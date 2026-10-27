27 Ekim gecesine dikkat! Sakın ani kararlar almayın

Merkür Retrosunun başlamasıyla beraber iletişim sorunları ortaya çıkıyor. Ay boğa burcunda olunca da duygusal olarak güven arayışları başlıyor. Astrologlar uyardı, ani kararlara dikkat.

27 EKİM GECESİNE DİKKAT

24 Ekim'de Merkür Retrosu Akrep burcunda başladı ve 13 Kasım'a kadar devam edecek.

Bu durumda da iletişim sorunları ve geçmiş meselelerin yeniden gündeme gelmesi konuşuluyor. Ay Boğa'da olduğu için duygusal güven ve huzur arayışı devam ediyor. Aşk hayatında ise öfke ile hareket etmemeye dikkat.

BU GECE ANİ KARARLAR ALMAYIN

Merkür retrosundan kaynaklı iletişim sorunları yaşanması muhtemel gözüküyor. Ani kararlar, ani tepkiler verilmemeye özen gösteriniz. Özellikle aşk hayatında iletişim konularında dikkat etmelisiniz.

BU GECE ÖFKE İLE KARAR VERMEMEYE DİKKAT

Bu dönemde duygusal yoğunluklar artıyor. Hislerin oldukça fazla duygusal olduğu dönemde kendinizi sakin kalma konusunda tutmalısınız. Bir mesaj atıyorsanız öfke ile karar vermemek önemli. Kesin kararlar vermek için bu gecenin gitmesine bekleyiniz.