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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 17:58

Alıkara katil kim, Neşe'yi kim öldürdü? Miray Daner'li Alıkara sezon finalini yaptı

Tod ekranlarında yayınlanan Alıkara dizisi senaryosu ve oyuncu kadrosu ile beğeni topladı.Dijitalde yayınlanan Alıkara'da katil kim, Neşe'yi kim öldürdü sorusunun cevabı da sezon finali ile beraber belli oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Alıkara katil kim, Neşe'yi kim öldürdü? Miray Daner'li Alıkara sezon finalini yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 17:58

Dijital platform olan 'da yayınlanan Alıkara dizisi izleyiciden tam not aldı. İlk sezonunda toplamda 10 bölüm yayınlarken Neşe'nin katili arandı. Işık ile arasındaki aşk ise sosyal medyayı salladı.

HABERİN ÖZETİ

Alıkara katil kim, Neşe'yi kim öldürdü? Miray Daner'li Alıkara sezon finalini yaptı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Dijital platform Tod'da yayınlanan Alıkara dizisinin ilk sezonu, Neşe'nin katilinin kim olduğunun ortaya çıkması ve Işık ile Deniz arasındaki aşkın sosyal medyada gündem olmasıyla tamamlandı.
Alıkara dizisi ilk sezonunda toplam 10 bölüm yayınladı.
Dizinin final bölümünde Neşe'nin katilinin aslında Deniz'in hayatında doktor Seha adıyla yer alan Zafer Yazgan olduğu ortaya çıktı.
Zafer Yazgan, yıllar önce aşiret arasındaki kan davası ve Deniz'in ablasıyla yaşanan olay nedeniyle Deniz'in yeğeni Neşe'yi öldürerek intikam aldı.
Işık ve Deniz, Neşe'nin ölümünün nedenini ve katilini ararken gerçeklere ulaştı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ALIKARA KATİL KİM?

Tod ekranlarında yayınlanan Alıkara dizisi dün yayınlandığı 2 bölüm ile ilk sezonu tamamladı. Toplamda 10 bölüm yayınlayarak sezon finali yapan dizide Neşe'nin katili merak konusuydu. Final bölümünde ise Neşe'yi kimin öldürdüğü ortaya çıktı. 

Alıkara katil kim, Neşe'yi kim öldürdü? Miray Daner'li Alıkara sezon finalini yaptı

Seneler önce Deniz ve çocukluk arkadaşı "Zafer Yazgan" arasındaki konu, seneler sonra ikisini de buldu. Adını değiştirerek Deniz'in hayatında yer alan doktor Seha'nın gerçekte kim olduğu ortaya çıktı. Seneler önce aşiret arasında yaşanan kan davası ve Deniz'in Zafer ile yaşadığı çocukluktaki kuyu olayı seneler sonra Deniz'i buldu.

Alıkara katil kim, Neşe'yi kim öldürdü? Miray Daner'li Alıkara sezon finalini yaptı

ALIKA NEŞE'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Alıkara'da öldürülen genç Neşe'nin ölümü Deniz'i derinden yaraladı. O sırada babasını arayan Işık'ın yolu Deniz ile kesişti. İkili ölümün nedenini ve katilini ararken gerçekler ortaya çıktı. 

Alıkara katil kim, Neşe'yi kim öldürdü? Miray Daner'li Alıkara sezon finalini yaptı

Kan davası nedeniyle Seha adını değiştirerek Deniz'in hayatına dahil oldu. Aslında Zafer Yazgan olan Seha, Deniz'in ablası ile yaşanan olayın ardından babasız kaldığı için kin besledi. İntikam için ise Deniz'in çok sevdiği yeğeni Neşe'yi öldürdü ve cinayet süsü verdi.

Alıkara katil kim, Neşe'yi kim öldürdü? Miray Daner'li Alıkara sezon finalini yaptı

ALIKARA ZAFER YAZGAN KİM?

Alıkara dizisinde oldukça konuşulan Zafer Yazgan karakterini uzakta arayan Deniz, yakınında buldu. Seneler önceki kavganın yıllar sonra yeniden ortaya çıkması sonucu Deniz, Zafer'in Seha olduğunu öğrendi. Zafer, adını değiştirdi ve Deniz'in hayatında yer aldı. Yıllar öncesinin intikamını ise yeğenini öldürerek aldı.

Alıkara katil kim, Neşe'yi kim öldürdü? Miray Daner'li Alıkara sezon finalini yaptı

ALIKARA 10. BÖLÜM İZLEYENLERİ ŞOKE ETTİ

Yayınladığı 10 bölüm ile adından söz ettiren Alıkara'da Neşe'nin katili aranırken Işık ve Deniz arasındaki aşk da dikkat çekti. Bipolar hastalığı ile mücadele eden Işık'ın ani hareketlerinden dolayı oyunculuğu tam not alan Miray Daner beğeni topladı. Alıkara 10. bölümü izleyenler oyunculuğuna bayıldı.

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#deniz
#TOD
#Alıkara
#Diziler
#Neşe
#Zafer Yazgan
#Mavi Kadin
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