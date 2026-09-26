Saç telleri neden incelir? Saç için kullanılması gereken vitaminler

Saç tellerinde belirgin bir incelme fark eden kişilerin öncelikle nedenini araştırması gerekir. Uzmanlar, bilinçsiz vitamin kullanımının doğru bir yaklaşım olmadığını belirtiyor. Gerekli durumlarda kan tahlilleriyle eksiklikler belirlenebilir.

SAÇ TELLERİ NEDEN İNCELİR?

Saçın yapısı zaman içinde değişebilir. Yaş ilerledikçe saç telleri daha ince hale gelebilir. Genetik özellikler de önemli bir etkendir.

Yoğun stres saç döngüsünü değiştirebilir. Bu durum bazı kişilerde saç dökülmesini artırabilir. Dökülmenin artması, saçların daha seyrek görünmesine neden olabilir.

Hormonal değişimler de saç yapısını etkileyebilir. Özellikle tiroit sorunları ve bazı hormonal dengesizlikler saç dökülmesiyle birlikte görülebilir.

Sık yapılan boya işlemleri de saç tellerini yıpratabilir. Yüksek ısıya maruz kalmak kırılmaları artırabilir. Sıkı saç modelleri de saç köklerine baskı uygulayabilir.

DEMİR EKSİKLİĞİNE DİKKAT

Demir, saç sağlığı açısından önemli minerallerden biridir. Vücutta demir depolarının azalması saç dökülmesiyle ilişkilendirilebilir.

Özellikle yoğun adet gören kadınlarda demir eksikliği daha sık görülebilir. Yorgunluk ve halsizlik gibi başka belirtiler de eşlik edebilir.

Demir takviyesi ise doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Öncelikle kan değerlerinin değerlendirilmesi gerekir.

D VİTAMİNİ SAÇ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

D vitamini vücudun farklı işlevlerinde görev alır. Saç döngüsüyle ilişkili mekanizmalarda da rol oynadığı düşünülmektedir.

D vitamini eksikliği tespit edildiğinde doktor uygun bir takviye önerebilir. Takviyenin dozu kişinin kan değerlerine göre belirlenmelidir.

Gereksiz yüksek doz kullanımı doğru değildir. Vitaminlerin fazlası her zaman daha fazla fayda sağlamaz.

B12 EKSİKLİĞİ SAÇLARI ETKİLEYEBİLİR

B12 vitamini özellikle kan hücrelerinin oluşumu ve sinir sistemi için gereklidir. Eksiklik durumunda farklı sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Bazı kişilerde B12 eksikliği saç dökülmesi şikayetiyle birlikte görülebilir. Ancak tek başına saç incelmesinin nedeni olarak kabul edilmemelidir.

B12 düzeyinin düşük olup olmadığı kan testiyle belirlenebilir. Takviye ihtiyacı da bu değerlendirmeye göre ortaya çıkar.

ÇİNKO EKSİKLİĞİ DE ÖNEMLİ

Çinko, hücrelerin yenilenmesi ve normal protein sentezi için gerekli minerallerden biridir. Saç folikülleri de bu süreçlerden etkilenebilir.

Yetersiz çinko alımı bazı kişilerde saç dökülmesiyle ilişkilendirilebilir. Fakat çinko takviyesi herkes için gerekli değildir.

Fazla çinko kullanımı da bazı yan etkilere yol açabilir. Bu nedenle destek ürünleri bilinçli kullanılmalıdır.

Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek. Saç dökülmesinin nedenleri arasında demir, B12 ve çinko eksikliklerini, ağır diyetleri ve bazı hormonal/medikal durumları sayıyor.

Ayrıca tedavinin dökülmenin nedenine göre belirlenmesi gerektiğini vurguluyor.

BİYOTİN KONUSUNDA YANLIŞ BİLGİLERE DİKKAT

Biyotin, B grubu vitaminlerinden biridir. Saç ve tırnak ürünlerinde sıkça karşımıza çıkar.

Biyotin eksikliği saç dökülmesine neden olabilir. Ancak eksiklik bulunmayan kişilerde yüksek doz biyotin kullanımının saçı mutlaka kalınlaştırdığı söylenemez.

Üstelik yüksek doz biyotin bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle kan tahlili yaptırmadan önce kullanılan takviyelerin doktora bildirilmesi önemlidir.

SAĞLIKLI SAÇ İÇİN TEK BİR VİTAMİN YETERLİ DEĞİL

Saçın güçlü ve sağlıklı olması yalnızca tek bir vitamine bağlı değildir. Yeterli protein almak da önem taşır.

Yumurta, balık, et, süt ürünleri ve baklagiller protein açısından zengin seçeneklerdir. Sebze ve meyveler de dengeli beslenmenin önemli parçalarıdır.

Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar da beslenme düzeninde yer alabilir. Kuruyemişler ve tohumlar ise farklı besin öğeleri sağlar.

Günlük beslenmenin çeşitlendirilmesi, tek bir takviyeye yönelmekten daha önemlidir.

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Demir, saç tellerindeki incelmenin tek bir nedene bağlanmaması gerektiğini belirtiyor. Demir, D vitamini, B12 ve çinko gibi değerlerin gerekli durumlarda kontrol edilebileceğini ifade ediyor.

Dr. Demir, “Saç dökülmesi yaşayan herkesin vitamin kullanması gerektiği düşüncesi doğru değildir. Öncelikle dökülmenin nedeni belirlenmelidir. Eksiklik saptanırsa uygun tedavi planlanabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Uzmanlara göre saç dökülmesinin süresi de önem taşıyor. Ani başlayan ve yoğunlaşan dökülmeler değerlendirilmelidir.

Saç derisinde kaşıntı, kızarıklık, kepeklenme veya yara gibi belirtiler varsa dermatoloji uzmanına başvurulması gerekir.