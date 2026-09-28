Altı Üstü İstanbul neden yok bu akşam? Altı Üstü İstanbul bugün yeni bölüm neden yayınlanmadı, bitti mi?

Ekranların sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da dikkat çeken bölümler devam ederken 28 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölüm yayınlanmadı. Seyirciler ise Altı Üstü İstanbul bugün neden yok araştırmasına başladı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEDEN YOK BU AKŞAM?

28 Eylül Pazartesi ATV yayın akışında Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü yer almadı. Yayın akışında yer almama nedeni ise bu akşam Türkiye - İtalya karşılaşmasının yayınlanması oldu.

Maçın yayınlanacağı saatte ise Altı Üstü İstanbul yeni bölüm yayınlamadı. Türkiye-İtalya karşılaşması saat 21.45'te başlayacak. Bu süreçte de 20.30’da 15 dakikalık Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümünden ön izleme ekranlara gelecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BUGÜN NEDEN YOK?

Heyecanlı bekleyişin sürdüğü yeni bölüm için gözler ATV ekranlarındaydı fakat bu akşam A Milli Takımımızın İtalya ile oynayacağı maç nedeniyle dizinin yeni bölümü yayınlanmıyor. Bugün yeni bölümü yayınlanmayan dizi için bekleyiş sürüyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BİTTİ Mİ, KALDIRILDI MI?

28 Eylül ATV yayın akışında Altı Üstü İstanbul'un yer almaması üzerine bittiği düşünüldü. Heyecanın devam ettiği sevilen dizi bu akşam oynanacak olan Türkiye - İtalya maçından dolayı yeni bölümünü yayınlamıyor. Karşılaşmanın olmadığı gün ise yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BUGÜN VAR MI?

ATV yayın akışına bakıldığında bu akşam Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü yer almıyor. 21.45'te Türkiye İtalya müsabakası canlı olarak yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü ise bu akşam yayınlanmıyor.