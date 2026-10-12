Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve yaşları! Altı Üstü İstanbul başrol oyuncuları ilgi topladı

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İstanbul
Birçok başarılı ismin yer aldığı Altı Üstü İstanbul'da heyecan devam ederken Altı Üstü İstanbul başrol oyuncuları yeniden sosyal medyada gündeme yerleşti.
Ekranların rekor kıran dizisi Altı Üstü İstanbul'un oyuncuları ve yaşları her bölüm izleyicinin gündemine yerleşiyor. İşte oyuncular ve yaşları:
- Feyyaz Duman – 44 yaşında
- Nehir Erdoğan – 46 yaşında
- İlker Aksum – 55 yaşında
- Rahimcan Kapkap – 28 yaşında
- Elçin Zehra İrem – 27 yaşında
- Kaan Çakır – 49 yaşında
- Yüsra Geyik – 36 yaşında
- Öykü Gürman – 44 yaşında
- Berk Ali Çatal – 31 yaşında
- Cem Söküt – 28 yaşında
- Sacide Taşaner – 66 yaşında
ATV ekranlarında yayınlanan dizinin başrolünde yer alan isimler arasınd Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor.
Feyyaz Duman – Tarık Dirlik
Nehir Erdoğan – Zehra Cankaya
İlker Aksum – Bayram Cankaya
Rahimcan Kapkap – Emir Cankaya
Elçin Zehra İrem – Naz Başer
Kaan Çakır – Galip Sultan
Yüsra Geyik – Nihal Cankaya
Öykü Gürman – Fahriye Toprak
Berk Ali Çatal – Uzay Sultan
Cem Söküt – Şeker İbo (İbrahim Koç)
Sacide Taşaner – Pamuk Cankaya
Sena Mia Kalıp – Melek Toprak
Doğancan Sarıkaya – Hasan Koru
Kaan Akkaya – Sado (Sadullah Yalçın)
Efe Taşdelen – Mert Aksoy
Can Kızıltuğ – Bora
Erkan Can – Hikmet
Halil İbrahim Kurum – Amerikan Rami
İpek Çiçek – Alina
Sezer Arıçay – Bahtiyar
Yusuf Baymaz – Servet