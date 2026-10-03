Her taramada saçlarınız dökülüyorsa dikkat! Mutfaktaki malzemelerden yardım alın

Saç tararken fırça da ya da tarakta normalden daha fazla tel görmek herkesi endişelendiriyor. Özellikle de duştan sonra ya da elinizi her saçınıza attığınız ve tarama esnasında saçlarınız dökülüyorsa çözümü artık çok basit. Mutfakta bulunan malzemelerle birlikte yapılan tonik sayesinde saçlarınız kökten uca gürleşecek.

HER TARAMADA SAÇLARINIZ DÖKÜLÜYORSA DİKKAT!

Mevsim geçişleri, stres, yetersiz beslenme, hormonal değişimler derken saç derisinde sorunlar meydana gelebilir. Bu sorunlardan biri de saç dökülmesidir. Üstelik her tarama da saçları dökülen kişiler, çoğu zaman endişe de duyabiliyor. Aslında saçın günlük olarak belli bir miktar dökülmesi çok normaldir. Çünkü saç büyümesi, dinlenme ve dökülme gibi aşamalardan da geçebilir.

Özellikle de son dönemde yoğun stres altında olan ve hızlı kilo veren kişilerde oldukça fazla dökülme meydana gelebilir. Bu alanda da devreye yapılacak olan bakımlar yer alıyor. Birçok kişi genellikle kimyasal içerikli ürünler kullansa da çözüm aslında mutfakta bulunan malzemelerde gizli.

Saç derisindeki kan dolaşımının hızlanmasının ana amaç olduğu bakımda saçların dökülmeye karşı kalkan oluşturması da gerekiyor. Doğal karışımlar da saçların tekrardan gürleşmesine ve yeni saçların oluşmasına yardımcı olurken pratik ve kolay oluşuyla da anında yapılabiliyor.

MUTFAKTAKİ MALZEMELERDEN YARDIM ALIN

Saç bakımında da doğal bakım önemli bir yerde. Özellikle de mutfaklarda bulunan bitkisel malzemeler, kimyasal olmamasıyla birlikte ilk tercih edilenler arasında yer alıyor. Evde saç bakımında en sık kullanılan malzemelerden biri zeytinyağıdır. Özellikle de kuru ve yıpranmış saçlarda etkili olan zeytinyağı, saç kökünü güçlendirme de oldukça işe yarıyor.

Uygulamak isteyen kişiler az miktar da zeytinyağını saçların kuru kısımlarına sürerek yarım saat beklemenin ardından şampuanla yıkama yapılabilir. Diğer bir yandan da saçlar için son zamanlarda yoğurt ve yumurta ikilisinin sıklıkla kullanıldığı görülüyor.

Yoğurt Ve Yumurta İkilisiyle Yumuşak Saçlar

Yoğurt ve yumurta da bilindiği üzere protein oldukça fazladır. Saç bakımında da önemli bir nokta da duran yoğurt ve yumurta saç tellerine yumuşaklık ve parlaklık verebilir. Ancak bu malzemeleri uygularken saç köklerinde 20 dakika saç uçlarına 30 dakika olacak şekilde bekletmeniz gerekiyor.

Hindistan Cevizi Yağı Saç Bakımının Yıldızı

Hindistan cevizi yağı kuru ve kırılmaya oldukça müsait olan saç tipleri içindir. Saç telinin yüzeyinde oluşturduğu yap tabakası, saçın daha parlak ve pürüzsüz olmasına ve görünmesine yardımcı olur. Saç bakımında Hindistan cevizi bir yıldızken bakım yaparken saç dibine sürüldüğü zaman genel de 40 dakika kadar beklemesi gerekiyor.

Saçları Güçlendirecek Kür!

Malzemeler;

2 su bardağı klorsuz su

2 yemek kaşığı kurutulmuş biberiye

1 yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otu

1 tatlı kaşığı badem yağı

Yapılışı;

Küçük bir tencerede suyu güzelce kaynatın. Daha sonra kuru olan malzemeleri ekleyin, onlar sıcak suda biraz dinlensinler. Dinlenen suyun içerisinde de badem yağını koyarak biraz daha dinlenmeye bırakın. En son bir şişeye dökerek duşlardan önce kullanabilirsiniz.