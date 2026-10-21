Baş ağrısına hangi krem iyi gelir? Baş ağrısı için krem nereye sürülür?

Stres, uykusuzluk, boyun kaslarındaki gerginlik ve migren gibi durumlar da baş ağrısı meydana gelebilir. Tabi bununla birlikte gün içinde hayatı zorlaştırma gibi durumları da meydana gelebilir. Ağrıyı hafifletmek isteyenler ise ilaçlardan ziyade krem kullanmaya başladılar.

Baş ağrısında en iyi kremler genellikle mentollü olanlar oluyor.

Şakak ve alın bölgesine uygulanmasıyla biliniyor.

Ense ve boyun kremleri de kas gerginliğinden meydana gelen ağrıları alabiliyor.

Aniden ve çok şiddetli bir baş ağrısı olursa doktora başvurulmalıdır.

BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Baş ağrısına, uykusuzluk, yorgunluk, stres, sinir, kas gerginliği gibi nedenlerden dolayı da baş ağrısı meydana gelebilir. Açlık, susuzluk, vitamin eksikliği ve migren gibi enfeksiyon hastalıkların baş ve boyundaki kaslara, kulak burun boğaz yollarına, çenen ya da damarlara olan etkisi de neden olabilir.

BAŞ AĞRISINA HANGİ KREM İYİ GELİR?

Baş ağrısını hafifletmek için kullanılan ürünler genellikle içeriklerine ve kullanım alanlarında göre farklılık gösterebilir. Özellikle de mentol ya da kafur içeren kremler anlık rahatlama vererek baş ağrısının yoğunluğuna göre değişim uygulayabiliyor. Verdiği serinlik hissi baş bölgesinde karıncalanmaya neden olduğundan kısa süreli zonklamayı alıyor.

Mentol içeren ürünler cilt üzerinde serinlik hissini de ortaya çıkartmasıyla birlikte şakak bölgesinde meydana gelen gerilimi hafifletebiliyor. Ancak her baş ağrısında çok da fayda ettiği söylenemez. Çünkü her baş ağrısı aynı şiddetli olmaz.

Kas gevşetici ya da ağrı kesici kremler, her baş ağrısı için uygun değildir. Çünkü çoğunlukla bu ürünler kas gevşetmeye özen gösterdiğinden oradaki sorunlarla mücadele etme de işe yarar. Özellikle de boyun kaslarındaki gerginliğe eşlik eden ağrılar olduğundan doktor kontrolüyle kullanılması gerekiyor.

Kafur içeren kremler ya da merhemler ise eklem ağrılarında daha sık kullanılıyor. Baş ağrısını doğrudan tedavi ettikleri düşünülemez. Anlık bir rahatlamayla birlikte kısa süreli durdurma yapar. Ancak derhal peşine ağılar meydana gelebilir.

BAŞ AĞRISI İÇİN KREM NEREYE SÜRÜLÜR?

Baş ağrısı için kremlerin sürülme yeri de ağrıyı hafifletme konusunda yardımcı olur. Çünkü başa uygulanacak masaj uygulamasıyla birlikte baş ağrısında da birtakım düzelmeler meydana gelebilir. Her krem baş bölgesinde kullanılmaya uygun değildir.

Baş ağrısı için öncelikle kesinlikle şakaklara kremlerin uygulanması gerekiyor. Ancak ürünlerin kullanım talimatlarına da bakarak nerelere sürülebileceğini öğrenmek mümkündür.

Alın bölgesi: Alın bölgesine sürülecek ürünün yüz cildinde kullanıma uygun olması gerekiyor.

Ense bölgesi: Boyun ve ense kaslarındaki gerginliğin eşlik ettiği ağrılarda, kas ağrısı için geliştirilmiş bazı ürünlerde kullanılabilir.

Boyun kasları: Kas gerginliği kaynaklı ağrılarda uygun bir ürün, talimatlarına göre boyun kaslarına da sürülebilir.

BAŞ AĞRISINA HER ZAMAN KREM SÜRMEK DOĞRU MUDUR?

Baş ağrısının nedenine göre krem sürmek daha mantıklıdır. Eğer boyun kaslarında meydana gelen bir gerilim söz konusu olursa boyun kaslarını harekete geçirmek daha önemlidir.

Bununla birlikte migren, gerilim tipi baş ağrısında ve sinüzitle ilişkili ağrılar farklı olduğundan tedavileri bambaşkadır. Genellikle de tıbbi yardımlar alarak geçebilecek ağrılar arasında yer alır.

BAŞ AĞRISINI EVDE GEÇİRMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Sessiz ve loş bir odada dinlenmek

Gün boyunca yeterli miktarda su içmek

Öğün atlamamaya ve düzenli beslenmeye dikkat etmek

Uykuyu düzene koymak

Uzun süre ekran karşısında kalındığında düzenli bir şekilde aralar vermek

Boyun ve omuz kaslarını rahatlatan bir pozisyonda durmak

BAŞ AĞRISININ KREMLE GEÇMESİ KONUSUNDA UZMANLAR NE DİYOR?

Baş ağrısı için son zamanlarda kullanılan kremler hakkında Nöroloji Uzmanı Dr. Öge Mısırlıoğlu, baş ağrısının farklı nedenlerden dolayı kaynaklanabileceğini ifade ediyor. Bu sebeple de her kremin ya da her ağrı kreminin başa uygulanmasını doğru bulmuyor.