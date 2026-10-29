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Sağlık
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:42

Fito krem kortizonlu mu? Fito kremin içinde kortizon var mı? Fito krem yara iyileştirir mi?

Ciltte oluşan kesikler, çatlaklar, yanıklar ve tahrişler günlük yaşamamı zora sokarken, cilt sorunlarına yardımcı olabilecek olan fito krem son zamanlarda gündeme geliyor. Cildin kendini yenilemesinde fayda sağlayan fito krem, özellikle de yara iyileşmesi ve cilt yenilemesi konusunda merak ediliyor. Peki, Fito krem kortizonlu mu? Fito kremin içinde kortizon var mı? Fito krem yara iyileştirir mi? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Fito krem kortizonlu mu? Fito kremin içinde kortizon var mı? Fito krem yara iyileştirir mi?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:42

Fito krem cilt dokusunun yenilenmesini gerektiren bazı deri sorunlarında kullanılan bir kremdir. Fito krem kızarıklık, tahriş, yüzeysel yaralar ve cilt kuruluğu gibi sorunlarda kullanılan ve cilt yenilenmesinde büyük destek sunar.

  • Cilt yenileme konusunda etkili olduğu biliniyor.
  • Uygun durumlarda yanık vakalarında doktorun önerdiği tedavinin bir parçası olarak da tercih ediliyor.
  • Ameliyat sonrası sıklıkla tercih ediliyor.
  • Cilt yenilenmesi gereken tahrişlerde hasarlı cilt üzerinde kullanılabilir.
  • Cilt yenilenmesinde bölgeler olarak bazı tedavilerle kullanılabilir.
Fito krem kortizonlu mu? Fito kremin içinde kortizon var mı? Fito krem yara iyileştirir mi?

FİTO KREM KORTİZONLU MU?

Fito krem son zamanlarda sıklıkla sorulan sorular arasında yerini alırken ürünün içerisinde yer alan bileşenler de kortizon olup olmadığı merak konusu oluyor. Ancak unutulmaması gerekiyor ki fito krem kortizon içeren bir krem değildir.

Fito krem kortizonlu mu? Fito kremin içinde kortizon var mı? Fito krem yara iyileştirir mi?

Ürünün genellikle bilinen formülüne göre kortizon yapacak ya da oluşturabilecek grubu ilaçlar yer almaz. Fito kremin en temel etkin maddesi nedeniyle sulu bir durumdadır. Bu sebeple fito krem cilt yenilenmesinde kullanılır. Cilt üzerinden meydana gelen egzama ya da kaşıntı, iltihap gibi durumlarda azaltma amacıyla ilk tavsiye edilen iltihabı azaltma amacıyla kullanım sağlamak oluyor.

Fito krem kortizonlu mu? Fito kremin içinde kortizon var mı? Fito krem yara iyileştirir mi?

Bu sebeple de hem kortizonu hem de fito kremi aynı gruba sokmak pek de doğru olmaz. Ayrıca fito kremin kortizon içermemesi her cilt sorunun da kolayca kullanabileceği anlamına gelmiyor. Ciltteki sorunun nedenine, durumuna ve kişinin hassasiyetine göre uygun seçilmesi gerekmektedir.

Fito krem kortizonlu mu? Fito kremin içinde kortizon var mı? Fito krem yara iyileştirir mi?

FİTO KREMİN İÇİNDE KORTİZON VAR MI?

Fito kremin içerisinde kortizon bulunmaz. Fito kremin formülünde triticum vulgare sulu ekstresi bulunur. Bu da buğday bitkisinden elde edilir. Ürünün cilt dokusunun yenilenmesini gerektiren durumlarda kullanılmamasının temelinde bu etken madde yer alır.

Fito krem kortizonlu mu? Fito kremin içinde kortizon var mı? Fito krem yara iyileştirir mi?

Fito krem çoğunlukla yardımcı maddeler de içerebilir. Bu da ürünün yapısını ve uygulanabilirliğini destekler. Formülasyon ve yardımcı maddeler içeriğe göre değişkenlik gösterebilir. Ancak ilk etap da kızarıklık ya da kaşıntı gibi bir durum meydana gelirse sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor.

Fito krem kortizonlu mu? Fito kremin içinde kortizon var mı? Fito krem yara iyileştirir mi?

FİTO KREM YARA İYİLEŞTİRİR Mİ?

Cilt dokusunda yenilenmeye neden olduğundan bazı deri yaralarında ya da deri sorunlarında bölgesel olarak tedavide kullanılabilir. Ürünün kullanım şeklinde çünkü yaralar, çatlaklar ve sonrası iyileşmesi süreci oluyor.

Fito krem kortizonlu mu? Fito kremin içinde kortizon var mı? Fito krem yara iyileştirir mi?

Bu da demek oluyor ki fito krem yara iyileştiriyor. Ancak burada dikkat edilmesi gerekenler arasında yaranın derinliği, oluşma nedeni, enfeksiyon bulunup bulunmadığı ve kişinin genel sağlık durumunun iyileşme süreci.

Bir de yüzeysel bir cilt tahrişiyle derin bir yara aynı değildir. Özellikle de giderek büyüyen, kızaran, şişen, sıcaklık artışında meydana gelen durumlarda fito krem kullanmak da işe yaramaz.

Fito krem kortizonlu mu? Fito kremin içinde kortizon var mı? Fito krem yara iyileştirir mi?

FİTO KREM KULLANIM ŞEKLİ NASILDIR?

Fito kremi cilt üzerinde kullanırken haricenden başka yerde kullanılmaması gerekiyor. Ürünün kullanım sıklığı ya paket içerisinde yazar ya da aldığınız eczane de kolaylıkla fito kremi kullanabilirsiniz.

Fito krem kortizonlu mu? Fito kremin içinde kortizon var mı? Fito krem yara iyileştirir mi?

Kremi uygulamadan önce eller temizlenmesi gerekiyor. Daha sonra yaranın temizliği ve bakımı yapılmalıdır. Gözlere ya da ağza gelmeyecek şekilde kremin sürülmesi gerekiyor. Derin kesikleri ciddi yanıklar, hayvan ısırıkları ve enfeksiyon şüphesi bulunan yaralar için kullanılmaması gerekiyor.

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ETİKETLER
#ameliyat
#cilt yenileme
#yanık
#yara
#Fito Krem
#Sağlık
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