Magazin dünyasında bir süredir isimleri yan yana anılan Cemre Baysel ve Emirhan Topçu, bu kez Instagram'daki karşılıklı takip hamlesiyle gündeme geldi. Emirhan Topçu'nun oyuncu Cemre Baysel'i takibe almasının ardından Baysel de futbolcuyu geri takip etti. İkilinin kısa arayla gerçekleşen bu hamlesi sosyal medyada merak uyandırırken, gözler yeniden haklarında ortaya atılan aşk iddialarına çevrildi.

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HABERİN ÖZETİ Emirhan Topçu ve Cemre Baysel'den karşılıklı takip! Sosyal medyada dikkat çeken hamle Oyuncu Cemre Baysel ile Beşiktaş'ın futbolcusu Emirhan Topçu'nun Instagram'da karşılıklı takipleşmesi, haklarındaki aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi. Emirhan Topçu'nun Cemre Baysel'i Instagram'da takibe almasının ardından Baysel de futbolcuyu geri takip etti. İkilinin adı ilk olarak Cemre Baysel'in sosyal medya hesabından paylaştığı gizemli çiçek buketiyle anılmaya başladı. Daha önce Emirhan Topçu'nun annesinin Cemre Baysel'i takibe aldığı ve bu takibin sonradan sona erdiği öne sürülmüştü. Sosyal medyadaki bu karşılıklı takipleşme hamlesi, ikili arasındaki yakınlaşma iddialarını tekrar magazin gündemine taşıdı.

EMİRHAN TOPÇU, CEMRE BAYSEL'İ TAKİBE ALDI

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu, Instagram hesabından oyuncu Cemre Baysel'i takibe aldı. Futbolcunun bu hamlesi sosyal medyada dikkat çekerken, kısa süre sonra Cemre Baysel'den de karşılık geldi. Baysel'in Emirhan Topçu'yu geri takip etmesiyle ikili arasında karşılıklı takip başladı.

Emirhan Topçu'nun ardından Cemre Baysel de sosyal medya hesabından futbolcuyu takibe aldı. İkilinin kısa süre içinde birbirini takip etmeye başlaması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Karşılıklı takip hamlesi, Cemre Baysel ve Emirhan Topçu hakkında konuşulan yakınlaşma iddialarını yeniden gündeme getirdi.

CEMRE BAYSEL VE EMİRHAN TOPÇU AŞK İDDİALARI NASIL BAŞLADI?

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu'nun adı ilk olarak oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı gizemli çiçek buketiyle yan yana anılmaya başladı. Baysel'in çiçekleri kimin gönderdiğini açıklamaması, takipçileri arasında merak uyandırdı. Ardından Emirhan Topçu'nun annesinin Cemre Baysel'i Instagram'da takibe aldığı öne sürüldü. Ancak bu takibin daha sonra sona erdiği konuşuldu.

Söz konusu gelişmeler, ikili arasında aşk yaşandığı iddialarını gündeme taşımıştı. Şimdi ise Emirhan Topçu ile Cemre Baysel'in karşılıklı takipleşmesi, daha önce konuşulan bu iddiaları yeniden magazin gündeminin üst sıralarına taşıdı.

EMİRHAN TOPÇU VE CEMRE BAYSEL'İN TAKİPLEŞMESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkilinin karşılıklı takip hamlesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Cemre Baysel ve Emirhan Topçu'nun hesaplarındaki bu gelişme, daha önce ortaya atılan aşk iddialarını yeniden gündeme getirirken takipçilerinden de çok sayıda yorum aldı.

Cemre Baysel ve Emirhan Topçu'nun sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği karşılıklı takip hamlesi, haklarında konuşulan yakınlaşma iddialarını yeniden gündeme getirdi. Daha önce çiçek paylaşımı ve Emirhan Topçu'nun annesinin takibiyle dikkat çeken ikilinin son hamlesi, hayranları arasında da merak uyandırdı. İkilinin arasında nasıl bir yakınlaşma yaşandığı ise şimdiden magazin gündeminin konuşulan konuları arasına girdi.