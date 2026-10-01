Saç kuruturken yapılan masum hata! Duştan sonra bunu yapanlar dikkat

Saç telleri ıslakken daha hassas hale gelir. Bu nedenle duş sonrasında saçları sert bir havluyla ovalamak veya yüksek ısıyla kısa sürede tamamen kurutmaya çalışmak saçın dış tabakasına zarar verebilir. Uzmanlar, saçın önce nazikçe neminin alınmasını, ardından mümkün olduğunca kontrollü bir ısı kullanılarak kurutulmasını öneriyor.

SAÇ KURUTURKEN YAPILAN MASUM HATA

Saç kuruturken yapılan en yaygın hatalardan biri makineyi saç tellerine çok yakın tutmak. Yüksek sıcaklığın aynı noktaya uzun süre uygulanması saç telindeki nemin hızla kaybolmasına neden olabilir. Bu durum saçın daha kuru, sert ve kırılgan görünmesine yol açabilir.

Makineyi saçtan bir miktar uzakta tutmak ve sürekli hareket ettirmek daha güvenli bir yöntemdir. Böylece sıcak hava tek bir bölgeye yoğunlaşmaz. Özellikle ince telli, boyalı veya işlem görmüş saçlarda ısı kullanımına daha fazla dikkat edilmesi gerekir.

ISLAK SAÇI HAVLUYLA SERTÇE OVALAMAK DA HATALI

Duştan çıkar çıkmaz saçları havluyla kuvvetli şekilde ovalamak da sık yapılan yanlışlardan biridir. Islak saç daha kırılgan olduğu için sert hareketler saç tellerinin birbirine sürtünmesini artırabilir.

Bunun yerine havluyla saçın suyunu hafifçe bastırarak almak tercih edilebilir. Saçı havlunun içinde sıkmak veya burarak suyunu çıkarmaya çalışmak da saç tellerine gereksiz yük bindirebilir.

Mümkünse yumuşak dokulu bir havlu kullanılması ve saçın fazla suyunun nazik hareketlerle alınması daha uygun olur. Amaç saçı tamamen kuru hale getirmek değil, saç kurutma makinesine geçmeden önce üzerindeki fazla suyu uzaklaştırmaktır.

SAÇI TAMAMEN ISLAK HALDE KURUTMAYA ÇALIŞMAYIN

Duştan hemen sonra saçın çok ıslak olması, kurutma süresini uzatır. Bu durumda kişi saçını daha hızlı kurutmak için makinenin sıcaklığını artırabilir. Ancak yüksek ısıya uzun süre maruz kalmak saçın yıpranmasını artırabilir.

Bu nedenle önce saçın fazla suyunun havlu yardımıyla nazikçe alınması önemlidir. Ardından saç kurutma makinesi orta veya düşük sıcaklıkta kullanılabilir. Kurutma sırasında makineyi sürekli hareket ettirmek de ısının tek bir noktada yoğunlaşmasını önlemeye yardımcı olur.

SAÇ DİPLERİ VE UÇLARINA AYNI ŞEKİLDE DAVRANMAYIN

Saç kuruturken tüm bölgelere aynı süre ve sıcaklık uygulamak da doğru değildir. Saç dipleri daha hızlı kuruyabilirken özellikle saç uçları daha hassas olabilir. Uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalan uçlarda kuruluk ve kırılma daha belirgin hale gelebilir.

Bu nedenle kurutma sırasında önce saç diplerine odaklanmak, ardından uzunluklara ve uçlara geçmek daha kontrollü bir yöntem olabilir. Saç uçlarında makineyi uzun süre sabit tutmaktan kaçınmak gerekir.

SICAKLIK KADAR MAKİNENİN HAREKETİ DE ÖNEMLİ

Saç kurutma makinesini tek bir noktada tutmak yerine sürekli hareket ettirmek önemlidir. Makinenin hava akışını saç boyunca gezdirmek, belirli bir bölgenin aşırı ısınmasını engellemeye yardımcı olur.

Ayrıca saç kurutma makinesinin en yüksek ayarının her duşta kullanılması gerekmez. Saçın ihtiyacına göre daha düşük sıcaklık tercih edilebilir. Kurutma işleminin sonunda daha serin hava kullanılması da saçın aşırı ısıya maruz kalma süresini azaltabilir.

ISI KULLANMADAN ÖNCE SAÇINIZI KORUYUN

Düzenli olarak saç kurutma makinesi, düzleştirici veya maşa kullanan kişilerin ısıya karşı koruyucu ürünleri tercih etmesi saç bakım rutininin bir parçası olabilir. Ancak bu ürünlerin kullanım talimatlarına uygun şekilde uygulanması gerekir.

Saçın durumuna göre bakım ihtiyacı da değişebilir. Boyalı, açıcı uygulanmış, perma yapılmış veya sık sık ısıyla şekillendirilen saçlar daha hassas olabilir. Bu nedenle yalnızca kurutma tekniğine değil, saçın genel bakımına da dikkat edilmelidir.

