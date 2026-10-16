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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:13

Taşacak Bu Deniz 19 nedir, ne anlama geliyor? Pastadaki 19 sayısının anlamı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz yeni sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Adil ile Esme'nin boşanma duruşması sonrasındaki pastada yer alan 19 sayısı ise dikkat çekmişti. 19 Ekim aslında bakın neyin tarihiymiş!

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Editor
 Gonca Işık
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Taşacak Bu Deniz 19 nedir, ne anlama geliyor? Pastadaki 19 sayısının anlamı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:13

'de ile Adil'in boşanma duruşmasından sonraki kutlama sahnesinde yer alan 19 Ekim tarihi gözlerden kaçmadı. Seyirciler ise 19'un anlamını araştırdı.

TAŞACAK BU DENİZ 19 NEDİR?

Adil ve Esme’nin boşanma duruşması, ikisinin ilk tanıştıkları gün olan 19 Ekim’e denk gelir. İki sevdalı, daha nikah yüzüklerine doyamadan Koçari ailesini kurtarmakla Koçari toprağını korumak arasında çaresiz kalırlar. Boşanma duruşması ve ilk tanıştıkları gün olan 19 Ekim ise bu anlamı taşıyor.

Taşacak Bu Deniz 19 nedir, ne anlama geliyor? Pastadaki 19 sayısının anlamı

TAŞACAK BU DENİZ PASTADAKİ 19 EKİM NE ANLAMA GELİYOR?

kanalında bu akşam yayınlanan yeni bölümde Adil ile Esme'nin üflediği pastada yer alan 19 sayısı izleyicinin dikkatinden kaçmadı. 19 Ekim, ikilinin ilk tanıştıkları gün ve boşanma duruşmasının olduğu güne denk geliyor. Bu nedenle 19 sayısı kullanılıyor.

Taşacak Bu Deniz 19 nedir, ne anlama geliyor? Pastadaki 19 sayısının anlamı

TAŞACAK BU DENİZ 19 EKİM'DE NE OLDU?

Ekranların sevilen dizisi bu akşam yeni bölümü ile yayınlanıyor. Fragmanda yer alan 19 sayılı mumlu pasta ise dikkat çekti. Adil ve Esme'nin boşanma duruşmasının olduğu gün, ikilinin tanıştıkları günün tarihine denk geliyor. Bu nedenle 19 Ekim tarihinin altı çizilmekte.

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ETİKETLER
#TRT 1
#Esme
#19 Ekim
#taşacak bu deniz
#Diziler
#Adil
#Mavi Kadin
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