Ekim 2026 ayında saç kesim günleri nelerdir? Ekim ayında hangi günler saçlar kesilmeli?

Saçlarınızı kestirmek veya boyatmak için ekim ayındaki en uygun günü merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Ünlü astrologların verdiği tarihler ekim 2026 saç kesim günleri olarak kayıtlara geçti.

EKİM 2026 SAÇ KESİM GÜNLERİ

Ay takvimine göre Ay'ın büyüdüğü dönemlerde saçların kesilmesi daha sağlıklı ve gür olarak uzamasına yardımcı olduğuna inanılıyor. 10 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan Yeni Ay'ın ardından 26 Ekim tarihindeki Dolunay'a kadar uygun tarihler bulunmakta.

Ay takvimine göre saç kesilmesine uygun günler şöyle:

Ay Yay burcunda olduğu gün olan 15 Ekim tarihi saç kesimi için uygundur. Ateş enerjisi olduğu için canlılık ve hareket olarak geri dönüş sağlayabilir. Özellikle katlı veya hacimli duracak şekilde kesimler için uygun bir gündür.

17 ve 18 Ekim tarihlerinde ise Ay Oğlak burcunda olacak. Oğlak burcunun Toprak elementi olmasından kaynaklı saç köklerinin daha sağlam olabileceği düşünülüyor. Özellikle saç dökülme sorunu yaşayanlar bu tarihlerde saç kesimi yaptırabilir.

Ekim saç kesim günlerinden bir tanesi de 20 Ekim. Ay Kova burcunda olduğu için hareketli katlar veya farklı modeller ile imajınızı tazeleyebilirsiniz.

24 ve 25 Ekim'de ise Ay Koç burcunda olacak. Ateş elementinin canlılığı ve Dolunay'ın enerjisinin yükseldiği günler değerlendirilmeli.

27 Ekim ise bir diğer uygun gün. Dolunay'ın ardından Ay Boğa burcuna geçiyor. Bu da sabit ve sağlıklı uzayan saçları destekler.

EKİM AYINDA HANGİ GÜNLER SAÇ KESİLMELİ?

Kesimin şeklini uzun süre korumasını istiyorsanı 7-8 Ekim, 26-29 Ekim tarihlerini değerlendirebilirsiniz. Saçını uzatmak istiyorsan 11 Ekim, hacim istiyorsan 5-6 Ekim, kesimin uzun süre bozulmamasını istiyorsan 7-8 veya 26-29 Ekim öne çıkmakta.

EKİM 2026 HANGİ GÜNLER SAÇ KESİLMEMELİ?

Bazı günlerde gezegenlerin yerleşimleri ve açıları bazen hayatımızdaki değişiklikler için uygun olmayabiliyor. Astrologlar ise bu tarihlerde saç bakımı, estetik gibi değişikliklerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. İşte o tarihler:

3 Ekim, 10 Ekim, 12 Ekim, 13 Ekim, 22 Ekim ve 26 Ekim.