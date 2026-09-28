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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:37

Altı Üstü İstanbul Emir nasıl öldü, öldü mü? Özel bölümde Rahimcan Kapkap'ın oynadığı Emir’in cenazesi görüldü

ATV ekranlarının sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Emir'in cenaze aracı ve ağlayanların görüldüğü sahne sonrasında Altı Üstü İstanbul Emir nasıl öldü, öldü mü soruları da izleyicinin gündemine yerleşti. Rahimcan Kapkap'ın oynadığı Emir karakteri kısa sürede viral oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Altı Üstü İstanbul Emir nasıl öldü, öldü mü? Özel bölümde Rahimcan Kapkap'ın oynadığı Emir’in cenazesi görüldü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:37

bu akşam yeni bölümünü yayınlamazken özel bölüm yayınlandı. İleriki bölümlerden ön gösterim yayınlanırken, 'in cenaze aracı duygusal anlara neden oldu.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR NASIL ÖLDÜ?

ekranlarında yayınlanan ön gösterim özel bölümünde Emir ve 'ın cenaze araçları ve arkasından ağlayanlar görüldü. Emir ve Uzay'ın cenazesinin çıktığı anlar sosyal medyada da viral oldu. Mezarlık içerisinde baygın halde bulunmasının ardından cenaze aracı gösterildi. Şu an için Emir ve Uzay'ın öldüğü görünürken, bir rüya veya oyun olabilme ihtimalleri de düşünülüyor. Gelişmeler 16. bölüm ile birlikte belli olacak.

Altı Üstü İstanbul Emir nasıl öldü, öldü mü? Özel bölümde Rahimcan Kapkap'ın oynadığı Emir’in cenazesi görüldü

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR ÖLDÜ MÜ?

Bugün yayınlanan ön gösterimde Emir'in fotoğrafının olduğu cenaze aracının mahalleye gelişi ve mahalleden ayrılışı gösterildi. Arkasından ise sevenlerinin ağladığı sahneler görüldü. 

Altı Üstü İstanbul Emir nasıl öldü, öldü mü? Özel bölümde Rahimcan Kapkap'ın oynadığı Emir’in cenazesi görüldü

Şu an için Emir karakterinin ölüp ölmediği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Sahnenin bir rüya veya bir oyun olabilme ihtimali de dikkatlerden kaçmadı.

Altı Üstü İstanbul Emir nasıl öldü, öldü mü? Özel bölümde Rahimcan Kapkap'ın oynadığı Emir’in cenazesi görüldü

RAHİMCAN KAPKAP DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ekranların sevilen dizisinde Emir karakterini oynayan 'ın dizinde ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Ön gösterimde Emir'in cenazesi görüntülenirken ilerleyen bölümlerde ne olacağı bilinmiyor. Yayınlanan ön gösterime göre Emir karakteri öldü.

Altı Üstü İstanbul Emir nasıl öldü, öldü mü? Özel bölümde Rahimcan Kapkap'ın oynadığı Emir’in cenazesi görüldü

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dizinin yeni bölümleri yakından takip edilirken şu an için final kararı bulunmuyor. Buna göre dizi bir süre daha izleyici ile buluşacak. Sosyal medyada bazı final iddiaları dolaşsa da dizi yayın hayatına devam ediyor.

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ETİKETLER
#rahimcan kapkap
#Uzay
#ATV
#Emir
#Altı Üstü İstanbul
#Diziler
#Mavi Kadin
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