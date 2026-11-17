Başarılı oyuncu Cemre Baysel ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Emirhan Topçu arasında son zamanlarda aşk iddiaları gündeme gelmişti. Başarılı kariyerleri kadar özel hayatları da bir hayli merak edilen ikiliden Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde aşkını itiraf etmişti. Sosyal medyada çıkan aşk iddialarıyla gündem olan ünlü oyuncu, hakkında ortaya atılan dedikoduları doğrulamıştı. Cemre Baysel'in Emirhan Topçu ile aşk yaşadığını itiraf etmesinin ardından bir itirafta yıldız futbolcudan geldi. Emirhan Topçu, Cemre Baysel'e aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü oyuncu ve başarılı futbolcu arasındaki aşk resmen belgelendi. İşte Emirhan Topçu'nun aşk dolu paylaşımı...

EMİRHAN TOPÇU VE CEMRE BAYSEL AŞKI BELGELENDİ!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Emirhan Topçu ve şimdilerde Kanal D ekranlarının fenomen dizisi 'Güller ve Günahlar'da 'Zeynep' rolüyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Cemre Baysel arasında aşk dedikoduları ortaya atılmıştı. Bir dönem meslektaşı Aytaç Şaşmaz ve yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile olan birlikteliğiyle adından söz ettiren Baysel, bu kez aradığı aşkı başarılı futbolcu Emirhan Topçu'da bulmuştu.

Kariyerleri kadar kadar özel hayatlarıyla da bir hayli büyük ses getiren ikili, hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde aşk dedikodularıyla adlarından söz ettirmişti. Şimdilerde Güller ve Günahlar dizisinde 'Zeynep' karakteriyle dikkatleri üzerine Cemre Baysel, zaman zaman aşk iddialarıyla gündemdeki yerini korumuştu. Diğer yandan adı aşk dedikodularından bir türlü düşmeyen Emirhan Topçu ise son olarak ünlü oyuncuyla anılmıştı.

Son zamanlarda adı aşk dedikodularında gündemden düşmeyen Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Cemre Baysel ile yaşadığı yönündeki iddialarla dikkatleri üzerine çekmişti. Baysel ve Topçu'nun aralarında aşk iddialarının çıkmasında sosyal medyadaki karşılıklı takip dikkatlerden kaçmamıştı. Diğer yandan ünlü oyuncunun paylaştığı ve kimden geldiğini açıklamadığı bir çiçek buketi de merak uyandırmıştı.

İkili arasındaki aşk iddialarının daha da büyümesine neden olan olay ise yıldız futbolcunun annesinin ünlü oyuncuyu sosyal medyada takibe almasıydı. Sosyal medyada hızla yayılan bu dedikoduların ardından takibin geri çekildiği konuşuldu. Son zamanlarda adı aşk dedikodularına çıkan iki isimden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti. Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla aşk yaşadığı iddialarını resmen doğrulamıştı.

YILDIZ FUTBOLCU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA AŞKINI DUYURDU!

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını cevaplayan Cemre Baysel, Emirhan Topçu ile aşk yaşadığını doğrulamış, "Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte!" ifadelerine yer vermişti. Ünlü oyuncu muhabirlerin "Hayırlı olsun, birlikte göremedik?" dileklerine de "Amin, çok teşekkür ediyorum. Kendisi şu an yanımda değil, çünkü Milli Takım’da kampta" şeklinde cevaplamıştı.

Ünlü oyuncunun ardından bir itirafta futbolcudan geldi. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çiçeği burnunda ünlü çift, ilişkilerini sosyal medyada gözler önüne serdi. Emirhan Topçu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisi Cemre Baysel'e yer verdi. Topçu, sevgilisi Baysel'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Başarılı futbolcu, paylaşımına kırmızı kalp emojisi ekleyerek ilişkisini sosyal medyada da duyurmuş oldu.

Magazin gündeminde geniş yankı bulan gözde çiftin aşk paylaşımları kısa sürede takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu ve Beşiktaş'ın savunma oyuncusunun birlikteliği, hem spor hem de magazin gündeminde dikkat çeken konulardan biri haline geldi.