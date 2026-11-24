Geçtiğimiz yıl Deha dizisinin kazandığı ödülün bu yıl da bir Türk yapımına gitmesi, Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısını bir kez daha gündeme taşıdı. Ödül sevincinin ardından dizinin başrol oyuncularından Cemre Baysel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. Baysel’in kullandığı imalı ifadeler, takipçileri arasında merak uyandırdı.

CEMRE BAYSEL'İN LEYLA DİZİSİNE EMMY SEVİNCİ

ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Ay Yapım imzalı Leyla dizisi, En İyi Telenovela kategorisinde rakiplerini geride bırakarak büyük ödülün sahibi oldu. Törende ödülü yapımcı Kerem Çatay ve yönetmen Hilal Saral aldı. Ödül sonrası Cemre Baysel’in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

TÜRKİYE'Yİ İKİ DİZİ TEMSİL ETTİ

22 ülkeden 64 adayın 16 farklı kategoride yarıştığı organizasyonda Türkiye adına Leyla ve Uzak Şehir dizileri aday gösterildi. Brezilya ve İspanya yapımlarının da yarıştığı En İyi Telenovela kategorisinde ödülün Leyla'ya gitmesi, Türk televizyon sektörü açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

TÜRK DİZİLERİNDEN ÜST ÜSTE İKİNCİ EMMY BAŞARISI

Geçtiğimiz yıl Deha dizisinin aynı kategoride ödül kazanmasının ardından bu yıl Leyla'nın da Emmy heykelciğini Türkiye'ye getirmesi dikkat çekti. Böylece Türk yapımları, uluslararası platformda iki yıl üst üste aynı kategoride önemli bir başarı elde etmiş oldu.

BREZİLYA YAPIMINDAN UYARLANMIŞTI

Brezilya'nın dünyaca tanınan yapımlarından Avenida Brasil dizisinden uyarlanan Leyla, 11 Eylül 2024 tarihinde NOW ekranlarında yayın hayatına başladı. Aşk, intikam ve adalet ekseninde ilerleyen hikâyesiyle izleyicilerin karşısına çıkan yapım, şimdi de uluslararası Emmy ödülüyle gündeme geldi.

CEMRE BAYSEL'İN PAYLAŞIMI MERAK UYANDIRDI

Dizinin Emmy ödülünü kazanmasının ardından başrol oyuncusu Cemre Baysel'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Başarının ardından sosyal medya hesabından duygularını dile getiren oyuncu, kullandığı ifadelerle takipçilerinin ilgisini çekti.

Baysel, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

‘Leyla’m hak ettiğini aldı. Söylenecek çok şey var. Ben şimdilik şükürler olsun diyorum’

Oyuncunun özellikle "Söylenecek çok şey var" ifadesini kullanması, paylaşımın imalı olarak yorumlanmasına neden oldu. Baysel'in bu sözlerle neye gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.

