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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 18:35

Altı Üstü İstanbul’da Nehir Erdoğan’ın oyunculuğu damga vurdu! Gözyaşları sel oldu

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölüm tanıtımı sosyal medyada gündem oldu. Nehir Erdoğan’ın hayat verdiği Zehra karakterinin gözyaşlarına boğulduğu anlar izleyenleri duygulandırırken, ünlü oyuncunun sahnedeki performansı da dikkat çekti. Tanıtım videosu kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Altı Üstü İstanbul’da Nehir Erdoğan’ın oyunculuğu damga vurdu! Gözyaşları sel oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 18:35

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümünden yayınlanan tanıtım, izleyicileri duygusal bir sahneyle karşı karşıya bıraktı. Dizide Zehra karakterini oynayan Nehir Erdoğan’ın gözyaşlarına hakim olamadığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Zehra’nın yaşadığı acı karşısında kendini yere bıraktığı sahne dikkat çekerken, Nehir Erdoğan’ın oyunculuğu da izleyicilerden övgü aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

HABERİN ÖZETİ

Altı Üstü İstanbul’da Nehir Erdoğan’ın oyunculuğu damga vurdu! Gözyaşları sel oldu

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölüm tanıtımında Zehra'nın oğlu Emir'in ölüm haberi ve Zehra karakterini canlandıran Nehir Erdoğan'ın duygu yüklü sahneleri dikkat çekti.
Yeni bölüm tanıtımında iki cenaze aracının yer alması ve Emir'in ölümü öne çıktı.
Zehra karakterine hayat veren Nehir Erdoğan'ın yaşadığı acı karşısında yere çöktüğü ve gözyaşlarına hakim olamadığı anlar sosyal medyada ilgi gördü ve övgü aldı.
Emir'in ölüm haberinin başta ailesi olmak üzere yakın çevresini ve arkadaşlarını derinden sarsacağı belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan tanıtım görüntüleri kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL’UN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda iki cenaze aracının yer alması dikkat çekerken, dizide Zehra karakterine hayat veren Nehir Erdoğan’ın duygu yüklü anları da öne çıktı. Zehra’nın gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı ve yaşadığı acı karşısında yere çöktüğü anlar tanıtıma damga vurdu. Nehir Erdoğan’ın sahnedeki performansı izleyenlerin dikkatini çekerken, tanıtımın devamında yaşanacaklar da merak konusu oldu.

Altı Üstü İstanbul’da Nehir Erdoğan’ın oyunculuğu damga vurdu! Gözyaşları sel oldu

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL’DA ZEHRA’NIN OĞLU ÖLDÜ! NEHİR ERDOĞAN’IN YÜREK YAKAN SAHNESİ

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölüm tanıtımında Zehra’nın oğlu ile ilgili acı gelişme ortaya çıktı. İki cenaze aracının yer aldığı görüntüler dikkat çekerken, Nehir Erdoğan’ın hayat verdiği Zehra’nın oğlunun ölümünün ardından yaşadığı büyük yıkım ekrana yansıdı.

Altı Üstü İstanbul’da Nehir Erdoğan’ın oyunculuğu damga vurdu! Gözyaşları sel oldu

 Zehra’nın gözyaşlarına hakim olamadığı ve acı içinde yere çöktüğü anlar, tanıtımın en dikkat çeken sahneleri arasında yer aldı. Nehir Erdoğan’ın duygu yüklü performansı da izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Altı Üstü İstanbul’da Nehir Erdoğan’ın oyunculuğu damga vurdu! Gözyaşları sel oldu

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL’DA ZEHRA’YI ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Oğlunun ölüm haberiyle yıkılan Zehra, yeni bölümde büyük bir acıyla karşı karşıya kalacak. Tanıtımda gözyaşları içinde kalan Zehra’nın yaşadığı çaresizlik dikkat çekerken, karakterin bu kaybın ardından nasıl bir süreç geçireceği merak konusu oldu. Nehir Erdoğan’ın duygu yüklü sahneleri, yeni bölümün en dikkat çeken anları arasında yer alıyor.

Altı Üstü İstanbul’da Nehir Erdoğan’ın oyunculuğu damga vurdu! Gözyaşları sel oldu

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL’UN GELECEK BÖLÜMÜNDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Altı Üstü İstanbul’un gelecek bölümünde Emir’in ölümüyle birlikte hikâyenin seyri değişecek. Emir’in ölüm haberi başta ailesi olmak üzere yakın çevresini ve arkadaşlarını derinden sarsacak. Zehra, oğlunun acısıyla baş etmeye çalışırken ailenin diğer üyeleri de yaşanan kaybın ardından büyük bir yıkım yaşayacak.

Altı Üstü İstanbul’da Nehir Erdoğan’ın oyunculuğu damga vurdu! Gözyaşları sel oldu

Yayınlanan tanıtımda cenaze görüntüleri ve karakterlerin gözyaşları dikkat çekerken, Emir’in ölümünün ardından aile içinde yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu. Yeni bölümde yaşanan kaybın karakterlerin hayatını nasıl etkileyeceği ve hikâyenin hangi yöne ilerleyeceği izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.

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