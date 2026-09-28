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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 20:32

Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümden özel ön izleme yayınalanacak

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak merakla beklenirken bu akşamın yayın akışında yer almadı. Bu akşam yeni bölüm yayınlanmazken, özel ön gösterim yayınlanacak.

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Editor
 Gonca Işık
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Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümden özel ön izleme yayınalanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 20:32

Ekranların sevilen dizisi 'da yeni bölümde neler olacak merakla beklenirken 28 Eylül Pazartesi akşamının yayın akışında yer almadı. Seyircilerin gündeminde ise 16. bölümün yayınlanacağı tarih bekleniyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul bu akşam yeni bölümünü yayınlamayacak. 

Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümden özel ön izleme yayınalanacak

Milli maçın yayınlanmasından dolayı bugün 16. bölüm yayınlanmazken, önümüzdeki hafta da yayınlanmayacak. Buna göre dizinin yeni bölümü 2 hafta sonra izleyici ile buluşacak.

Altı Üstü İstanbul 16 bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümden özel ön izleme yayınalanacak

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerini Feyyaz Duman, , İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı Altı Üstü İstanbul, yeni bölümünü 12 Ekim tarihinde yayınlayacak.

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#nehir erdoğan
#ATV
#Feyyaz Duman
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#Altı Üstü İstanbul
#Diziler
#Mavi Kadin
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