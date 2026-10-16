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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:16

Adil ve Esme boşanıyor mu, boşandı mı? Yeni bölüm fragmanı sonrası boşanma sahnesi dikkat çekti

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı beğeni toplarken Adil ve Esme boşanıyor mu sorusu gündeme yerleşti. İkilinin boşanma duruşmasındaki sahnesinin ardından Adil ve Esme neden boşandı merak edildi.

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Editor
 Gonca Işık
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Adil ve Esme boşanıyor mu, boşandı mı? Yeni bölüm fragmanı sonrası boşanma sahnesi dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:16

Ekranların sevilen dizisi 'de heyecan devam ederken bu akşamki bölümün fragmanı sosyal medyada ses getirdi. Adil ve 'nin boşanma duruşması sahnesi ise akılları karıştırdı.

ADİL VE ESME BOŞANIYOR MU, NEDEN?

Adil, boşanmamak için Cengiz’i kaçıranın peşine düşüyor. Adil’in adım adım yaklaştığı Oruç, ile çok acı bir yüzleşme yaşamak zorunda kalırlar. 

Adil ve Esme boşanıyor mu, boşandı mı? Yeni bölüm fragmanı sonrası boşanma sahnesi dikkat çekti

Adil ve Esme, boşanmaya mecbur kalırken duruşmada mahkeme kapısında olan Emriye'yi bekleyen sürpriz her şeyi değiştiriyor. İkilinin gidişatı ise bu akşam belli olacak.

Adil ve Esme boşanıyor mu, boşandı mı? Yeni bölüm fragmanı sonrası boşanma sahnesi dikkat çekti

ADİL VE ESME BOŞANDI MI, NEDEN BOŞANDI?

Esme ile Adil, tanıştıkları gün olan 19 Ekim'de boşanma duruşmasına gitti. Koçari ailesini kurtarmakla Koçari toprağını korumak arasında kalırken boşanma mecbur olur. 

Adil ve Esme boşanıyor mu, boşandı mı? Yeni bölüm fragmanı sonrası boşanma sahnesi dikkat çekti

Mahkeme kapısında Emriye’yi ise büyük bir sürpriz bekliyor. Bu sürpriz sonrasında her şey değişiyor. İkilinin boşanıp boşanmayacağı yeni bölümle beraber belli olacak.

Adil ve Esme boşanıyor mu, boşandı mı? Yeni bölüm fragmanı sonrası boşanma sahnesi dikkat çekti

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI DİKKAT ÇEKTİ

34. bölümü ile ekranlara gelecek olan Taşacak Bu Deniz'de sular durulmuyor. Emriye hala ile mücadele eden Esme ve Adil, Eleni ile birlikte huzurlu bir tatile çıkıyor. Sıcak yuva hissini ekranlara yansıtan üçlüyü neler bekliyor...

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ETİKETLER
#Cengiz
#Esme
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#Adil
#Mavi Kadin
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