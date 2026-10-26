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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 16:25

Fito kremi yüze sürülür mü? Fito kremi ne işe yarar? Fito kremi nerelere sürülür?

Ciltte oluşan kızarıklıkla beraber son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen fito krem, cilt sorunlarında kullanılan cilt bakım kremi olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca da arama motorlarında fito krem hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Fito kremi yüze sürülür mü? Fito kremi ne işe yarar? Fito kremi nerelere sürülür? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Fito kremi yüze sürülür mü? Fito kremi ne işe yarar? Fito kremi nerelere sürülür?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 16:25

Kızarıklık, tahriş, yüzeysel yaralar ve cilt kuruluğu gibi sorunlarda kullanılan ve cilt yenilenmesinde büyük destek sunan fito krem son zamanlara sıklıkla tercih ediliyor. Fito krem, cildin yüzeysel hasarlarında kullanılan bir üründür.

  • Cildin yenilenmesi gereken yerlerde bazı yaraların üzerinde etkili olduğu biliniyor.
  • Uygun görülürse yanık vakalarında doktorun önerdiği tedavinin bir parçası olarak kullanılabiliyor.
  • Ameliyat sonrası yara iyileşmesini desteklemek amacıyla kullanılabilir.
  • Doktor kontrolüyle uygun görülürse cilt yenilenmesini gerektiren bazı tahriş ve hasarlarda görülebilir.
  • Cilt yenilenmesinde bölgesel olarak bazı tedavilerde kullanılabilir.
Fito kremi yüze sürülür mü? Fito kremi ne işe yarar? Fito kremi nerelere sürülür?

FİTO KREM NE İŞE YARAR?

Fito krem, cildin kendini yenileme sürecini desteklemek amacıyla kullanılan kremdir. Ciltte meydana gelen yüzeysel yaralanmalar, tahrişler ve bazı cilt hasarlarında iyileşme süreci gibi durumlar kızarıklık, sivilce ya da cilt lekesi için uygun bir ürün olmuyor.

Fito kremi yüze sürülür mü? Fito kremi ne işe yarar? Fito kremi nerelere sürülür?

Fito krem kullanmadan önce ciltteki problemlerin nedenini öğrenerek kullanmak daha önemlidir. Eğer alerjik bir reaksiyon geçiren biri kesinlikle fito krem kullanımında bulunmaması gerekiyor.

Fito kremi yüze sürülür mü? Fito kremi ne işe yarar? Fito kremi nerelere sürülür?

FİTO KREMİ YÜZE SÜRÜLÜR MÜ?

Fito krem için en çok merak konusu olan yüze sürülüp sürülmediği oluyor. Fito krem, uygun görülürse yüz bölgesindeki yüzeysel cilt hasarlarında kullanılabilir. Ancak her cilt tipi için uygun değildir. Özellikle de yüzde bulunan deri, yüz bölgesindeki yüzeysel cilt tipine ve her yüz problemine uygun olmuyor.

Fito kremi yüze sürülür mü? Fito kremi ne işe yarar? Fito kremi nerelere sürülür?

Yüz derisinin hassas olmasıyla birlikte normal bir nemlendirici gibi bu krem, uygulamak pek de doğru olmaz. Kullanım amaçlarına ve ürünün talimatlarına göre kullanım yapılması daha önemlidir.

Özellikle de göz çevresi, göz kapakları, dudaklar gibi hassas bölgeler önerisiyle kullanılmalıdır. Eğer sivilce ya da akne izi için kullanacaksanız, kesinlikle dikkatli bir kullanım sağlanması gerekiyor.

Fito kremi yüze sürülür mü? Fito kremi ne işe yarar? Fito kremi nerelere sürülür?

FİTO KREMİ NERELERE SÜRÜLÜR?

Kullanımı doktorlara sorularak yapılması daha uygun olabilir. Fito krem bazı yanıklarda, cilt çatlaklarında ve yenilenmesi gereken cilt dokularında kullanılabilir. Ayrıca bunula birlikte açık yaralarda, geniş yaralarda kullanılabilir.

Fito kremi yüze sürülür mü? Fito kremi ne işe yarar? Fito kremi nerelere sürülür?

FİTO KREM KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR?

Fito krem kullanırken ürünün güncel olarak içeriğine karşı duyulan duyarlılığı bulunan kişilerin dikkatli kullanması gerekiyor. Uygulama sırasında kızarıklık, kaşıntı ya da yanma gibi nedenler bulunursa hemen kullanılmaması gerekiyor.

Fito kremi yüze sürülür mü? Fito kremi ne işe yarar? Fito kremi nerelere sürülür?

Doktor ya da önermeden sizler kendi kafanıza göre almayın. Çünkü uzun kullanımda meydana gelebilecek kötü durumlar cilt üzerinde birtakım kötü sonuçlara neden olabilir. Ayrıca da ciltteki sorunu bilmeden farklı bir krem kullanmak çok da doğru olmayabilir.

Fito kremi yüze sürülür mü? Fito kremi ne işe yarar? Fito kremi nerelere sürülür?

UZMANLAR NE DİYOR?

Fito kremi kullanmak isteyenler öncelikle cilt konusunda bir doktora gitmeliler. Prof. Dr. Müge Güler Özden, fito kremi hakkında cilt sağlığını korumaya yönelik işlemlerin öncelikle bir sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini vurguluyor.

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ETİKETLER
#doktor
#cilt sağlığı
#eczane
#Güzellik
#Fito Krem
#Prof. Dr. Müge Güler Özden
#Mavi Kadin
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