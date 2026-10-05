Altı Üstü İstanbul Emir diziden ayrılıyor mu? Özel bölüm sonrası Rahimcan Kapkap diziden ayrılacak mı merak edildi

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İstanbul
ATV'nin en çok izlenen projelerindeden biri olan Altı Üstü İstanbul yayınlandığı 15 bölüm ile dikkat çekmeyi başardı. Son bölümünde gelen ön gösterimdeki cenaze sahneleri ise kısa sürede viral oldu.
Ekranların sevilen dizisinin 16. bölümünden gösterilen ön gösterimde yer alan cenaze görüntüleri dikkat çekti.
Emir'in fotoğrafının olduğu cenaze aracı Emir'in öldüğünü gösterirken, oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair herhangi bir açıklama gelmedi
İzleyici tahminlerine göre Emir'in diziden ayrılmadığını, bir rüya veya farklı bir senaryo olara karşımıza çıkabileceği düşünülüyor.
Ekranların sevilen dizisinde Emir karakterini oynayan Rahimcan Kapkap'ın dizinde ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Ön gösterimde Emir'in cenazesi görüntülenirken ilerleyen bölümlerde ne olacağı bilinmiyor. Yayınlanan ön gösterimde yer alan sahnelere göre Emir karakteri öldü.
Altı Üstü İstanbul'un ön gösteriminde yer alan cenaze görüntüleri ile Emir'in öldüğü öğrenilirken, dizinin ilerleyen bölümlerinde farklı bir senaryo ile karşılaşma ihtimali de bulunuyor.
Elkızı — Mert Karasu (2021-2022)
Kızılcık Şerbeti — Metehan Ünal (2022-2025)
Veliaht — Selim Kaptan (2025-2026)
Altı Üstü İstanbul — Emir Çankaya (2026)