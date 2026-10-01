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Mavi Kadin Saç Bakımı & Saç Uzatma
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 22:01
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 22:01

Ekim 2026 ayında saç kesim günleri nelerdir? Ekim ayında hangi günler saçlar kesilmeli?

Astrolojik göstergelere göre ayın belirli zamanlarda saçların kesilmesi daha sağlıklı uzamasına ve güçlenmesini destekliyor. Astrologların uyarılarına göre saç kesimi yapacak olanlar ise Ekim 2026 ayında saç kesim günleri nelerdir araştırmasına başladı. 2026 Ekim saç kesim ve boyama günleri takvimi!

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Ekim 2026 ayında saç kesim günleri nelerdir? Ekim ayında hangi günler saçlar kesilmeli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 22:01
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 22:01

Saçlarınızı kestirmek veya boyatmak için ekim ayındaki en uygun günü merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Ünlü astrologların verdiği tarihler ekim 2026 saç kesim günleri olarak kayıtlara geçti.

EKİM 2026 SAÇ KESİM GÜNLERİ

Ay takvimine göre Ay'ın büyüdüğü dönemlerde saçların kesilmesi daha sağlıklı ve gür olarak uzamasına yardımcı olduğuna inanılıyor. 10 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan 'ın ardından 26 Ekim tarihindeki 'a kadar uygun tarihler bulunmakta.

Ekim 2026 ayında saç kesim günleri nelerdir? Ekim ayında hangi günler saçlar kesilmeli?

Ay takvimine göre saç kesilmesine uygun günler şöyle:

Ay Yay burcunda olduğu gün olan 15 Ekim tarihi saç kesimi için uygundur. Ateş enerjisi olduğu için canlılık ve hareket olarak geri dönüş sağlayabilir. Özellikle katlı veya hacimli duracak şekilde kesimler için uygun bir gündür.

Ekim 2026 ayında saç kesim günleri nelerdir? Ekim ayında hangi günler saçlar kesilmeli?

17 ve 18 Ekim tarihlerinde ise Ay Oğlak burcunda olacak. Oğlak burcunun Toprak elementi olmasından kaynaklı saç köklerinin daha sağlam olabileceği düşünülüyor. Özellikle saç dökülme sorunu yaşayanlar bu tarihlerde saç kesimi yaptırabilir.

Ekim saç kesim günlerinden bir tanesi de 20 Ekim. Ay Kova burcunda olduğu için hareketli katlar veya farklı modeller ile imajınızı tazeleyebilirsiniz.

Ekim 2026 ayında saç kesim günleri nelerdir? Ekim ayında hangi günler saçlar kesilmeli?

24 ve 25 Ekim'de ise Ay Koç burcunda olacak. Ateş elementinin canlılığı ve Dolunay'ın enerjisinin yükseldiği günler değerlendirilmeli.

27 Ekim ise bir diğer uygun gün. Dolunay'ın ardından Ay Boğa burcuna geçiyor. Bu da sabit ve sağlıklı uzayan saçları destekler.

Ekim 2026 ayında saç kesim günleri nelerdir? Ekim ayında hangi günler saçlar kesilmeli?

EKİM AYINDA HANGİ GÜNLER SAÇ KESİLMELİ?

Kesimin şeklini uzun süre korumasını istiyorsanı 7-8 Ekim, 26-29 Ekim tarihlerini değerlendirebilirsiniz. Saçını uzatmak istiyorsan 11 Ekim, hacim istiyorsan 5-6 Ekim, kesimin uzun süre bozulmamasını istiyorsan 7-8 veya 26-29 Ekim öne çıkmakta.

Ekim 2026 ayında saç kesim günleri nelerdir? Ekim ayında hangi günler saçlar kesilmeli?

EKİM 2026 HANGİ GÜNLER SAÇ KESİLMEMELİ?

Bazı günlerde gezegenlerin yerleşimleri ve açıları bazen hayatımızdaki değişiklikler için uygun olmayabiliyor. Astrologlar ise bu tarihlerde saç bakımı, estetik gibi değişikliklerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. İşte o tarihler:

3 Ekim, 10 Ekim, 12 Ekim, 13 Ekim, 22 Ekim ve 26 Ekim.

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ETİKETLER
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#Saç Bakımı & Saç Uzatma
#Saç Kesim Günleri
#Ekim 2026
#Mavi Kadin
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