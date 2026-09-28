Altı Üstü İstanbul Emir nasıl öldü, öldü mü? Özel bölümde Rahimcan Kapkap'ın oynadığı Emir’in cenazesi görüldü

Altı Üstü İstanbul bu akşam yeni bölümünü yayınlamazken özel bölüm yayınlandı. İleriki bölümlerden ön gösterim yayınlanırken, Emir'in cenaze aracı duygusal anlara neden oldu.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR NASIL ÖLDÜ?

ATV ekranlarında yayınlanan ön gösterim özel bölümünde Emir ve Uzay'ın cenaze araçları ve arkasından ağlayanlar görüldü. Emir ve Uzay'ın cenazesinin çıktığı anlar sosyal medyada da viral oldu. Mezarlık içerisinde baygın halde bulunmasının ardından cenaze aracı gösterildi. Şu an için Emir ve Uzay'ın öldüğü görünürken, bir rüya veya oyun olabilme ihtimalleri de düşünülüyor. Gelişmeler 16. bölüm ile birlikte belli olacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR ÖLDÜ MÜ?

Bugün yayınlanan ön gösterimde Emir'in fotoğrafının olduğu cenaze aracının mahalleye gelişi ve mahalleden ayrılışı gösterildi. Arkasından ise sevenlerinin ağladığı sahneler görüldü.

Şu an için Emir karakterinin ölüp ölmediği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Sahnenin bir rüya veya bir oyun olabilme ihtimali de dikkatlerden kaçmadı.

RAHİMCAN KAPKAP DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ekranların sevilen dizisinde Emir karakterini oynayan Rahimcan Kapkap'ın dizinde ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Ön gösterimde Emir'in cenazesi görüntülenirken ilerleyen bölümlerde ne olacağı bilinmiyor. Yayınlanan ön gösterime göre Emir karakteri öldü.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dizinin yeni bölümleri yakından takip edilirken şu an için final kararı bulunmuyor. Buna göre dizi bir süre daha izleyici ile buluşacak. Sosyal medyada bazı final iddiaları dolaşsa da dizi yayın hayatına devam ediyor.