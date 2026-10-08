Alıkara kaç bölüm olacak, Alıkara 9 ve 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? Alıkara 2. sezon yayınlanacak mı?

Tod platformunda yayınlanan Alıkara kısa süre içerisinde gündeme yerleşti. İlk bölümü ile beğeni toplayan Alıkara 9 ve 10. bölüm ne zaman yayınlanacak merakla bekleniyordu. İşte yayın tarihi!

ALIKARA 9 VE 10 BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACKA?

Tod ekranlarında yayınlanan Alıkara dizisi bölümlerini çift olarak yayınlıyor. İlk sezonun 9 ve 10. bölümü ise 8 Ekim günü yayınlandı. İzleyiciler bugün itibarıyla Tod platformunda son ik bölümü izleyebilecek.

ALIKARA KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Miray Daner'in başrolünde olduğu Alıkara dizisi ilk sezonunda toplamda 10 bölüm yayınladı. 8 Ekim Perşembe günü yayınlanan son iki bölüm ile beraber Alıkara ilk sezonu sona erdi. Alıkara ilk sezonda 10 bölüm olarak yayınlandı.

ALIKARA 2. SEZON OLACAK MI, VAR MI?

Alıkara dizisinin 1. sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. 8 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan iki bölüm sonrasında ilk sezon tamamlanmış olacak. Dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı merak ediliyordu. Tod platformunda yayınlanan 10. bölüm açıklamasında "Sezon finali" ibaresi yer aldı. Buna göre ikinci sezon yayınlanacak.

ALIKARA FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Miray Daner , Halit Özgür Sarı , Sezin Akbaşoğulları gibi isimlerin başrolünde olduğu Alıkara, ilk sezonunu tamamladı. Toplamda 10 bölüm olarak yayınlanan Alıkara'nın ikinci sezonuna dair açıklama gelmezken, tahminlere göre ikinci sezonunun yayınlanması bekleniyor. Tarih ise bilinmemekte.

ALIKARA KAÇ SEZON OLACAK?

Tod platformunda yayınlanan ve Miray Daner'in başrolünde yer aldığı dizi kısa sürede ilgi çekti. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizinin ikinci sezonunun yayınlanacağı öğrenildi. İlk sezon sonunda yer alan "sezon finali" ibaresi ise ikinci sezonun yayınlanacağının sinyalini verdi.