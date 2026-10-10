Taşacak Bu Deniz’in 33. bölümüne tepki yağdı! Senaryonun akışı değişti: Esme Adil boşanacak mı?

Aileler arasındaki düşmanlığın giderek büyüdüğü dizide, Adil ve Esme’nin geleceği de merak konusu oldu. Geçmişte yaşanan sırlar, aile içindeki anlaşmazlıklar ve yeni hesaplaşmalar izleyicilerin senaryonun yön değiştirdiğini düşünmesine yol açtı. Peki, Taşacak Bu Deniz’de Adil ve Esme boşanacak mı? İşte 33. bölümde gündeme gelen gelişmeler ve dizinin hikâyesine ilişkin merak edilenler…

TAŞACAK BU DENİZ’İN 33. BÖLÜMÜNE TEPKİ YAĞDI

Taşacak Bu Deniz’de Adil’in babasının, İso ve Oruç’un babasını öldürmesine rağmen cinayeti Adil’in halasının kocasının üstlenmesi, izleyiciler arasında tartışmaya neden oldu. Cinayetin gerçek sorumlusunun farklı olması, yıllardır adaleti savunan Adil’in hikâyesindeki çelişkileri gündeme taşıdı.

Adil’in sürekli adaletten söz etmesine rağmen kendi ailesinin geçmişinde böylesine önemli bir olayın bulunması, seyircilerin tepkisini çekti. Bazı izleyiciler senaryonun kendi içindeki tutarlılığını sorgularken hikâyede bir değişikliğe gidilip gidilmediğini de merak etmeye başladı. Özellikle adalet kavramı üzerinden kurulan karakter çatışmasının bu gelişmeyle farklı bir boyuta taşınması, dizinin senaryo akışına ilişkin eleştirileri beraberinde getirdi.

ADİL'İN HALASININ TOPRAKLARINI SATMA KARARI KÖYÜ KARIŞTIRDI

Adil’in halasının Esme’yi istememesi ve topraklarını Timur Volkov’a satacağını açıklaması, dizideki gerilimi artıran gelişmeler arasında yer aldı. Halasının bu kararı, Adil’i yalnızca özel hayatında değil, köylüyle ilişkilerinde de zor durumda bırakıyor.

Toprakların Timur Volkov’a satılması ihtimali, bölgedeki insanların geleceğine ilişkin endişeleri artırırken tepkilerin odağındaki Adil, köylülerin öfkesiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Ailesinin kararları nedeniyle zor durumda kalan Adil’in hem Esme’yle ilişkisini hem de köylünün kendisine duyduğu güveni koruyup koruyamayacağı merak ediliyor.

ADİL VE ESME BOŞANACAK MI?

Taşacak Bu Deniz’de Adil ve Esme arasındaki ilişki, geçmişten gelen düşmanlıklar ve ailelerin bitmeyen hesaplaşmaları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. İkilinin karşı karşıya kaldığı sorunlar, izleyicilerin ayrılık ihtimalini sorgulamasına neden oluyor. Adil’in ailesiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ve halasının Esme’ye karşı tavrı, çiftin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Ancak Adil ve Esme’nin kesin olarak boşanacağına ilişkin doğrulanmış bir gelişme bulunmuyor. İlişkilerinin nasıl şekilleneceği, ilerleyen bölümlerde yaşanacak olaylara bağlı olacak.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taşacak Bu Deniz’in hikâyesinde aileler arasındaki çatışmalar giderek büyüyor. Timur Volkov’un planları, Adil’in yalnızca kendi geleceğini değil, sevdiklerinin güvenliğini de düşünmesini gerektiriyor. Esme, Eleni ve Fadime’nin yaşadığı tehlikeler, olayların seyrini etkilerken geçmişten gelen sırlar da yeniden gündeme geliyor. Furtuna ailesindeki gelişmeler, Adil’in mücadelesini daha da zorlaştırıyor. Şerif’in hamleleri ve ailelerin geçmişte yaşadığı olaylar, karakterler arasındaki hesaplaşmaları derinleştiriyor. Adil ve Esme’nin ilişkisi ise bütün bu gelişmelerin ortasında yeni sınavlardan geçiyor. Özellikle cinayetin geçmişine ilişkin gerçekler ve Adil’in halasının aldığı kararlar, hikâyedeki dengelerin nasıl değişeceğine ilişkin merakı artırıyor.

