik zeka, sosyal, kolay uyum sağlama.
Olumsuz: Hızlı sıkılan, kararları hızlı değişne, yüzeysel, kararsız.
Olumlu: Duygusal, sadık, sezgileir güçlü, merhametli, şefkatli.
Olumsuz: Hassas, fazla duygusal, geçmişte yaşama, içine kapalılık.
Olumlu: Özgüvenli, lider, sıcakkanlı, cesur, cömert, eğlenmeyi seven.
Olumsuz: Gururlu, ilgiyi seven, baskın ve eleştiri kabul etmeyen.
Olumlu: Çalışkan, mantıklı düşünme, analitik, sorumluluk sahibi, düzenli ve güvenilir.
Olumsuz: Detaylara fazla takılma, kontrolcü, endişeli, mükemmeliyetçi.
Olumlu: Uyumlu, adil, kibar, romantik, estetik zevki gelişmiş.
Olumsuz: Çatışmalardan kaçan, başkalarının onayını bekleyen, herkesi mutlu etmeye çalışırken panikleyen.
Olumlu:Sezgisel, dayanıklı, araştırmayı seven, derin düşünceleri olan, cesur.
Olumsuz: Kıskanç, kuşkuçu, kin tutma ihtimali yüksek, gizemli.
Olumlu: Maceracı, eğlenceye düşkün, enerjik, öğrenme merakı yüksek.
Olumsuz: Sabırsız, sorumlulukları erteleyen, ani sıkılan.
Olumlu: Sabırlı, sorumluluk sahibi, mantık ile düşünen, hedef odaklı.
Olumsuz: Soğuk görünüş, katı, karamsar, fazla kontrolcü.
Olumlu: Yenilikçi, özgün, farklı fikirlere kolay adapte olan, teknoloji ile yakından ilgilenen.
Olumsuz: Duygusalarını bastıran, fazla bağımsız, soğuk duruş.
Olumlu: Duygusal, sezgileri güçlü. fedakar, hayal gücü yüksek.
Olumsuz: Çok hassas, hayalperest, kolay etkilenen, sınır koymakta zorluk çeken.
En çok sinirlenen burçlar: Koç, Akrep, Aslan, Yay, Boğa.
İnatçı: Boğa, Aslan, Akrep, Kova, Oğlak.
Kararsız: İkizler, Terazi, Balık, Yay.
Duygusallık: Balık, Yengeç, Terazi.
Uyumlu: Terazi, Balık, Yengeç, Oğlak.
Özgürlük düşkünü: Yay, Kova, İkizler, Koç