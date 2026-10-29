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Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 18:22

Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul oyuncularından sürpriz proje iddiası!

Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul dizilerinin oyuncularıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İki yapımın oyuncularının, toplumu bilgilendirmek amacıyla hazırlanacak bir kamu spotu projesinde bir araya geleceği öne sürüldü. Henüz ayrıntıları netleşmeyen proje, dizilerin takipçileri arasında merak uyandırdı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul oyuncularından sürpriz proje iddiası!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 18:22

Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul dizilerinin oyuncularını bir araya getireceği öne sürülen yeni proje, gündeme bomba gibi düştü. Toplumu bilgilendirmek amacıyla hazırlanacağı belirtilen bir kamu spotunda iki dizinin oyuncularının birlikte rol alacağı iddia edildi. Ancak projenin hangi konuyu ele alacağı, çekimlerin ne zaman yapılacağı ve hangi oyuncuların kamera karşısına geçeceği henüz açıklanmadı. Peki, Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul oyuncuları hangi kamu spotunda buluşacak?

DAHA 17 VE ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARINDAN PROJE İDDİASI

Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul dizilerinin oyuncularıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İki dizinin oyuncularının, toplumu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanacak bir kamu spotu projesinde bir araya geleceği öne sürüldü. 

Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul oyuncularından sürpriz proje iddiası!

Henüz projeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, çalışmanın hangi konuyu ele alacağı merak konusu oldu. Oyuncuların ortak bir projede buluşacağı iddiası, iki dizinin takipçileri arasında da heyecan oluşturdu.

Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul oyuncularından sürpriz proje iddiası!

Peki, Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul oyuncuları hangi mesajı verecek? Kamu spotunun çekim takvimi, yayın tarihi ve projede yer alacak isimler henüz netlik kazanmadı. Projenin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalarla ortaya çıkması bekleniyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN DESTEK

Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul dizilerinin oyuncularının ortak bir kamu spotu projesinde yer alacağı yönündeki iddia, sosyal medya kullanıcıları ve dizi fanlarını da heyecanlandırdı. Henüz ayrıntıları netleşmeyen projeye ilişkin paylaşımların ardından izleyicilerden destek yorumları geldi. 

Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul oyuncularından sürpriz proje iddiası!

Genç oyuncuların toplumsal farkındalık oluşturacak bir çalışmada bir araya gelmesi fikri, takipçiler tarafından olumlu karşılandı. Sosyal medya kullanıcılarından biri, “Çok güzel bir proje olmuş bence. Genç isimlerle yapmak iyi bir fikir, iki dizinin oyuncuları da bayağı başarılı” yorumunda bulundu. 

Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul oyuncularından sürpriz proje iddiası!

İki dizinin hayranları, oyuncuların farklı bir amaç için aynı projede buluşma ihtimalini heyecan verici bulurken, kamu spotunun konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu.

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