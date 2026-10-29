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Mavi Kadin Astroloji
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:04

İlişkilerinde güvene önem veren kadınların burçları neler? İlişkilerde daha sadık burçlar hangisi?

İlişkilerde sadakat ve bağlılık arayan kadınlar, karşısındaki kişilerle sağlam ilişki kurmayı hedefliyorlar. İlişkilerde çoğunlukla dürüstlük, istikrar ve verilen sözlerin tutulması daha çok önemli oluyor. Bizde sizin için ilişkilerinde güvene önem veren kadınların burçlarını araştırdık. Özellikle de ilişkilerde daha sadık olan burçlar merak konusu oluyor. Peki, İlişkilerinde güvene önem veren kadınların burçları neler? İlişkilerde daha sadık burçlar hangisi? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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İlişkilerinde güvene önem veren kadınların burçları neler? İlişkilerde daha sadık burçlar hangisi?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:04

Bir ilişki de meydana gelen her türlü kötü olay da partnerinin yanında olmak ya da ilişkilerde yaralayıcı olayların olması bir kişi için kötü denilebilecek kadar zorluk yapıyor. Astrolojiye göre de bazı burçlar, ilişkilerinde dürüstlüğe, istikrara ve verilen sözleri tutulmasına daha fazla önem veriliyor. Ayrıca kadınların daha fazla dikkat ettiği bu konu üzerinde bakın hangi burçlar ilişkisinde daha çok güvene önem veriyor. İşte detaylar…

İLİŞKİLERİNDE GÜVENE ÖNEM VEREN KADINLARIN BURÇLARI NELER?

Sadakat, birçok insan için ilişkinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Kişilik özelliklerin dışında bazı burçlarda ilişkilerdeki güven konusu daha çok gündeme gelir. bazı burçlar diğerlerine göre daha sadık ve güvenilir kişileri seçmeye gayret ediyor. Özellikle de kadınlar, yeni bir ilişkiye başlarken ya da arkadaşlıklarında yeniliğe gidiyorsa ilk olarak güvene bakmaya çalışıyor.

İlişkilerinde güvene önem veren kadınların burçları neler? İlişkilerde daha sadık burçlar hangisi?

Bu sebeple de ilişkilerde güvene önem veren kadınlar hem kendileri için hem de çevresindekiler için partnerlerinin her zaman güvenilir kişi olmasını istiyor. Kadınların daha çok ilgi alanında olan de ilişkilerde güvene önem veren burçlar daha çok merak ediliyor.

İlişkilerinde güvene önem veren kadınların burçları neler? İlişkilerde daha sadık burçlar hangisi?

Boğa Burcu Kadını

Sadakat denildiğinde akıllara ilk gelen Boğa burçları, güven ve istikrarı önemseyen burçlar arasında yerini alıyor. Özellikle de Boğa burcu kadını kolay kolay bağlanma durumlarına girmese de kendisini güvende hissettiği bir ilişki de uzun vadeli düşünmeye eğilimli olarak gündeme gelebilir. Eğer bir ilişki de tutarlılık ne kadar doğru orantı da olursa verilen sözlerin tutulma olasılığa olan güvende artış gösterebilir.

İlişkilerinde güvene önem veren kadınların burçları neler? İlişkilerde daha sadık burçlar hangisi?

Aşk hayatında belirsizliklerden pek de hoşlanmayan Boğa burcu kadını, karşılıklı emek verilen her ilişki de karşısındaki kişiye bağlandığı zaman ilişkisini korumak ve sorunları çözmek için çaba gösterebilir. Aynı şekilde de karşı taraftan bu ilgiyi bekler. Eğer ki bu ilgi gelmezse onun için her şeyin bittiği anlamına gelir.

İlişkilerinde güvene önem veren kadınların burçları neler? İlişkilerde daha sadık burçlar hangisi?

Yengeç Burcu Kadını

Yengeç burcu kadını duygusal bağlara ve aile kavramına verdiği önemle tanınır. İlişkisinde kendisini güvende hissetmek isteyen Yengeç burcu kadını, karşısındaki kişiyle güçlü bir bağ kurarsa ilişkisine de büyük ölçüde devamlılık katar. Onun için sadakat yalnızca bir ilişkinin sınırlarına uymak değildir. Aynı zamanda da partnerlerinin yanında olduğunu hissettirmek anlamına gelir. Yengeç burcu kadını için bir ilişki de beklentiler her zaman olur.

İlişkilerinde güvene önem veren kadınların burçları neler? İlişkilerde daha sadık burçlar hangisi?

Terazi Burcu Kadını

İlişkilerinde güvene önem veren kadın burçlarından biri de Terazi burçları oluyor. İlişkilerinde uyum, karşılıklı saygı ve adil bir paylaşım arayan Terazi burçları, sorunları konuşarak çözmek yerine partnerlerinin kendisine verdiği değeri hissetmesine ve karşılıklı sorumluluk almasına daha sıcak bakıyor. Sürekli bir belirsizlik yaşayan Terazi burçları kadınları, tek taraflı olmaktan da yoruluyor.

İlişkilerinde güvene önem veren kadınların burçları neler? İlişkilerde daha sadık burçlar hangisi?

Terazi burcu kadınları, her zaman hayatlarında da güvene önem veren burçlar arasında yer alıyor. Ayrıca karşılıklı anlayışın da bir düzen oturttuğuna inanıyor. Hal böyle olunca da uzun vadeli bir ilişki kurmak isteyen Terazi burcu kadınları ince eleyip sık dokuyorlar. Hayatlarında olan her duruma bir temkinli yaklaşma durumları meydana geliyor.

İlişkilerinde güvene önem veren kadınların burçları neler? İlişkilerde daha sadık burçlar hangisi?

İLİŞKİLERDE DAHA SADIK BURÇLAR HANGİSİ?

İlişkilere bakıldığında sadık burçlar arasında Yengeç, Boğa, Oğlak, Akrep ve Başak burçları ön plana çıkıyor. Bu burçlar genelde de güven, bağlılık ve istikrar temalarıyla ön plana çıktığından birbirlerine her zaman karşılıklı saygıyı hedef belirler. İletişim kurmada, verilen sözleri tutmama, partnerin sınırlarını saygı göstermemek gibi konular burçların sinir olduğu ve güvensizliğin oluşmasına neden olan durumlar arasında yerini alıyor.

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ETİKETLER
#oğlak burcu
#akrep burcu
#Boğa Burcu Kadını
#Astroloji
#Yengeç Burcu Kadını
#Terazi Burcu Kadını
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