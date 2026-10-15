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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 22:15

Alıkara yeni bölüm var mı, yayınlandı mı? Alıkara yeni bölüm neden yayınlanmadı, bitti mi?

Tod platformunda yayınlanan Alıkara'nın ilk sezonu beğeni topladı. Miray Daner'in başrolünde olduğu ve performansı ile beğeni topladığı Alıkara, Perşembe günleri yeni bölümünü yayınlıyordu. Seyirciler ise Alıkara yeni bölüm neden yayınlanmadı, bitti mi sorularını araştırdı.

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Editor
 Gonca Işık
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Alıkara yeni bölüm var mı, yayınlandı mı? Alıkara yeni bölüm neden yayınlanmadı, bitti mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 22:15

platformunun sevilen dizisi , ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyenleri ekranlara kilitleyen dizi bu perşembe yeni bölüm yayınlamadı.

ALIKARA YENİ BÖLÜM VAR MI, YOK MU?

Alıkara dizisi kısa sürede dikkat çekerken ilk sezonunu tamamladı. Toplamda 10 bölüm yayınlayan dizi son bölümü ile sezon finalini yaptı. Bu nedenle bu perşembe, yeni bölüm yayınlanmadı.

Alıkara yeni bölüm var mı, yayınlandı mı? Alıkara yeni bölüm neden yayınlanmadı, bitti mi?

ALIKARA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Seneler önce ve çocukluk arkadaşı "Zafer Yazgan" arasındaki konu, seneler sonra ikisini de buldu. Adını değiştirerek Deniz'in hayatında yer alan doktor Seha'nın gerçekte kim olduğu ortaya çıktı. İlk sezonunda toplamda 10 bölüm yayınlayan dizi sezon finali yaptı.

Alıkara yeni bölüm var mı, yayınlandı mı? Alıkara yeni bölüm neden yayınlanmadı, bitti mi?

ALIKARA BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Toplamda 10 bölüm yayınlayarak sezon finali yapan dizide Neşe'nin katili merak konusuydu. Final bölümünde ise Neşe'yi kimin öldürdüğü ortaya çıktı. Böylece dizi ilk sezonunu tamamladı. Bu nedenle yeni bölüm yayınlanmadı.

Alıkara yeni bölüm var mı, yayınlandı mı? Alıkara yeni bölüm neden yayınlanmadı, bitti mi?

ALIKARA KAÇ SEZON OLACAK?

Tod platformunda yayınlanan ve Miray Daner'in başrolünde yer aldığı dizi kısa sürede ilgi çekti. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizinin ikinci sezonunun yayınlanacağı öğrenildi. İlk sezon sonunda yer alan "sezon finali" ibaresi ise ikinci sezonun yayınlanacağının sinyalini verdi.

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#deniz
#TOD
#seha
#Alıkara
#Diziler
#Zafer Yazgan
#Mavi Kadin
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