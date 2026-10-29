İlişkilerinde güvene önem veren kadınların burçları neler? İlişkilerde daha sadık burçlar hangisi?

Bir ilişki de meydana gelen her türlü kötü olay da partnerinin yanında olmak ya da ilişkilerde yaralayıcı olayların olması bir kişi için kötü denilebilecek kadar zorluk yapıyor. Astrolojiye göre de bazı burçlar, ilişkilerinde dürüstlüğe, istikrara ve verilen sözleri tutulmasına daha fazla önem veriliyor. Ayrıca kadınların daha fazla dikkat ettiği bu konu üzerinde bakın hangi burçlar ilişkisinde daha çok güvene önem veriyor. İşte detaylar…

İLİŞKİLERİNDE GÜVENE ÖNEM VEREN KADINLARIN BURÇLARI NELER?

Sadakat, birçok insan için ilişkinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Kişilik özelliklerin dışında bazı burçlarda ilişkilerdeki güven konusu daha çok gündeme gelir. bazı burçlar diğerlerine göre daha sadık ve güvenilir kişileri seçmeye gayret ediyor. Özellikle de kadınlar, yeni bir ilişkiye başlarken ya da arkadaşlıklarında yeniliğe gidiyorsa ilk olarak güvene bakmaya çalışıyor.

Bu sebeple de ilişkilerde güvene önem veren kadınlar hem kendileri için hem de çevresindekiler için partnerlerinin her zaman güvenilir kişi olmasını istiyor. Kadınların daha çok ilgi alanında olan astroloji de ilişkilerde güvene önem veren burçlar daha çok merak ediliyor.

Boğa Burcu Kadını

Sadakat denildiğinde akıllara ilk gelen Boğa burçları, güven ve istikrarı önemseyen burçlar arasında yerini alıyor. Özellikle de Boğa burcu kadını kolay kolay bağlanma durumlarına girmese de kendisini güvende hissettiği bir ilişki de uzun vadeli düşünmeye eğilimli olarak gündeme gelebilir. Eğer bir ilişki de tutarlılık ne kadar doğru orantı da olursa verilen sözlerin tutulma olasılığa olan güvende artış gösterebilir.

Aşk hayatında belirsizliklerden pek de hoşlanmayan Boğa burcu kadını, karşılıklı emek verilen her ilişki de karşısındaki kişiye bağlandığı zaman ilişkisini korumak ve sorunları çözmek için çaba gösterebilir. Aynı şekilde de karşı taraftan bu ilgiyi bekler. Eğer ki bu ilgi gelmezse onun için her şeyin bittiği anlamına gelir.

Yengeç Burcu Kadını

Yengeç burcu kadını duygusal bağlara ve aile kavramına verdiği önemle tanınır. İlişkisinde kendisini güvende hissetmek isteyen Yengeç burcu kadını, karşısındaki kişiyle güçlü bir bağ kurarsa ilişkisine de büyük ölçüde devamlılık katar. Onun için sadakat yalnızca bir ilişkinin sınırlarına uymak değildir. Aynı zamanda da partnerlerinin yanında olduğunu hissettirmek anlamına gelir. Yengeç burcu kadını için bir ilişki de beklentiler her zaman olur.

Terazi Burcu Kadını

İlişkilerinde güvene önem veren kadın burçlarından biri de Terazi burçları oluyor. İlişkilerinde uyum, karşılıklı saygı ve adil bir paylaşım arayan Terazi burçları, sorunları konuşarak çözmek yerine partnerlerinin kendisine verdiği değeri hissetmesine ve karşılıklı sorumluluk almasına daha sıcak bakıyor. Sürekli bir belirsizlik yaşayan Terazi burçları kadınları, tek taraflı olmaktan da yoruluyor.

Terazi burcu kadınları, her zaman hayatlarında da güvene önem veren burçlar arasında yer alıyor. Ayrıca karşılıklı anlayışın da bir düzen oturttuğuna inanıyor. Hal böyle olunca da uzun vadeli bir ilişki kurmak isteyen Terazi burcu kadınları ince eleyip sık dokuyorlar. Hayatlarında olan her duruma bir temkinli yaklaşma durumları meydana geliyor.

İLİŞKİLERDE DAHA SADIK BURÇLAR HANGİSİ?

İlişkilere bakıldığında sadık burçlar arasında Yengeç, Boğa, Oğlak, Akrep ve Başak burçları ön plana çıkıyor. Bu burçlar genelde de güven, bağlılık ve istikrar temalarıyla ön plana çıktığından birbirlerine her zaman karşılıklı saygıyı hedef belirler. İletişim kurmada, verilen sözleri tutmama, partnerin sınırlarını saygı göstermemek gibi konular burçların sinir olduğu ve güvensizliğin oluşmasına neden olan durumlar arasında yerini alıyor.