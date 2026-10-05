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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 23:36

Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? Son bölüm neden yayınlanmadı belli oldu

Altı Üstü İstanbul 16. bölüm ne zaman yayınlanacak merakla beklenirken bu akşam da yeni bölüm yayınlanmadı. ATV ekranlarının sevilen dizisi iki haftadır bölüm yayınlamazken, seyirciler son bölümün yayınlanmama nedenini araştırdı.

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Editor
 Gonca Işık
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Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? Son bölüm neden yayınlanmadı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 23:36

Ekranların sevilen dizisi 'un son bölümü henüz yayınlanmazken seyircinin gündeminde yeni bölümün yayınlanacağı tarih yer aldı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16 BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, 16. bölümünü bu hafta da maç nedeniyle yayınlamadı. Sevilen dizi önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Buna göre bir sonraki pazartesi günü 16. bölüm izleyici karşısına çıkacak.

Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? Son bölüm neden yayınlanmadı belli oldu

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Altı Üstü İstanbul son bölümü iki haftadır yayınlanmazken, milli maçın sona ermesinin ardından son bölümü önümüzdeki hafta ekran karşısına çıkacak. Milli maç nedeniyle iki haftadır son bölüm ekranlara gelmemişti.

Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? Son bölüm neden yayınlanmadı belli oldu

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ekranların sevilen dizisi ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çekerken yeni bölümleri ile de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Yapım ekibinden ve oyunculardan ise herhangi bir final kararına dair açıklama bulunmuyor. Buna göre dizinin şu an için final yapmayacağı biliniyor.

Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? Son bölüm neden yayınlanmadı belli oldu

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSU

• Feyyaz Duman – Tarık Dirlik
– Zehra Cankaya
– Bayram Cankaya
• Rahimcan Kapkap – Emir Cankaya
• Elçin Zehra İrem (Naz Başer) – Naz
• Kaan Çakır – Galip Sultan
• Yüsra Geyik – Nihal Cankaya
• Öykü Gürman – Fahriye Toprak
• Berk Ali Çatal – Uzay Sultan
• Cem Söküt – Şeker İbo (İbrahim Koç)
• Sacide Taşaner – Pamuk Cankaya

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#nehir erdoğan
#İlker Aksum
#ATV
#Feyyaz Duman
#Altı Üstü İstanbul
#Diziler
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