Çin burcu astrolojisine göre Kasım ayında dengeleri değişecek burçlar! Onlar için her şey sıfırdan başlıyor

Çin astrolojisi Batı astrolojisine göre farklılık gösteriyor. Kasım 2026’dan sonra burçlar arasında dengeler değişime uğruyor. Hal böyle olunca da bazı burçlar için artık yenilenme, yeni fırsatlar ve değişimler gibi temalar daha ön plana çıkıyor. Özellikle de uzun süredir aynı döngünün içerisinde olduğunu hisseden burçlar bu ay da onlar için her şey sıfırdan başlayacak.

ÇİN BURCU ASTROLOJİSİNE GÖRE KASIM AYINDA DENGELERİ DEĞİŞECEK BURÇLAR!

Çin burçları bilindiği gibi bizim kullandığımız burçlardan farklı. Onlar 12 hayvanlı burç sistemini kullanırken her hayvanın kendine özgü özellikleri bulunuyor. Bu sebeple Batı burçlarından farklı bir şekilde ilerleme yapılıyor. Kasım 2026’da da Çin burcu astrolojisine göre dengeleri değişecek burçlar belli oldu. Bu burçlar genellikle geleceğe yönelik planlar yapan ve geçmişi de gözden geçirmek gibi konularla gündeme geliyorlar.

Kasım ayında ise özellikle yeniliklere açık olmak Çin burcu astrolojisi için önemli oluyor. Bizde sizin için kasım ayına göre dengeleri değiştirecek burçları araştırdık. Üstelik de uzun süredir aynı döngü de olduğunu hisseden burçlar için Kasım ayı için yeni bir yol süreci demek oluyor.

İkizler Burcu (Fare)

Çin astrolojisinde İkizler burcu olarak bilinen Fare burcu, zekası, pratikliği ve fırsatları değerlendirme açısından becerili burçlar arasında yer alıyor. Kasım ayında İkizler burcunda yeni insanlarla iletişim kurmak ve planlı hareket ederek karşılarına çıkan fırsatları değerlendiren burçlar olarak ön plana çıkabilirler. Ancak şunu unutmayalım ki iki burç arasındaki hesaplama kimi zaman farklı yapılabiliyor.

Koç Burcu (Kaplan)

Çin astrolojisinde Koç burcu, Kaplan olarak biliniyor. Cesaret, bağımsızlık ve girişimcilikleriyle bilinen bu burçlar uzun süredir erteledikleri hedefler için harekete geçiyorlar. Kariyer planları, kişisel planları ve yaşam düzenleriyle ilgili yeni kararlar gündeme geliyor. Kendi isteklerini net olarak fazla önemsemeleri gereken burçlar arasında yer alan Koç burcu, Kasım ayında da ani kararlar vermek yerine sonuç odaklı hareket etmeleri gerekiyor.

Aslan Burcu (Ejderha)

Çin astrolojisinde Aslan burcu, Ejderha burcu olarak yer alıyor. İki burcunda ortak noktası kişinin kendi potansiyelini değerlendirmesi ve geleceğe yönelik hedeflerini gözden geçirmesi olabilir. İş hayatında yeni sorumluluk almak gibi ya da uzun süredir düşündükleri bir girişimi planlamak gibi konular gündeme gelebilir. Maddi konularda özgürce hareket etmek yerine bütçeyi ve olası riskleri değerlendirmek faydalı olacaktır.

ONLAR İÇİN HER ŞEY SIFIRDAN BAŞLIYOR

İkizler, Koç ve Aslan burçları arasında gündeme gelecek olan her şeyin sıfırdan başlama olayı Kasım 2026’yla birlikte gündeme gelecek. Hatta bu burçlar hayatlarında belki de yeni başlangıçlar yaparak eski olan her şeyi unutacaktır. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Çin burcu ve Batı burcu arasında birebir eşleşme kimi zaman bulunamayabiliyor.

Bu sebeple de iki burç arasında benzerlikler bulunuyor. Hayata sıfırdan başlayacak kadar bekleyen burçlar, uzun süredir istedikleri ya da uzun süredir bekledikleri konuları da ele alıyorlar. Gerek iş hayatı gerekse de özel hayat derken pek çok konuda başarılı işlere imza atabilirler.