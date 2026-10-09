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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 18:36

Taşacak Bu Deniz Gezep neden diziden ayrıldı, geri mi dönecek? Yönetmen Çağrı Bayrak ayrılık nedenine dair konuştu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde yer alan Gezep'i yeni sezonda göremeyenler Gezep neden yok, diziden neden ayrıldı araştırmasına başladı. Onur Dilber ayrılığı kendisi duyururken yönetmen Çağrı Bayrak, sessizliğini bozdu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Taşacak Bu Deniz Gezep neden diziden ayrıldı, geri mi dönecek? Yönetmen Çağrı Bayrak ayrılık nedenine dair konuştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 18:36

yeni sezonu ile ekranlara gelmeye başladı. 'in oynadığı Gezep karakterinin ekranlarda yer almaması üzerine diziden ayrılma nedeni dikkat çekti.

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP NEDEN YOK?

Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Gezep karakteri izleyici tarafından sevilmişti. Yeni sezonda yer almaması da izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Gezep rolü, diziden ayrıldı. Diziden ayrılan Onur Dilber, sosyal medya hesabından ayrılığı duyurmuştu.

Taşacak Bu Deniz Gezep neden diziden ayrıldı, geri mi dönecek? Yönetmen Çağrı Bayrak ayrılık nedenine dair konuştu

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Onur Dilber, sosyal medyada şu açıklama ile veda etmişti:

“TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu. 

Taşacak Bu Deniz Gezep neden diziden ayrıldı, geri mi dönecek? Yönetmen Çağrı Bayrak ayrılık nedenine dair konuştu

Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”

Taşacak Bu Deniz Gezep neden diziden ayrıldı, geri mi dönecek? Yönetmen Çağrı Bayrak ayrılık nedenine dair konuştu

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP GERİ Mİ DÖNÜYOR, DÖNECEK?

Yönetmen Çağrı Bayrak, Gezep neden ayrıldı sorusuna "Tamamen hikaye gereğiydi yani, tamamen hikaye gereği" cevabını verirken seyirciler geri dönme sinyali olarak anladı. Açıklamalara göre Gezep diziden hikaye kaynaklı ayrılırken oyuncunun yeni proje ile anlaşması geri dönecek sinyallerini yalanlamış oldu.

Taşacak Bu Deniz Gezep neden diziden ayrıldı, geri mi dönecek? Yönetmen Çağrı Bayrak ayrılık nedenine dair konuştu

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP DİZİDEN ÇIKTI MI?

Gezep karakterini oynayan Onur Dilber, diziden ayrıldığını yeni sezon öncesinde duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında anlaşmazlık olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Gezep karakterini oynayan Onur Dilber hakkında ortaya atılan iddialar hakkında yönetmen Çağrı Bayrak şu ifadeleri kullandı:

Taşacak Bu Deniz Gezep neden diziden ayrıldı, geri mi dönecek? Yönetmen Çağrı Bayrak ayrılık nedenine dair konuştu

"Onlardan haberim yok. Onları hiç bilmiyorum gerçekten, takip etmedim. Yok, gerçekten bilmiyorum. Sezon biter bitmez ben Japonya'ya gittim tatile, hiç bilmiyorum, haberim yok." ifadelerini kullanarak cevap verdi. 

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#taşacak bu deniz
#onur dilber
#Çağrı Bayrak
#Diziler
#Gezep
#Mavi Kadin
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