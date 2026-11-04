Altı Üstü İstanbul Gülten kim, gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oluyor

Birçok başarılı ismin kadrosunda yer aldığı Altı Üstü İstanbul'da heyecan devam ederken Altı Üstü İstanbul Gülten kim, gerçek adı ne merak edildi. İşte kadroya dahil olan Didem Balçın'ın oynadığı diziler.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GÜLTEN KİM, GERÇEK ADI NE?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Didem Balçın dizide “Gülten” rolüne hayat verecek ve mahalleye gelen sürpriz isim olacak. Dizide Gülten karakterini Didem Balçın oynayacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DA DİDEM BALÇIN RÜZGARI

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul kadrosuna Didem Balçın dahil oluyor. Sevilen dizide Gülten karakteri ile mahalleye gelen isim olacak. Hayranları ise bu habere oldukça sevindi.

DİDEM BALÇIN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Balçın, çeşitli projelerde yer aldı. Çakallarla Dans filmindeki performansı ile akıllara kazınan isim, Diriliş: Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle de tanınıyor.

DİDEM BALÇIN OYNADIĞI TV DİZİLERİ VE FİLMLER

Diziler

Diriliş: Ertuğrul – Selcan Hatun

Kuruluş Osman – Selcan Hatun

Yalaza – Alev Yanardağ

Meleklerin Aşkı – Melike Çekilmez

Ölene Kadar

Korkma Ben Yanındayım

Gurbet Kadını

Serseri Aşıklar

Rüzgarlı Bahçe

Bir Zamanlar İstanbul

Filmler

Çakallarla Dans serisi, Başka Dilde Aşk, Gulyabani, Oflu Hoca'nın Şifresi, Açlığa Doymak, Mükemmel Aile, Sırrını Biliyorum, Gelenek Görenek, Hasip ile Nasip.