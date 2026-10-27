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Mavi Kadin Astroloji
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 21:38

27 Ekim gecesine dikkat! Sakın ani kararlar almayın

Astrolojiyi yakından takip edenler 27 Ekim gecesine dikkat çekiyor. Astrologların uyarılarına göre bu gece ani kararlar almaya dikkat ediniz. Ay boğa burcunda olduğu için duygusal güven arayışları ortaya çıkabilir.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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27 Ekim gecesine dikkat! Sakın ani kararlar almayın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 21:38

Merkür Retrosunun başlamasıyla beraber iletişim sorunları ortaya çıkıyor. Ay burcunda olunca da duygusal olarak güven arayışları başlıyor. Astrologlar uyardı, ani kararlara dikkat.

27 EKİM GECESİNE DİKKAT

24 Ekim'de burcunda başladı ve 13 Kasım'a kadar devam edecek. 

27 Ekim gecesine dikkat! Sakın ani kararlar almayın

Bu durumda da iletişim sorunları ve geçmiş meselelerin yeniden gündeme gelmesi konuşuluyor. Ay Boğa'da olduğu için duygusal güven ve huzur arayışı devam ediyor. Aşk hayatında ise öfke ile hareket etmemeye dikkat.

27 Ekim gecesine dikkat! Sakın ani kararlar almayın

BU GECE ANİ KARARLAR ALMAYIN

Merkür retrosundan kaynaklı iletişim sorunları yaşanması muhtemel gözüküyor. Ani kararlar, ani tepkiler verilmemeye özen gösteriniz. Özellikle aşk hayatında iletişim konularında dikkat etmelisiniz.

27 Ekim gecesine dikkat! Sakın ani kararlar almayın

BU GECE ÖFKE İLE KARAR VERMEMEYE DİKKAT

Bu dönemde duygusal yoğunluklar artıyor. Hislerin oldukça fazla duygusal olduğu dönemde kendinizi sakin kalma konusunda tutmalısınız. Bir mesaj atıyorsanız öfke ile karar vermemek önemli. Kesin kararlar vermek için bu gecenin gitmesine bekleyiniz.

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#akrep
#merkür retrosu
#Boğa
#Astrologlar
#Astroloji
#Mavi Kadin
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