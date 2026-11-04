Altı Üstü İstanbul Gülten kim, gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oluyor

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İstanbul
Birçok başarılı ismin kadrosunda yer aldığı Altı Üstü İstanbul'da heyecan devam ederken Altı Üstü İstanbul Gülten kim, gerçek adı ne merak edildi. İşte kadroya dahil olan Didem Balçın'ın oynadığı diziler.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Didem Balçın dizide “Gülten” rolüne hayat verecek ve mahalleye gelen sürpriz isim olacak. Dizide Gülten karakterini Didem Balçın oynayacak.
ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul kadrosuna Didem Balçın dahil oluyor. Sevilen dizide Gülten karakteri ile mahalleye gelen isim olacak. Hayranları ise bu habere oldukça sevindi.
18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Balçın, çeşitli projelerde yer aldı. Çakallarla Dans filmindeki performansı ile akıllara kazınan isim, Diriliş: Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle de tanınıyor.
Diziler
Filmler
Çakallarla Dans serisi, Başka Dilde Aşk, Gulyabani, Oflu Hoca'nın Şifresi, Açlığa Doymak, Mükemmel Aile, Sırrını Biliyorum, Gelenek Görenek, Hasip ile Nasip.