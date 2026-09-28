Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümden özel ön izleme yayınalanacak

Ekranların sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da yeni bölümde neler olacak merakla beklenirken 28 Eylül Pazartesi akşamının yayın akışında yer almadı. Seyircilerin gündeminde ise 16. bölümün yayınlanacağı tarih bekleniyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul bu akşam yeni bölümünü yayınlamayacak.

Milli maçın yayınlanmasından dolayı bugün 16. bölüm yayınlanmazken, önümüzdeki hafta da yayınlanmayacak. Buna göre dizinin yeni bölümü 2 hafta sonra izleyici ile buluşacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı Altı Üstü İstanbul, yeni bölümünü 12 Ekim tarihinde yayınlayacak.