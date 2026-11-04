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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:42

Altı Üstü İstanbul Gülten kim, gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oluyor

ATV ekranlarının sevilen dizi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor. Ekranların sevilen başarılı oyuncusu Didem Balçın, Gülten karakteri ile diziye dahil olacak.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Altı Üstü İstanbul Gülten kim, gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:42

Birçok başarılı ismin kadrosunda yer aldığı 'da heyecan devam ederken Altı Üstü İstanbul Gülten kim, gerçek adı ne merak edildi. İşte kadroya dahil olan Didem Balçın'ın oynadığı .

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GÜLTEN KİM, GERÇEK ADI NE?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Didem Balçın dizide “Gülten” rolüne hayat verecek ve mahalleye gelen sürpriz isim olacak. Dizide Gülten karakterini Didem Balçın oynayacak.

Altı Üstü İstanbul Gülten kim, gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oluyor

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DA DİDEM BALÇIN RÜZGARI

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul kadrosuna Didem Balçın dahil oluyor. Sevilen dizide Gülten karakteri ile mahalleye gelen isim olacak. Hayranları ise bu habere oldukça sevindi.

Altı Üstü İstanbul Gülten kim, gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oluyor

DİDEM BALÇIN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

18 Mayıs 1982 tarihinde 'da dünyaya gelen Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Balçın, çeşitli projelerde yer aldı. Çakallarla Dans filmindeki performansı ile akıllara kazınan isim, Diriliş: Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle de tanınıyor.

Altı Üstü İstanbul Gülten kim, gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oluyor

DİDEM BALÇIN OYNADIĞI TV DİZİLERİ VE FİLMLER

Diziler

  • Diriliş: Ertuğrul – Selcan Hatun
  • Kuruluş Osman – Selcan Hatun
  • Yalaza – Alev Yanardağ
  • Meleklerin Aşkı – Melike Çekilmez
  • Ölene Kadar
Altı Üstü İstanbul Gülten kim, gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oluyor
  • Korkma Ben Yanındayım
  • Gurbet Kadını
  • Serseri Aşıklar
  • Rüzgarlı Bahçe
  • Bir Zamanlar İstanbul

Filmler

Çakallarla Dans serisi, Başka Dilde Aşk, Gulyabani, Oflu Hoca'nın Şifresi, Açlığa Doymak, Mükemmel Aile, Sırrını Biliyorum, Gelenek Görenek, Hasip ile Nasip.

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ETİKETLER
#didem balçın
#ankara
#diriliş ertuğrul
#Altı Üstü İstanbul
#Diziler
#Gülten
#Mavi Kadin
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