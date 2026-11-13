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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 08:13
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 08:13

Cemre Baysel'den bomba aşk itirafı! Futbolcu Emirhan Topçu'yla sevgili olduğu iddia edilmişti

Başarılı oyuncu Cemre Baysel, son zamanlarda Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Emirhan Topçu'yla aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, hakkında çıkan aşk iddialarını doğruladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Cemre Baysel'den bomba aşk itirafı! Futbolcu Emirhan Topçu'yla sevgili olduğu iddia edilmişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 08:13
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 08:13

ekranlarında yayınlanan dizisinde 'Zeynep' rolüyle oyunculuk performansını tüm hızıyla sürdüren , Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı yönünde iddialarla gündeme gelmişti. Başarılı oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncudan aşk itirafı geldi. Sosyal medyada çıkan aşk iddialarıyla gündem olan Cemre Baysel, hakkında ortaya atılan dedikoduları doğruladı. Muhabirlerin sorularını cevapsız bırakmayan ünlü oyuncu, Emirhan Topçu ile aşk yaşadığını itiraf etti.

CEMRE BAYSEL VE EMİRHAN TOPÇU'NUN AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Başarılı oyunculuk performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Cemre Baysel, son zamanlarda aşk hayatındaki hareketlilikle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde Kanal D ekranlarının fenomen dizisi 'Güller ve Günahlar'da 'Zeynep' rolüyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, bir dönem meslektaşı Aytaç Şaşmaz ve yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile olan birlikteliğiyle adından söz ettirmişti. Kariyeri kadar özel hayatıyla da bir hayli büyük ses getiren Baysel, bu kez 'ın yıldız futbolcusu Emirhan Topçu ile anılmaya başlamıştı.

Cemre Baysel'den bomba aşk itirafı! Futbolcu Emirhan Topçu'yla sevgili olduğu iddia edilmişti

'Elimi Bırakma', 'Ramo' ve 'Sol Yanım' gibi projelerde boy gösteren Cemre Baysel, özellikle 'Baht Oyunu' dizisindeki 'Ada' rolüyle popülerliğini artırmıştı. 'Senden Daha Güzel', 'Sakla Beni' ve 'Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...' gibi dizilerdeki performansıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Baysel, şimdilerde Güller ve Günahlar dizisinde 'Zeynep' karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuk kariyerindeki başarısı kadar özel hayatı da magazin gündeminde bir hayli konuşulan ünlü oyuncu, zaman zaman aşk iddialarıyla adından söz ettiriyor.

Cemre Baysel'den bomba aşk itirafı! Futbolcu Emirhan Topçu'yla sevgili olduğu iddia edilmişti

Baht Oyunu setinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz'la 2021 yılından 2025 yılına kadar birlikte olan Cemre Baysel, bir dargın bir barışık ilişkilerine son noktayı koymuştu. Sonrasında yarış pilotu Cem Bölükbaşı'yla yeni bir aşka yelken açan Baysel'in bu birlikteliği de kısa sürmüş ve ünlü oyuncu ilişkisinin bittiğini açıklamıştı. Son zamanlarda adı aşk dedikodularında gündemden düşmeyen Baysel, bu kez Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla dikkatleri üzerine çekti.

Cemre Baysel'den bomba aşk itirafı! Futbolcu Emirhan Topçu'yla sevgili olduğu iddia edilmişti

SEVGİLİ OLDUKLARINI DOĞRULADI!

Cemre Baysel ve Emirhan Topçu'nun aralarında aşk iddialarının çıkmasında sosyal medyadaki karşılıklı takip dikkatlerden kaçmamıştı. Diğer yandan ünlü oyuncunun paylaştığı ve kimden geldiğini açıklamadığı bir çiçek buketi de merak uyandırmıştı. 

Cemre Baysel'den bomba aşk itirafı! Futbolcu Emirhan Topçu'yla sevgili olduğu iddia edilmişti

İddiaların daha da büyümesine neden olan olay ise Topçu'nun annesinin Baysel'i sosyal medyada takibe almasıydı. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddianın ardından bu takibin geri çekildiği konuşuldu. Son zamanlarda adı aşk dedikodularına çıkan iki isimden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

Cemre Baysel'den bomba aşk itirafı! Futbolcu Emirhan Topçu'yla sevgili olduğu iddia edilmişti

Gazetemagazin'e konuşan Cemre Baysel, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla aşk yaşadığı iddialarını resmen doğruladı. Baysel, gazetecilerin sorularına karşılık şu ifadelere yer verdi:

Cemre Baysel'den bomba aşk itirafı! Futbolcu Emirhan Topçu'yla sevgili olduğu iddia edilmişti

"Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte!" Ünlü oyuncu muhabirlerin "Hayırlı olsun, birlikte göremedik?" dileklerine de "Amin, çok teşekkür ediyorum. Kendisi şu an yanımda değil, çünkü Milli Takım’da kampta" şeklinde cevap verdi.

Cemre Baysel'den bomba aşk itirafı! Futbolcu Emirhan Topçu'yla sevgili olduğu iddia edilmişti

Geçtiğimiz akşam İstinyePark’ta görüntülenen Cemre Baysel özel hayatının yanı sıra dizideki gidişatını da konuştu. Objektifleri fark edince şaşıran oyuncu, "Yine siz, yine siz" şeklinde basın mensuplarına takıldı. "Repo günümdeyim. Arkadaşımla yemek yedik" diye konuşan ünlü oyuncu, "Güller ve Günahlar" dizisiyle ilgili sorular üzerine projenin başarısından mutluluk duyduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İkinci senemizdeyiz. Her şey çok güzel. Çok mutluyuz. Şükürler olsun, Allah bozmasın."

 

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