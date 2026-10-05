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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 21:35

Altı Üstü İstanbul Emir diziden ayrılıyor mu? Özel bölüm sonrası Rahimcan Kapkap diziden ayrılacak mı merak edildi

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul'da 16. bölüm bu hafta da yayınlanmadı. Yayınlanan özel bölümdeki sahneler ise Altı Üstü İstanbul Emir diziden ayrılıyor mu sorusunu gündeme taşıdı.

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Editor
 Gonca Işık
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Altı Üstü İstanbul Emir diziden ayrılıyor mu? Özel bölüm sonrası Rahimcan Kapkap diziden ayrılacak mı merak edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 21:35

'nin en çok izlenen projelerindeden biri olan yayınlandığı 15 bölüm ile dikkat çekmeyi başardı. Son bölümünde gelen ön gösterimdeki cenaze sahneleri ise kısa sürede viral oldu.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ekranların sevilen dizisinin 16. bölümünden gösterilen ön gösterimde yer alan cenaze görüntüleri dikkat çekti. 

Altı Üstü İstanbul Emir diziden ayrılıyor mu? Özel bölüm sonrası Rahimcan Kapkap diziden ayrılacak mı merak edildi

'in fotoğrafının olduğu cenaze aracı Emir'in öldüğünü gösterirken, oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair herhangi bir açıklama gelmedi

İzleyici tahminlerine göre Emir'in diziden ayrılmadığını, bir rüya veya farklı bir senaryo olara karşımıza çıkabileceği düşünülüyor.

Altı Üstü İstanbul Emir diziden ayrılıyor mu? Özel bölüm sonrası Rahimcan Kapkap diziden ayrılacak mı merak edildi

RAHİMCAN KAPKAP DİZİDEN AYRILACAK MI?

Ekranların sevilen dizisinde Emir karakterini oynayan 'ın dizinde ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Ön gösterimde Emir'in cenazesi görüntülenirken ilerleyen bölümlerde ne olacağı bilinmiyor. Yayınlanan ön gösterimde yer alan sahnelere göre Emir karakteri öldü.

Altı Üstü İstanbul Emir diziden ayrılıyor mu? Özel bölüm sonrası Rahimcan Kapkap diziden ayrılacak mı merak edildi

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR ÖLDÜ MÜ?

Altı Üstü 'un ön gösteriminde yer alan cenaze görüntüleri ile Emir'in öldüğü öğrenilirken, dizinin ilerleyen bölümlerinde farklı bir senaryo ile karşılaşma ihtimali de bulunuyor.

Altı Üstü İstanbul Emir diziden ayrılıyor mu? Özel bölüm sonrası Rahimcan Kapkap diziden ayrılacak mı merak edildi

RAHİMCAN KAPKAP'IN OYNADIĞI TV DİZİLERİ

Elkızı — Mert Karasu (2021-2022)
Kızılcık Şerbeti — Metehan Ünal (2022-2025)
Veliaht — Selim Kaptan (2025-2026)
Altı Üstü İstanbul — Emir Çankaya (2026)

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ETİKETLER
#İstanbul
#rahimcan kapkap
#ATV
#Emir
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#Diziler
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