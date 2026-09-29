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Sağlık
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:33

Sinüzit migren ve alerjik ataklarına dikkat! Bastıran soğuklar yataklara düşürmesin

Havaların hızla soğuması, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve alerji şikâyetlerinin artmasına neden olabiliyor. Özellikle sinüzit, migren veya alerjik rinit sorunu yaşayan kişilerde soğuk hava ve mevsim değişiklikleri şikâyetleri tetikleyebiliyor. Uzmanlar, belirtilerin birbirine benzeyebileceğine dikkat çekerek şikâyetlerin kaynağının doğru belirlenmesinin önem taşıdığını belirtiyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Sinüzit migren ve alerjik ataklarına dikkat! Bastıran soğuklar yataklara düşürmesin
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:33

Sonbahar ve kış aylarında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre de artıyor. Bu dönemde hava kirliliği, kuru hava, ev tozu ve kapalı ortamlardaki alerjenler bazı kişilerde burun ve solunum yolu şikâyetlerini artırabiliyor. Soğuk havaya doğrudan maruz kalmak da hassas kişilerde ve burun yakınmalarını tetikleyebiliyor.

SİNÜZİT MİGREN VE ALERJİK ATAKLARINA DİKKAT 

Soğuk hava, özellikle migrene yatkın kişilerde baş ağrısını tetikleyen faktörlerden biri olabiliyor. Ani sıcaklık değişimleri, soğuk rüzgâr ve uykusuzluk gibi etkenler de bazı kişilerde ağrı ataklarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor.

Sinüzit migren ve alerjik ataklarına dikkat! Bastıran soğuklar yataklara düşürmesin

ağrısı çoğunlukla zonklayıcı özellik gösterebiliyor. Ağrıya ışık ve ses hassasiyeti, bulantı veya kusma eşlik edebiliyor. Ancak her baş ağrısının migren olmadığı unutulmamalı. Yeni başlayan, alışılmadık veya giderek şiddetlenen baş ağrılarında doktor değerlendirmesi önem taşıyor.

BURUN TIKANIKLIĞI SİNÜZİTLE KARIŞABİLİYOR

Soğuk havalarda ve akıntı da sık görülebiliyor. Sinüslerin iltihaplanması veya burun içindeki dokuların şişmesi, yüzde basınç ve dolgunluk hissine yol açabiliyor.

Sinüzit migren ve alerjik ataklarına dikkat! Bastıran soğuklar yataklara düşürmesin

Sinüzit şikâyetlerinde burun tıkanıklığının yanı sıra yüzde, alın bölgesinde veya göz çevresinde ağrı ve basınç hissi görülebiliyor. Koku duyusunda azalma ve burun akıntısı da eşlik edebiliyor.

Ancak burun tıkanıklığı tek başına anlamına gelmiyor. Viral üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjik rinit de benzer yakınmalara neden olabiliyor. Bu nedenle uzun süren veya tekrarlayan şikâyetlerde muayene edilmek gerekiyor.

Sinüzit migren ve alerjik ataklarına dikkat! Bastıran soğuklar yataklara düşürmesin

ALERJİK ATAKLAR SOĞUK HAVAYLA ARTABİLİYOR

Alerjik riniti bulunan kişilerde özellikle ev tozu akarları, polenler, küf ve hayvan kaynaklı alerjenler şikâyetleri artırabiliyor. Soğuk aylarda pencerelerin daha az açılması ve kapalı ortamda daha uzun süre kalınması da bazı kişiler açısından sorun oluşturabiliyor.

Sinüzit migren ve alerjik ataklarına dikkat! Bastıran soğuklar yataklara düşürmesin

Alerjiye bağlı burun akıntısı çoğunlukla berrak olurken hapşırma, burun ve gözlerde kaşıntı da görülebiliyor. Sinüzitte ise yüzde basınç, koyu kıvamlı akıntı ve koku duyusunda değişiklik gibi farklı belirtiler ön plana çıkabiliyor.

Belirtilerin birbirine benzeyebilmesi nedeniyle kişinin kendi kendine antibiyotik veya başka bir ilaç kullanması önerilmiyor.

Sinüzit migren ve alerjik ataklarına dikkat! Bastıran soğuklar yataklara düşürmesin

KIŞA GİRERKEN BU ÖNLEMLERE DİKKAT

Soğuk havalarda vücudu aşırı sıcak ile aşırı soğuk arasında bırakmamak önemli. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek, baş ve boyun bölgesini soğuktan korumak ve yeterli sıvı tüketmek genel olarak fayda sağlayabiliyor.

Kapalı ortamların düzenli havalandırılması da önem taşıyor. Alerjisi bulunan kişilerin tetikleyicilerini mümkün olduğunca azaltması, yaşam alanlarında toz birikmesini önlemesi ve doktor tarafından önerilen tedaviyi düzenli uygulaması gerekiyor.

Sinüzit migren ve alerjik ataklarına dikkat! Bastıran soğuklar yataklara düşürmesin

ŞİKÂYETLER UZUYORSA DOKTORA BAŞVURUN

Baş ağrısı, burun tıkanıklığı veya yüz bölgesindeki ağrı birkaç gün içinde düzelmiyor, sık tekrarlıyor ya da günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyorsa doktora başvurulması gerekiyor. Özellikle çok şiddetli ve aniden başlayan baş ağrısı, görme değişikliği, bilinç değişikliği, ense sertliği, yüksek ateş veya nörolojik belirtiler gibi durumlarda gecikmeden tıbbi değerlendirme yapılması önem taşıyor.

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#sinüzit
#burun tıkanıklığı
#baş ağrısı
#migren
#Alerjik rinit
#Sağlık
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