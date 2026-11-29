Son olarak yer aldığı projelerle adından söz ettiren Alperen Duymaz'ın yeni dizisi merak konusu olmuştu. Başarılı oyuncunun merakla beklenen yeni adresi belli oldu. Duymaz, "Sefirin Kızı" ve "Kardeşlerim" gibi yapımlara imza atan NGM ile el sıkıştı. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstleneceği "Sana Doğru" dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturacak. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Alperen Duymaz'dan yeni dizi sürprizi! "Sana Doğru" ile ekranlara dönüyor Oyuncu Alperen Duymaz, yapımını NGM'nin üstlendiği yeni dizi "Sana Doğru" ile ekranlara dönmek üzere anlaşma sağladı. Alperen Duymaz, son olarak Star TV'de 13. bölümüyle final yapan "Doğanın Kanunu" dizisinde Yaman karakterini canlandırmıştı. Yeni dizi "Sana Doğru"nun yapımcılığını Nazlı Heptürk üstlenecek. Dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturacak, senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alacak. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu, çekim takvimi ve yayın tarihi hakkındaki bilgilerin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.

ALPEREN DUYMAZ, "DOĞANIN KANUNU" DİZİSİNİN ARDINDAN YENİ PROJESİYLE DÖNÜYOR

Alperen Duymaz, kısa süre önce ekranlara veda eden "Doğanın Kanunu" dizisinin ardından yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, NGM imzalı "Sana Doğru" dizisi için anlaşma sağladı. Yaz sezonunda Star TV ekranlarında yayınlanan "Doğanın Kanunu", 13. bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktaladı. Dizide Yaman karakterine hayat veren Duymaz'ın yeni projesi ise hayranları arasında şimdiden merak uyandırdı.

ALPEREN DUYMAZ'IN YENİ DİZİSİ "SANA DOĞRU" OLDU

Ekranlara verdiği aranın ardından yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacak olan Alperen Duymaz'ın yeni adresi belli oldu. Başarılı oyuncu, "Sefirin Kızı" ve "Kardeşlerim" gibi ses getiren yapımlara imza atan NGM ile el sıkıştı. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstleneceği dizinin adının "Sana Doğru" olacağı öğrenildi.

Duymaz'ın yeni projesi, oyuncunun kariyerindeki bir sonraki televizyon işi olması bakımından da dikkat çekiyor. Farklı karakterlere hayat verdiği yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncunun bu kez nasıl bir rolle ekrana geleceği merak ediliyor.

SANA DOĞRU DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ BELLİ OLDU

Yeni diziye ilişkin ilk bilgiler arasında kamera arkasındaki ekip de yer aldı. "Sana Doğru"nun yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturacak. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alacak. NGM imzasıyla ekrana gelmesi planlanan proje, yapım ekibiyle de dikkat çekiyor.

ALPEREN DUYMAZ'IN YENİ PROJESİ MERAKLA BEKLENİYOR

Alperen Duymaz'ın "Sana Doğru" dizisiyle yeniden ekranlara dönecek olması, oyuncunun hayranlarını heyecanlandırdı. Projenin konusu, oyuncu kadrosu, çekim takvimi ve yayın tarihi hakkında şimdilik sınırlı bilgi bulunuyor. Dizinin diğer oyuncularının kimler olacağı ve hikâyenin hangi eksende ilerleyeceği ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Duymaz'ın yeni projesi, televizyon dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden izleyicilerin de radarına girdi. Özellikle oyuncunun "Sana Doğru"da nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı şimdiden merak konusu oldu. Diziyle ilgili yeni gelişmelerin ve kadro açıklamalarının önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi bekleniyor.