27 Ekim gecesine dikkat! Sakın ani kararlar almayın

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İstanbul
Merkür Retrosunun başlamasıyla beraber iletişim sorunları ortaya çıkıyor. Ay boğa burcunda olunca da duygusal olarak güven arayışları başlıyor. Astrologlar uyardı, ani kararlara dikkat.
24 Ekim'de Merkür Retrosu Akrep burcunda başladı ve 13 Kasım'a kadar devam edecek.
Bu durumda da iletişim sorunları ve geçmiş meselelerin yeniden gündeme gelmesi konuşuluyor. Ay Boğa'da olduğu için duygusal güven ve huzur arayışı devam ediyor. Aşk hayatında ise öfke ile hareket etmemeye dikkat.
Merkür retrosundan kaynaklı iletişim sorunları yaşanması muhtemel gözüküyor. Ani kararlar, ani tepkiler verilmemeye özen gösteriniz. Özellikle aşk hayatında iletişim konularında dikkat etmelisiniz.
Bu dönemde duygusal yoğunluklar artıyor. Hislerin oldukça fazla duygusal olduğu dönemde kendinizi sakin kalma konusunda tutmalısınız. Bir mesaj atıyorsanız öfke ile karar vermemek önemli. Kesin kararlar vermek için bu gecenin gitmesine bekleyiniz.