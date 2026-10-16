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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:22

Cemre Baysel'in gizemli çiçekleri ve Emirhan Topçu'nun annesinden gelen hamle gündem oldu!

Cemre Baysel'in özel hayatıyla ilgili ortaya atılan yeni aşk iddiası magazin gündemini hareketlendirdi. Yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile ilişkisini noktalayan oyuncunun, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile yakınlaştığı öne sürüldü. Baysel'in kimin gönderdiğini açıklamadığı çiçek buketi merak konusu olurken, Topçu'nun annesinin sosyal medyadaki hamlesi iddialara yeni bir boyut kazandırdı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Cemre Baysel'in gizemli çiçekleri ve Emirhan Topçu'nun annesinden gelen hamle gündem oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:22

Ünlü oyuncunun hesabında paylaştığı çiçekler, takipçilerinin dikkatini çekerken gözler bu kez futbolcunun ailesine çevrildi. Emirhan Topçu'nun annesinin 'i takip ettiği, ancak daha sonra bu takibin sona erdiğinin konuşulması sosyal medyada gündem oldu. Peki, yeni aşk söylentilerini güçlendiren bu gelişmelerin perde arkasında ne var?

CEMRE BAYSEL'İN AŞK HAYATI YENİDEN GÜNDEMDE

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Cemre Baysel, rol aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Elimi Bırakma, Ramo ve Sol Yanım gibi dizilerde rol alan oyuncu, özellikle Baht Oyunu dizisindeki Ada karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazandı.

Cemre Baysel'in gizemli çiçekleri ve Emirhan Topçu'nun annesinden gelen hamle gündem oldu!

Kariyerine farklı projelerle devam eden Baysel, Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizilerinde de izleyici karşısına çıktı. Oyuncu, şimdilerde ise ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor.

Özel hayatıyla da sık sık konuşulan Cemre Baysel, Baht Oyunu dizisinin setinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre gündemde kalmıştı. Çiftin ayrılmasının ardından oyuncunun adı bu kez yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile anılmıştı. Ancak bu birliktelik de sona ermişti. Ayrılıkla ilgili sorularla karşılaşan Baysel, gazetecilere yalnızca “Bitti” cevabını vermişti.

Cemre Baysel'in gizemli çiçekleri ve Emirhan Topçu'nun annesinden gelen hamle gündem oldu!

GİZEMLİ ÇİÇEKLERİN ARDINDAN YENİ AŞK İDDİASI

Bir süredir özel hayatıyla ilgili yeni bir açıklama yapmayan Cemre Baysel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla merak uyandırdı. Oyuncunun kendisine gönderilen bir buket çiçeği paylaşması, çiçeklerin kimden geldiği sorusunu gündeme taşıdı. Baysel'in göndericinin kimliğini açıklamaması, takipçilerinin farklı tahminlerde bulunmasına neden oldu.

Cemre Baysel'in gizemli çiçekleri ve Emirhan Topçu'nun annesinden gelen hamle gündem oldu!

Çiçek paylaşımının ardından sosyal medyada ortaya atılan iddia ise dikkatleri Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'ya çevirdi. İkilinin aşk yaşadığı öne sürülürken, söz konusu iddiayı desteklediği düşünülen bir başka gelişme de kısa sürede konuşulmaya başlandı.

Daha önce oyuncu Derya Pınar Ak ile de adı anılan Emirhan Topçu'nun annesinin, Cemre Baysel'i Instagram üzerinden takip ettiği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcılarının fark ettiği bu ayrıntı, yeni ilişki söylentilerinin daha fazla konuşulmasına yol açtı.

Cemre Baysel'in gizemli çiçekleri ve Emirhan Topçu'nun annesinden gelen hamle gündem oldu!

“KAYINVALİDE” TAKİBİ KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

İddiaların en çok konuşulan kısmı ise Emirhan Topçu'nun annesinin sosyal medya hesabından geldiği öne sürülen hamle oldu. Cemre Baysel'in futbolcunun annesi tarafından takip edildiği yönündeki paylaşımlar, magazin takipçilerinin ilgisini çekti. Ancak daha sonra yapılan kontrollerde oyuncunun hesabının söz konusu takip listesinde görünmediği ileri sürüldü.

Cemre Baysel'in gizemli çiçekleri ve Emirhan Topçu'nun annesinden gelen hamle gündem oldu!

Takibin neden sona erdiği ya da başlangıçta hangi amaçla gerçekleştiği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sosyal medyada konuşulan gelişme, doğrulanmış bir ilişki haberi olmaktan ziyade yeni aşk iddialarını besleyen bir ayrıntı olarak kaldı.

Bir tarafta kimin gönderdiği bilinmeyen çiçek buketi, diğer tarafta kısa süreli olduğu öne sürülen sosyal medya takibi bulunuyor. Cemre Baysel ile Emirhan Topçu'nun aşk yaşadığı iddiası gündemdeki yerini korurken, iki isimden de konuyla ilgili bir açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor.
 

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#ınstagram
#Cemre Baysel
#kanal d
#emirhan topçu
#Beşiktaş
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