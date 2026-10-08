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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 20:33

Alıkara kaç bölüm olacak, Alıkara 9 ve 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? Alıkara 2. sezon yayınlanacak mı?

Miray Daner , Halit Özgür Sarı , Sezin Akbaşoğulları gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Alıkara kaç bölüm olacak merak edenlerin gündeminde 9 ve 10. bölümün yayınlanacağı tarih de belli oldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Alıkara kaç bölüm olacak, Alıkara 9 ve 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? Alıkara 2. sezon yayınlanacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 20:33

platformunda yayınlanan Alıkara kısa süre içerisinde gündeme yerleşti. İlk bölümü ile beğeni toplayan Alıkara 9 ve 10. bölüm ne zaman yayınlanacak merakla bekleniyordu. İşte yayın tarihi!

ALIKARA 9 VE 10 BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACKA?

Tod ekranlarında yayınlanan Alıkara dizisi bölümlerini çift olarak yayınlıyor. İlk sezonun 9 ve 10. bölümü ise 8 Ekim günü yayınlandı. İzleyiciler bugün itibarıyla Tod platformunda son ik bölümü izleyebilecek.

Alıkara kaç bölüm olacak, Alıkara 9 ve 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? Alıkara 2. sezon yayınlanacak mı?

ALIKARA KAÇ BÖLÜM OLACAK?

'in başrolünde olduğu Alıkara dizisi ilk sezonunda toplamda 10 bölüm yayınladı. 8 Ekim Perşembe günü yayınlanan son iki bölüm ile beraber Alıkara ilk sezonu sona erdi. Alıkara ilk sezonda 10 bölüm olarak yayınlandı.

Alıkara kaç bölüm olacak, Alıkara 9 ve 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? Alıkara 2. sezon yayınlanacak mı?

ALIKARA 2. SEZON OLACAK MI, VAR MI?

Alıkara dizisinin 1. sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. 8 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan iki bölüm sonrasında ilk sezon tamamlanmış olacak. Dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı merak ediliyordu. Tod platformunda yayınlanan 10. bölüm açıklamasında "Sezon finali" ibaresi yer aldı. Buna göre ikinci sezon yayınlanacak.

Alıkara kaç bölüm olacak, Alıkara 9 ve 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? Alıkara 2. sezon yayınlanacak mı?

ALIKARA FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Miray Daner , , Sezin Akbaşoğulları gibi isimlerin başrolünde olduğu Alıkara, ilk sezonunu tamamladı. Toplamda 10 bölüm olarak yayınlanan Alıkara'nın ikinci sezonuna dair açıklama gelmezken, tahminlere göre ikinci sezonunun yayınlanması bekleniyor. Tarih ise bilinmemekte.

Alıkara kaç bölüm olacak, Alıkara 9 ve 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? Alıkara 2. sezon yayınlanacak mı?

ALIKARA KAÇ SEZON OLACAK?

Tod platformunda yayınlanan ve Miray Daner'in başrolünde yer aldığı dizi kısa sürede ilgi çekti. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizinin ikinci sezonunun yayınlanacağı öğrenildi. İlk sezon sonunda yer alan "sezon finali" ibaresi ise ikinci sezonun yayınlanacağının sinyalini verdi.

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ETİKETLER
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