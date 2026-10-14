2 günde saç çıkartan doğal formülü buldum! Sadece üç malzeme ile bebek saçlarım çıktı

Saçlarını uzatmak isteyenlerin kullandığı bu doğal formül hem yararlı hem de doğal. Evde hazırlayabileceğiniz üç malzemeli saç uzatan maskenin faydalarına inanamayacaksınız.

Zeytinyağı, Bal, Tarçın saçların nemlenmesine yardımcı olur.

Besleyici vitaminler sayesinde saçlar kısa sürede uzuyor.

Doğal yöntem olan maske saç derisini derinlemesine besliyor.

SAÇ UZATAN 3 MALZEMELİ MASKE

Saçlarınızın uzaması zaman alıyor ise evde hazırlayacağınız üç malzemeli karışımı deneyin. Kullanacağınız malzemeler arasında zeytinyağı, bal ve tarçın bulunuyor. Doğal olması nedeniyle saç derisine zarar vermiyor, saçı derinden besliyor.

SAÇ UZATAN DOĞAL FORMÜL NASIL YAPILIR?

Evde doğal ürünler ile saçlarınızı uzatmak istiyorsanız zeytinyağı, bal ve tarçını hazırlayınız. 1 kaşık bal ve 1 kaşık tarçını sıcak olan zeytinyağına ekleyiniz.

İyice karıştırdıktan sonra soğumasını bekleyiniz. Soğuduktan sonra ise masaj yaparak saç diplerini uygulayınız. Yaklaşık 15 dakika masaj yaparak uygulayın ve daha sonra yıkayın.

BAL TARÇIN ZEYTİNYAĞI SAÇ UZATIR MI?

Bal saçı nemlendirmeye yardımcı olurken, tarçın saç diplerine peeling etkisi oluşturur. Zeytinyağının kırılma önlemesi ve kuruluğu azaltması ile birlikte ortaya çıkan karışım saçlarınızın dökülmesini engeller ve daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Önemli püf nokta ise karışımı uyguladıktan sonra saçlarınızı derinlemesine yıkamak olacaktır.