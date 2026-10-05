Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 20:59

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm bu akşam neden yok? 5 Ekim Altı Üstü İstanbul bu hafta 16 bölüm yok mu, neden?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul bu akşam neden yeni bölüm yok merak edilirken nedeni belli oldu. Geçen hafta da yeni bölüm yayınlanmazken, seyirciler Altı Üstü İstanbul 16 bölüm neden yok bu hafta araştırmasına başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Altı Üstü İstanbul yeni bölüm bu akşam neden yok? 5 Ekim Altı Üstü İstanbul bu hafta 16 bölüm yok mu, neden?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 20:59

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm bu akşam yok mu sorusu birçok izleyicinin gündemine yerleşti. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin 16. bölümü geçen hafta da ekranlara gelmedi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NEDEN YOK 5 EKİM?

Altı Üstü İstanbul, 5 Ekim Pazartesi akşamı Türkiye Uluslar Ligi maçı nedeniyle ekranlara gelmiyor. Geçen hafta da maç nedeniyle yeni bölüm yayınlanmamıştı. Altı Üstü İstanbul bu akşam maç nedeniyle yeni bölüm yayınlamadı.

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm bu akşam neden yok? 5 Ekim Altı Üstü İstanbul bu hafta 16 bölüm yok mu, neden?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NEDEN YOK?

ATV'nin dizisi Altı Üstü İstanbul, Milli maç nedeniyle bugün yeni bölümünü yayınlamadı.

16. bölüm bu akşam ekranlar maç nedeniyle gelmeyecek. Önümüzdeki hafta yeni bölüm ile ekranlara gelecek.

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm bu akşam neden yok? 5 Ekim Altı Üstü İstanbul bu hafta 16 bölüm yok mu, neden?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU HAFTA NEDEN YOK 5 EKİM?

5 Ekim Pazartesi ATV yayın akışına göre Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Milli maç nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı.

Bu hafta yeni bölüm yayınlanmazken, önümüzdeki hafta 16. bölüm ile ekran karşısına çıkacak.

Altı Üstü İstanbul yeni bölüm bu akşam neden yok? 5 Ekim Altı Üstü İstanbul bu hafta 16 bölüm yok mu, neden?

ATV YAYIN AKIŞI 5 EKİM PAZARTESİ

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mercan Köşk

16:00 Esra Eron’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul (Özel Bölüm)

20:45 Milli Maça Doğru

21:45 İtalya - Türkiye Maçı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altı Üstü İstanbul’da Nehir Erdoğan’ın oyunculuğu damga vurdu! Gözyaşları sel oldu
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Diziler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.