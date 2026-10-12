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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 21:15

Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve yaşları! Altı Üstü İstanbul başrol oyuncuları ilgi topladı

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü bu akşam izleyici ile buluştu. 16. bölümün ardından Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve yaşları da merak konusu haline geldi. İşte sevilen dizinin başrol oyuncuları.

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Editor
 Gonca Işık
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Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve yaşları! Altı Üstü İstanbul başrol oyuncuları ilgi topladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 21:15

Birçok başarılı ismin yer aldığı 'da heyecan devam ederken Altı Üstü İstanbul başrol oyuncuları yeniden sosyal medyada gündeme yerleşti.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI VE YAŞLARI

Ekranların rekor kıran dizisi Altı Üstü İstanbul'un oyuncuları ve yaşları her bölüm izleyicinin gündemine yerleşiyor. İşte oyuncular ve yaşları:

- Feyyaz Duman – 44 yaşında
- – 46 yaşında
- – 55 yaşında
- Rahimcan Kapkap – 28 yaşında
- Elçin Zehra İrem – 27 yaşında

Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve yaşları! Altı Üstü İstanbul başrol oyuncuları ilgi topladı

- Kaan Çakır – 49 yaşında
- Yüsra Geyik – 36 yaşında
- Öykü Gürman – 44 yaşında
- Berk Ali Çatal – 31 yaşında
- Cem Söküt – 28 yaşında
- Sacide Taşaner – 66 yaşında

Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve yaşları! Altı Üstü İstanbul başrol oyuncuları ilgi topladı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BAŞROL OYUNCULARI

ekranlarında yayınlanan dizinin başrolünde yer alan isimler arasınd Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor.

Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve yaşları! Altı Üstü İstanbul başrol oyuncuları ilgi topladı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI VE KARAKTERLERİN İSİMLERİ

Feyyaz Duman – Tarık Dirlik
Nehir Erdoğan – Zehra Cankaya
İlker Aksum – Bayram Cankaya
Rahimcan Kapkap – Emir Cankaya
Elçin Zehra İrem – Naz Başer
Kaan Çakır – Galip Sultan
Yüsra Geyik – Nihal Cankaya

Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve yaşları! Altı Üstü İstanbul başrol oyuncuları ilgi topladı

Öykü Gürman – Fahriye Toprak
Berk Ali Çatal – Uzay Sultan
Cem Söküt – Şeker İbo (İbrahim Koç)
Sacide Taşaner – Pamuk Cankaya
Sena Mia Kalıp – Melek Toprak
Doğancan Sarıkaya – Hasan Koru
Kaan Akkaya – Sado (Sadullah Yalçın)
Efe Taşdelen – Mert Aksoy

Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve yaşları! Altı Üstü İstanbul başrol oyuncuları ilgi topladı

Can Kızıltuğ – Bora
Erkan Can – Hikmet
Halil İbrahim Kurum – Amerikan Rami
İpek Çiçek – Alina
Sezer Arıçay – Bahtiyar
Yusuf Baymaz – Servet

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ETİKETLER
#nehir erdoğan
#İlker Aksum
#ATV
#Feyyaz Duman
#Altı Üstü İstanbul
#Diziler
#Mavi Kadin
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