Adil ve Esme boşanıyor mu, boşandı mı? Yeni bölüm fragmanı sonrası boşanma sahnesi dikkat çekti

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İstanbul
Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de heyecan devam ederken bu akşamki bölümün fragmanı sosyal medyada ses getirdi. Adil ve Esme'nin boşanma duruşması sahnesi ise akılları karıştırdı.
Adil, boşanmamak için Cengiz’i kaçıranın peşine düşüyor. Adil’in adım adım yaklaştığı Oruç, Eleni ile çok acı bir yüzleşme yaşamak zorunda kalırlar.
Adil ve Esme, boşanmaya mecbur kalırken duruşmada mahkeme kapısında olan Emriye'yi bekleyen sürpriz her şeyi değiştiriyor. İkilinin gidişatı ise bu akşam belli olacak.
Esme ile Adil, tanıştıkları gün olan 19 Ekim'de boşanma duruşmasına gitti. Koçari ailesini kurtarmakla Koçari toprağını korumak arasında kalırken boşanma mecbur olur.
Mahkeme kapısında Emriye’yi ise büyük bir sürpriz bekliyor. Bu sürpriz sonrasında her şey değişiyor. İkilinin boşanıp boşanmayacağı yeni bölümle beraber belli olacak.
34. bölümü ile ekranlara gelecek olan Taşacak Bu Deniz'de sular durulmuyor. Emriye hala ile mücadele eden Esme ve Adil, Eleni ile birlikte huzurlu bir tatile çıkıyor. Sıcak yuva hissini ekranlara yansıtan üçlüyü neler bekliyor...