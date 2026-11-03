Advantan krem ne işe yarar? Advantan nereye sürülür? Advantan krem kortizonlu mu?

Advantan krem, ciltte oluşan kızarıklık, kaşıntı, egzama ve iltihaplanma gibi sorunlar için kullanılıyor. Bu krem özellikle egzama belirtilerini hafifletmek ve ciltteki iltihabi reaksiyonları hafifletmek amacıyla reçete ediliyor.

Advantan krem, ciltte meydana gelen iltihaplanma, kızarıklık, kaşıntı ve tahriş gibi sorunların tedavisinde kullanılıyor.

Advantan krem, özellikle egzama tedavilerinde sıklıkla reçete ediliyor.

Advantan krem, kortizon içeren ilaçlar arasında yer alıyor.

Advantan krem, iltihaplı deri ya da egzamanın görüldüğü bölgelere sürülüyor.

ADVANTAN KREM NE İŞE YARAR?

Advantan krem, egzama, iltihaplanma, kızarıklık ve kaşıntı gibi sorunlarda işe yarar. Ciltte meydana gelen iltihaplanma, kaşıntı, kızarıklık ve tahriş gibi belirtilerin tedavisinde kullanılan Advantan krem, kortikosteroid grubu bir ilaç türüdür. Etken maddesi metilprednizolon aseponat olan Advantan krem, ciltteki iltihabi reaksiyonu baskılayarak egzama gibi hastalıkların neden olduğu şikayetlerin tedavisinde kullanılır.

Advantan kremin kullanımı, ciltteki sorunun türüne ve şiddetine göre değişiklik gösterir. Advantan krem, doktor tarafından çeşitli cilt sorunlarında reçete edilir. Advantan kremin reçete edildiği kullanım alanları şu şekildedir:

Atopik dermatit (atopik egzama)

Kontakt dermatit (temas egzaması)

Alerjik egzama

Nörodermatit

Egzama kaynaklı kızarıklık ve kaşıntı

Bazı iltihaplı cilt hastalıkları

ADVANTAN KREM NEREYE SÜRÜLÜR?

Advantan krem, vücudun ve yüz bölgesinin egzamalı ya da iltihaplı bölgelerine doktorun önerdiği şekilde günde 1 kez ince bir tabaka şeklinde sürülür. Egzama veya iltihaplı deri reaksiyonunun görüldüğü bölgeye haricen uygulanan Advantan krem, özellikle doktorun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. İnce bir tabaka halinde sürülen Advantan kremin kullanılabileceği bölgeler, hastalığın bulunduğu yere göre değişiklik gösterir.

Advantan krem, göz içine, göz çevresine, ağız ve diğer mukozalara sürülmemelidir. Açık yaralarda ise doktor önerisi olmadan kullanılmaması gereken Advantan krem, yüz bölgesine uygulanacaksa oldukça dikkatli olunmalıdır. Kullanım süresi genel olarak yetişkinlerde 12 haftayı aşmaması gereken bu krem, doktor tavsiyesi olmadan uzun bir süre kullanılmamalıdır.

ADVANTAN KREM KORTİZONLU MU?

Advantan krem, kortizonlu bir ilaçtır. Etken maddesi sentetik bir kortikosteroid olan metilprednisolon aseponat olan bu krem, kortikosteroid yani halk arasında bilinen adıyla kortizon içeren bir ilaçtır. Advantan kremin içeriğindeki metilprednizolon aseponat, alerjik reaksiyonları azaltmayı ve ciltteki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

Advantan krem, kortizon içerdiğinden dolayı bilinçsizce kullanılamamalıdır. Bu kremin uzun süreli ve gereğinden fazla kullanımı ciltte renk değişikliği, incelme ve kılcal damarların belirginleşmesi gibi sorunları beraberinde getirebilir. Aynı zamanda Advantan krem, sivilce (akne), rosacea (gül hastalığı), mantar veya virüs kaynaklı cilt lezyonlarında kullanılmamalıdır.

UZMANLAR KORTİZONLU KREM KULLANIMI HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

Kortizonlu kremlerin egzama, sedef hastalığı, kontakt dermatit, seboreik dermatit, alerjik reaksiyonlar gibi şikayetlerde reçete edildiğini dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, bu kremlerin ciltteki inflamasyonlu (iltihaplı) durumlarda hızlı bir rahatlama sağladığını ifade etmektedir.

Kortizonlu kremlerin yüze uygulanması noktasında da dikkat çeken ifadelere yer veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, "Bazı özel durumlarda dermatolog önerisiyle yüz bölgesine kortizonlu krem uygulanabilir. Ancak bu uygulama çok sınırlı süreli, belirli dozda ve belirli bölgelere yapılmalıdır. Çünkü yüz, vücudun diğer bölgelerine kıyasla çok daha hassas bir deriye sahiptir. İnce, yağ bezlerinden zengin ve sürekli dış etkilere açık olan bu bölgede kortizonlu ürünlerin bilinçsiz kullanımı faydadan çok zarar getirir." ifadelerine yer vermektedir.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, kortizonlu krem kullanımı sırasında şu noktalara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır: