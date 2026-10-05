Altı Üstü İstanbul yeni bölüm bu akşam neden yok? 5 Ekim Altı Üstü İstanbul bu hafta 16 bölüm yok mu, neden?

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm bu akşam yok mu sorusu birçok izleyicinin gündemine yerleşti. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin 16. bölümü geçen hafta da ekranlara gelmedi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NEDEN YOK 5 EKİM?

Altı Üstü İstanbul, 5 Ekim Pazartesi akşamı Türkiye Uluslar Ligi maçı nedeniyle ekranlara gelmiyor. Geçen hafta da maç nedeniyle yeni bölüm yayınlanmamıştı. Altı Üstü İstanbul bu akşam maç nedeniyle yeni bölüm yayınlamadı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NEDEN YOK?

ATV'nin dizisi Altı Üstü İstanbul, Milli maç nedeniyle bugün yeni bölümünü yayınlamadı.

16. bölüm bu akşam ekranlar maç nedeniyle gelmeyecek. Önümüzdeki hafta yeni bölüm ile ekranlara gelecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU HAFTA NEDEN YOK 5 EKİM?

5 Ekim Pazartesi ATV yayın akışına göre Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Milli maç nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı.

Bu hafta yeni bölüm yayınlanmazken, önümüzdeki hafta 16. bölüm ile ekran karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI 5 EKİM PAZARTESİ

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mercan Köşk

16:00 Esra Eron’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul (Özel Bölüm)

20:45 Milli Maça Doğru

21:45 İtalya - Türkiye Maçı