Banyoda duş alırken saçların avuç avuç dökülmesi, demir eksikliği şüphesini beraberinde getiriyor. Ancak saç dökülmesinin nedeni her zaman demir eksikliği olmayabiliyor. Özellikle duş sırasında fark edilen yoğun saç dökülmesinin altında başka etkenler de yatabiliyor. Peki, banyoda oluk oluk saç dökülmesine ne neden oluyor?

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HABERİN ÖZETİ Banyoda oluk oluk dökülen saçlar! Nedeni demir eksikliği olmayabilir Banyoda fark edilen yoğun saç dökülmesinin tek sebebi demir eksikliği olmayıp beslenme, hormonal değişimler ve stres gibi pek çok farklı faktör bu duruma yol açabilmektedir. Demir değerleri normal olan kişilerde de yoğun saç dökülmesi görülebilir. Çinko eksikliği, yetersiz protein alımı, dengesiz beslenme ve hızlı kilo kaybı saç dökülmesine katkıda bulunabilir. Yüksek ateşli hastalıklar, yoğun stres, hormonal değişimler, tiroit hastalıkları ve bazı ilaçlar dökülmeyi artırabilir. Takviye kullanmadan önce gerekli tetkiklerin yapılması önem taşır. Dökülme belirgin şekilde arttıysa, uzun süre devam ediyorsa veya bölgesel açılmalar varsa dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

BANYODA SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENİ DEMİR EKSİKLİĞİ OLMAYABİLİR

Saç dökülmesi denildiğinde ilk akla gelen nedenlerden biri demir eksikliği olsa da tek sebep bu değil. Vücutta demir depolarının azalması saç köklerini etkileyebilir. Ancak demir değerleri normal olan kişilerde de yoğun saç dökülmesi görülebilir. Bu nedenle banyoda normalden fazla saç teli fark edildiğinde yalnızca demir eksikliğine odaklanmak yerine, dökülmenin nedeni uzman değerlendirmesiyle belirlenmelidir.

SAÇ DÖKÜLMESİNDE HANGİ VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİ ETKİLİ OLUYOR?

Saç sağlığını korumak için vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin yeterli düzeyde alınması gerekiyor. Demir eksikliğinin yanı sıra çinko eksikliği ve yetersiz protein alımı da saç dökülmesine katkıda bulunabiliyor.

Özellikle dengesiz beslenme ve hızlı kilo kaybı, saçların büyüme döngüsünü etkileyerek dökülmenin artmasına neden olabiliyor. Ancak her saç dökülmesi bir vitamin veya mineral eksikliğine işaret etmiyor. Bu nedenle takviye kullanmadan önce gerekli tetkiklerin yapılması önem taşıyor.

BANYODA SAÇ DÖKÜLMESİNİ ARTIRAN NEDENLER NELER?

Banyoda saçların yoğun şekilde dökülmesi, saç köklerini etkileyen farklı durumlarla ilişkili olabilir. Özellikle yüksek ateşli hastalıklar, yoğun stres, hızlı kilo kaybı ve hormonal değişimler, saçların normalden fazla dökülmesine yol açabilir. Bazı ilaçlar ve tiroit hastalıkları da bu duruma neden olabilir.

Duş sırasında dökülen saç tellerinin fazla görünmesi her zaman yeni başlayan bir soruna işaret etmez. Gün içinde dökülmüş saçlar yıkanma sırasında bir araya gelebilir. Ancak dökülme belirgin şekilde arttıysa, uzun süre devam ediyorsa veya saçlarda bölgesel açılmalar görülüyorsa dermatoloji uzmanına başvurulması gerekir.

Banyoda duş alırken saçların normalden fazla dökülmesi, özellikle her yıkamada tekrarlandığında dikkat edilmesi gereken bir durum. Ancak saç tellerinin duşta birikmesi tek başına demir eksikliğini göstermez. Dökülmenin yoğunluğu, ne kadar süredir devam ettiği ve saçlarda belirgin seyrelme olup olmadığı birlikte değerlendirilmelidir. Saç dökülmesi uzun süre devam ediyorsa veya aniden belirgin şekilde arttıysa dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.