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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 17:55

Alıkara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Alıkara 5. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Yayınlandığı ilk bölüm ile sosyal medyada beğeni toplayan Alıkara dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merakla bekleniyor. Miray Daner ve Halit Özgür Sarı'nın başrolünde olduğu Alıkara 5. bölüm yayın tarihi izleyicinin gündeminde.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Alıkara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Alıkara 5. bölüm hangi gün yayınlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 17:55

Başkomiser ve Psikolog Işık arasında yaşananların ele alındığı Alıkara, yayınlandığı ilk 4 bölüm ile beğeni topladı. Oyuncu kadrosu ve konusu ise beğeni toplayan Alıkara 5. bölüm yayın günü de araştırılıyor.

ALIKARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Alıkara dizisinin 1. sezonu 10 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan Alıkara dizisinin ilk 4 bölümü beğenildi. Sosyal medyada da dikkat çeken dizinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son bölümlerin perşembe günü yayınlanmasından dolayı yeni bölümün de perşembe günü izleyici ile buluşması bekleniyor.

Alıkara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Alıkara 5. bölüm hangi gün yayınlanacak?

ALIKARA 5. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TOD platformunun sevilen dizisi Alıkara, ilk 4 bölümünü izleyici ile buluşturdu. Şimdi ise gözler 5. bölümde. Diğer bölümlerin perşembe günü yayınlanmasından dolayı 5. bölümün de perşembe akşamı seyircisi ile buluşması beklenmekte.

Alıkara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Alıkara 5. bölüm hangi gün yayınlanacak?

ALIKARA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

10 Eylül'de iki bölüm yayınlayan Alıkara, 17 Eylül'de üçüncü ve dördüncü bölümünü yayınlamıştı. Yayın hayatına başladığından beri her perşembe iki bölüm yayınlayan Alıkara'nın 5. ve 6. bölümünün bugün yayınlanması tahmin ediliyor. Dizi, Perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor.

Alıkara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Alıkara 5. bölüm hangi gün yayınlanacak?

ALIKARA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yeni dizi Alıkara'da , , Sezin Akbaşoğulları, Serpil Gül, Fatih Al, Gökhan Soylu, Can Atak, Bahadır Vatanoğlu gibi isimler yer alıyor. Gizemli konusu ve oyuncu kadrosu beğenilen dizinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

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