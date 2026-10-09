Taşacak Bu Deniz’de Cengiz ile Eleni evlenecek mi? Oruç ve Eleni ayrılıyor mu?

Taşacak Bu Deniz’de Timur’un oğlu Cengiz ile Eleni’nin evlenebileceği ihtimali, dizinin takipçileri arasında yeni soruları beraberinde getiriyor. Eleni ile Oruç arasındaki ilişkinin bu gelişmelerden nasıl etkileneceği merak ediliyor. İzleyiciler, “Taşacak Bu Deniz’de Cengiz ile Eleni evlenecek mi?” ve “Oruç ile Eleni ayrılıyor mu?” sorularına yanıt arıyor. Cengiz’in Eleni’nin hayatındaki yeri ve Oruç’la yaşanabilecek olası bir ayrılık, hikâyenin geleceğine ilişkin merakı artırıyor. Peki, Eleni’nin tercihi ne olacak? Cengiz ile evlilik ihtimali gerçekleşecek mi, yoksa Eleni ve Oruç ilişkilerine devam mı edecek?

CENGİZ İLE ELENİ EVLENECEK Mİ?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Cengiz ile Eleni’nin evleneceği iddiası gündeme geldi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Timur ve Adil, iki taraf arasında yeni bir kan davası çıkmasını önlemek amacıyla kendi aralarında anlaşmaya varacak. Bu anlaşmanın sonucunda Volkov’un oğlu Cengiz ile Eleni’nin evlendirilmesi gündeme gelecek.

İki aile arasındaki düşmanlığı sona erdirmeyi amaçlayan bu kararın, dizideki dengeleri tamamen değiştirebileceği konuşuluyor. Peki, bu evlilik gerçekleşirse Oruç ile Eleni’nin ilişkisi ne olacak?

Eleni, Cengiz ile evlenmeyi kabul edecek mi? Sosyal medyada konuşulan bu iddiaların dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir karşılık bulacağı merak ediliyor.

ORUÇ VE ELENİ BARIŞACAK MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç ve Eleni arasında yaşanacak gelişmeler izleyicileri merakta bırakacak. Oruç, Cengiz’i kurtarmak için harekete geçecek ancak bu girişiminde başarılı olamayacak. İkili arasındaki sorunlar devam ederken Oruç ve Eleni’nin barışması da hemen gerçekleşmeyecek. Beklenen buluşmada Oruç, Eleni’den af dileyecek. Ancak bu özür, ikilinin kısa sürede yeniden bir araya gelmesi için yeterli olmayacak.

Daha önce İso’nun başına gelmesi beklenen kötü olaylar, Oruç’un hikâyesine aktarılacak. Bu gelişme, Oruç ve Eleni arasındaki barışmanın gecikmesine neden olacak. Öte yandan Oruç, Koçari topraklarına gizlice girecek. Peki, Oruç’un bu tehlikeli hamlesi neleri değiştirecek? Eleni, Oruç’u affedecek mi?

TAŞACAK BU DENİZ 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Atalarının mezarlarına uzanan tehdit, Adil Koçari’yi daha önce aşmadığı sınırların eşiğine getirir. Köylüsünün ölüsüne de dirisine de sahip çıkmaya yemin eden Adil’in sözü, herkese umut olurken Esme’nin içine bir kor düşürür. Üstelik daha kendi aralarındaki sorunları çözüp birbirlerini anlayamadan içine düştükleri bu savaş, Esme’nin içine düşen koru ateşe çevirir.

Her şeyini kaybeden Furtunalar, kendilerine kesilen cezanın ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışır. İso’nun abisine kavuşmanın verdiği sevinç, Oruç’un ondan istediğiyle gölgelenir. Ailesiyle sevdiği kadın arasında kalan İso için Koçari’de kalmak da gitmek de bir bedel taşır. Timur, oğlu Cengiz’i kurtarmak için Esme’yi hedef aldığında, annesini bir kez daha kaybetmeye razı olmayan Eleni’nin yerine sahneye Aleyna Koçari çıkar.

Hayat kurtaran eller bu kez bir silahı kavrar; Cengiz’in kaderi Aleyna’nın insafına kalır. Köşeye sıkışan Timur’a uzanan beklenmedik bir yardım eli ise tüm mücadelenin seyrini değiştirir. Emriye’nin verdiği süre dolarken, toprakların Timur’a satılmasına yalnızca bir imza kalır.

Adil’in sevdiği kadına verdiği sözle köylüsüne ettiği yemin, aynı hesapta karşı karşıya gelir. Şimdi o sözlerden birini tutmak, diğerini bozmak mı demektir?