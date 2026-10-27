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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 21:23

Adını Danilo Zanna'dan aldı! Masterchef Malatya Danilo tava nasıl yapılır? İşte Malatya tava tarifi

Masterchef Türkiye'de bu akşam yöresel yemekler yapıldı. Şeflerin istediği yöresel yemeklerden biri ise Malatya Danilo tava sosyal medyada viral oldu. Seyirciler ise Masterchef Malatya Danilo tava nasıl yapılır araştırmasına başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Adını Danilo Zanna'dan aldı! Masterchef Malatya Danilo tava nasıl yapılır? İşte Malatya tava tarifi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 21:23

Ekranların sevilen programı 'te bu akşam şefler, yöresel yemekler yapılmasını istedi. Ekran başındakiler ise Masterchef Malatya Danilo tava tarifini araştırdı.

ADINI DANİLO ZANNA'DAN ALDI: MALATYA DANİLO TAVA

Ekranlarda bu akşam yer alan Malatya Danilo tava kısa sürede viral oldu. Oldukça sevilen 'dan adını aldı. Malatya tavayı bir de böyle deneyin.

Adını Danilo Zanna'dan aldı! Masterchef Malatya Danilo tava nasıl yapılır? İşte Malatya tava tarifi

MALATYA DANİLO TAVA NASIL YAPILIR?

Malatya Danilo tava için gerekli olan malzemeler:

- 500 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti
- 3 adet patates
- 2 adet domates
- 2 adet yeşil biber

Adını Danilo Zanna'dan aldı! Masterchef Malatya Danilo tava nasıl yapılır? İşte Malatya tava tarifi


- 1 adet kırmızı kapya biber
- 1 adet büyük kuru soğan
- 4 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber, pul biber ve kekik

Adını Danilo Zanna'dan aldı! Masterchef Malatya Danilo tava nasıl yapılır? İşte Malatya tava tarifi

MALATYA DANİLO TAVA TARİFİ

Öncelikle sebzeleri hazırlayınız. Patlıcanı soyduktan sonra domatesleri, yeşil biberleri ve kapya biberleri de ekleyiniz. Sarımsakları da soyunuz. Kuşbaşı kuzu etini fırına dayanıklı tepsiye yayınız. Üzerine sebzeleri ekleyiniz. En üste ise domates ekleyin. Kuyruk yağını küçük parça olarak tepsiye dağıtınız. Pul biber ve tuzları ekleyiniz. Yaklaşık 50 dakika pişiriniz.

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ETİKETLER
#tarif
#masterchef
#danilo zanna
#yöresel yemekler
#Yemek Tarifleri
#Malatya Danilo Tava
#Mavi Kadin
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