Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve yaşları! Altı Üstü İstanbul başrol oyuncuları ilgi topladı

Birçok başarılı ismin yer aldığı Altı Üstü İstanbul'da heyecan devam ederken Altı Üstü İstanbul başrol oyuncuları yeniden sosyal medyada gündeme yerleşti.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI VE YAŞLARI

Ekranların rekor kıran dizisi Altı Üstü İstanbul'un oyuncuları ve yaşları her bölüm izleyicinin gündemine yerleşiyor. İşte oyuncular ve yaşları:

- Feyyaz Duman – 44 yaşında

- Nehir Erdoğan – 46 yaşında

- İlker Aksum – 55 yaşında

- Rahimcan Kapkap – 28 yaşında

- Elçin Zehra İrem – 27 yaşında

- Kaan Çakır – 49 yaşında

- Yüsra Geyik – 36 yaşında

- Öykü Gürman – 44 yaşında

- Berk Ali Çatal – 31 yaşında

- Cem Söküt – 28 yaşında

- Sacide Taşaner – 66 yaşında

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BAŞROL OYUNCULARI

ATV ekranlarında yayınlanan dizinin başrolünde yer alan isimler arasınd Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI VE KARAKTERLERİN İSİMLERİ

Feyyaz Duman – Tarık Dirlik

Nehir Erdoğan – Zehra Cankaya

İlker Aksum – Bayram Cankaya

Rahimcan Kapkap – Emir Cankaya

Elçin Zehra İrem – Naz Başer

Kaan Çakır – Galip Sultan

Yüsra Geyik – Nihal Cankaya

Öykü Gürman – Fahriye Toprak

Berk Ali Çatal – Uzay Sultan

Cem Söküt – Şeker İbo (İbrahim Koç)

Sacide Taşaner – Pamuk Cankaya

Sena Mia Kalıp – Melek Toprak

Doğancan Sarıkaya – Hasan Koru

Kaan Akkaya – Sado (Sadullah Yalçın)

Efe Taşdelen – Mert Aksoy

Can Kızıltuğ – Bora

Erkan Can – Hikmet

Halil İbrahim Kurum – Amerikan Rami

İpek Çiçek – Alina

Sezer Arıçay – Bahtiyar

Yusuf Baymaz – Servet