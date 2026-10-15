Alıkara yeni bölüm var mı, yayınlandı mı? Alıkara yeni bölüm neden yayınlanmadı, bitti mi?

Tod platformunun sevilen dizisi Alıkara, ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyenleri ekranlara kilitleyen dizi bu perşembe yeni bölüm yayınlamadı.

ALIKARA YENİ BÖLÜM VAR MI, YOK MU?

Alıkara dizisi kısa sürede dikkat çekerken ilk sezonunu tamamladı. Toplamda 10 bölüm yayınlayan dizi son bölümü ile sezon finalini yaptı. Bu nedenle bu perşembe, yeni bölüm yayınlanmadı.

ALIKARA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Seneler önce Deniz ve çocukluk arkadaşı "Zafer Yazgan" arasındaki konu, seneler sonra ikisini de buldu. Adını değiştirerek Deniz'in hayatında yer alan doktor Seha'nın gerçekte kim olduğu ortaya çıktı. İlk sezonunda toplamda 10 bölüm yayınlayan dizi sezon finali yaptı.

ALIKARA BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Toplamda 10 bölüm yayınlayarak sezon finali yapan dizide Neşe'nin katili merak konusuydu. Final bölümünde ise Neşe'yi kimin öldürdüğü ortaya çıktı. Böylece dizi ilk sezonunu tamamladı. Bu nedenle yeni bölüm yayınlanmadı.

ALIKARA KAÇ SEZON OLACAK?

Tod platformunda yayınlanan ve Miray Daner'in başrolünde yer aldığı dizi kısa sürede ilgi çekti. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizinin ikinci sezonunun yayınlanacağı öğrenildi. İlk sezon sonunda yer alan "sezon finali" ibaresi ise ikinci sezonun yayınlanacağının sinyalini verdi.