Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:44

Baş ağrısına hangi krem iyi gelir? Baş ağrısı için krem nereye sürülür?

Baş ağrısı gün içinde farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Kimi zamanda bu baş ağrıları hayatı bile olumsuz etkileyebiliyor. Bu sebeple de baş ağrısına iyi gelebilecek ilaçlar ve kremler araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında da baş ağrısıyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Üstelik de baş ağrısına iyi geldiği ifade edilen baş ağrısı kremi arama motorlarından merak edildi. Peki, Baş ağrısına hangi krem iyi gelir? Baş ağrısı için krem nereye sürülür? İşte detaylar.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Baş ağrısına hangi krem iyi gelir? Baş ağrısı için krem nereye sürülür?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:44

Stres, uykusuzluk, boyun kaslarındaki gerginlik ve gibi durumlar da meydana gelebilir. Tabi bununla birlikte gün içinde hayatı zorlaştırma gibi durumları da meydana gelebilir. Ağrıyı hafifletmek isteyenler ise ilaçlardan ziyade krem kullanmaya başladılar.

  • Baş ağrısında en iyi kremler genellikle mentollü olanlar oluyor.
  • Şakak ve alın bölgesine uygulanmasıyla biliniyor.
  • Ense ve boyun kremleri de kas gerginliğinden meydana gelen ağrıları alabiliyor.
  • Aniden ve çok şiddetli bir baş ağrısı olursa doktora başvurulmalıdır.
Baş ağrısına hangi krem iyi gelir? Baş ağrısı için krem nereye sürülür?

BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Baş ağrısına, uykusuzluk, yorgunluk, stres, sinir, kas gerginliği gibi nedenlerden dolayı da baş ağrısı meydana gelebilir. Açlık, susuzluk, vitamin eksikliği ve migren gibi enfeksiyon hastalıkların baş ve boyundaki kaslara, kulak burun boğaz yollarına, çenen ya da damarlara olan etkisi de neden olabilir.

Baş ağrısına hangi krem iyi gelir? Baş ağrısı için krem nereye sürülür?

BAŞ AĞRISINA HANGİ KREM İYİ GELİR?

Baş ağrısını hafifletmek için kullanılan ürünler genellikle içeriklerine ve kullanım alanlarında göre farklılık gösterebilir. Özellikle de mentol ya da kafur içeren kremler anlık rahatlama vererek baş ağrısının yoğunluğuna göre değişim uygulayabiliyor. Verdiği serinlik hissi baş bölgesinde karıncalanmaya neden olduğundan kısa süreli zonklamayı alıyor.

Mentol içeren ürünler cilt üzerinde serinlik hissini de ortaya çıkartmasıyla birlikte şakak bölgesinde meydana gelen gerilimi hafifletebiliyor. Ancak her baş ağrısında çok da fayda ettiği söylenemez. Çünkü her baş ağrısı aynı şiddetli olmaz.

Baş ağrısına hangi krem iyi gelir? Baş ağrısı için krem nereye sürülür?

Kas gevşetici ya da ağrı kesici kremler, her baş ağrısı için uygun değildir. Çünkü çoğunlukla bu ürünler kas gevşetmeye özen gösterdiğinden oradaki sorunlarla mücadele etme de işe yarar. Özellikle de boyun kaslarındaki gerginliğe eşlik eden ağrılar olduğundan doktor kontrolüyle kullanılması gerekiyor.

Kafur içeren kremler ya da merhemler ise eklem ağrılarında daha sık kullanılıyor. Baş ağrısını doğrudan tedavi ettikleri düşünülemez. Anlık bir rahatlamayla birlikte kısa süreli durdurma yapar. Ancak derhal peşine ağılar meydana gelebilir.

Baş ağrısına hangi krem iyi gelir? Baş ağrısı için krem nereye sürülür?

BAŞ AĞRISI İÇİN KREM NEREYE SÜRÜLÜR?

Baş ağrısı için kremlerin sürülme yeri de ağrıyı hafifletme konusunda yardımcı olur. Çünkü başa uygulanacak masaj uygulamasıyla birlikte baş ağrısında da birtakım düzelmeler meydana gelebilir. Her krem baş bölgesinde kullanılmaya uygun değildir.

Baş ağrısı için öncelikle kesinlikle şakaklara kremlerin uygulanması gerekiyor. Ancak ürünlerin kullanım talimatlarına da bakarak nerelere sürülebileceğini öğrenmek mümkündür.

Alın bölgesi: Alın bölgesine sürülecek ürünün yüz cildinde kullanıma uygun olması gerekiyor.

Ense bölgesi: Boyun ve ense kaslarındaki gerginliğin eşlik ettiği ağrılarda, kas ağrısı için geliştirilmiş bazı ürünlerde kullanılabilir.

Boyun kasları: Kas gerginliği kaynaklı ağrılarda uygun bir ürün, talimatlarına göre boyun kaslarına da sürülebilir.

Baş ağrısına hangi krem iyi gelir? Baş ağrısı için krem nereye sürülür?

BAŞ AĞRISINA HER ZAMAN KREM SÜRMEK DOĞRU MUDUR?

Baş ağrısının nedenine göre krem sürmek daha mantıklıdır. Eğer boyun kaslarında meydana gelen bir gerilim söz konusu olursa boyun kaslarını harekete geçirmek daha önemlidir.

Bununla birlikte migren, gerilim tipi baş ağrısında ve sinüzitle ilişkili ağrılar farklı olduğundan tedavileri bambaşkadır. Genellikle de tıbbi yardımlar alarak geçebilecek ağrılar arasında yer alır.

Baş ağrısına hangi krem iyi gelir? Baş ağrısı için krem nereye sürülür?

BAŞ AĞRISINI EVDE GEÇİRMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Sessiz ve loş bir odada dinlenmek

Gün boyunca yeterli miktarda su içmek

Öğün atlamamaya ve düzenli beslenmeye dikkat etmek

Uykuyu düzene koymak

Uzun süre ekran karşısında kalındığında düzenli bir şekilde aralar vermek

Boyun ve omuz kaslarını rahatlatan bir pozisyonda durmak

Baş ağrısına hangi krem iyi gelir? Baş ağrısı için krem nereye sürülür?

BAŞ AĞRISININ KREMLE GEÇMESİ KONUSUNDA UZMANLAR NE DİYOR?

Baş ağrısı için son zamanlarda kullanılan kremler hakkında Nöroloji Uzmanı Dr. Öge Mısırlıoğlu, baş ağrısının farklı nedenlerden dolayı kaynaklanabileceğini ifade ediyor. Bu sebeple de her kremin ya da her ağrı kreminin başa uygulanmasını doğru bulmuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlaçsız baş ağrısı rahatlatma yöntemi! Büyüklerden kalan asırlık uygulama
Sık baş ağrısı çekenler için dikkat edilmesi gereken işaretler!
ETİKETLER
#baş ağrısı
#migren
#Mentol
#Kafur
#Nöroloji Uzmanı Dr Öge Mısırlıoğlu
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.