Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? Son bölüm neden yayınlanmadı belli oldu

Ekranların sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un son bölümü henüz yayınlanmazken seyircinin gündeminde yeni bölümün yayınlanacağı tarih yer aldı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16 BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, 16. bölümünü bu hafta da maç nedeniyle yayınlamadı. Sevilen dizi önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Buna göre bir sonraki pazartesi günü 16. bölüm izleyici karşısına çıkacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Altı Üstü İstanbul son bölümü iki haftadır yayınlanmazken, milli maçın sona ermesinin ardından son bölümü önümüzdeki hafta ekran karşısına çıkacak. Milli maç nedeniyle iki haftadır son bölüm ekranlara gelmemişti.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ekranların sevilen dizisi ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çekerken yeni bölümleri ile de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Yapım ekibinden ve oyunculardan ise herhangi bir final kararına dair açıklama bulunmuyor. Buna göre dizinin şu an için final yapmayacağı biliniyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSU

• Feyyaz Duman – Tarık Dirlik

• Nehir Erdoğan – Zehra Cankaya

• İlker Aksum – Bayram Cankaya

• Rahimcan Kapkap – Emir Cankaya

• Elçin Zehra İrem (Naz Başer) – Naz

• Kaan Çakır – Galip Sultan

• Yüsra Geyik – Nihal Cankaya

• Öykü Gürman – Fahriye Toprak

• Berk Ali Çatal – Uzay Sultan

• Cem Söküt – Şeker İbo (İbrahim Koç)

• Sacide Taşaner – Pamuk Cankaya