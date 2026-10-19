Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altı Üstü İstanbul 18. bölüm fragmanı için bekleyiş

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile kısa sürede en sevilen projelerden biri olan Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak merakla bekleyen seyircilerin gözü Altı Üstü İstanbul 18. bölüm fragmanında.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un bu akşamki bölümü oldukça beğeni topladı. Emir ve Uzay arasındakiler kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, yeni bölüm fragmanı bekleniyor.

Altı Üstü İstanbul fragmanı, dizinin bitmesinin ardından ATV resmi internet sitesi ve YouTube kanalında yer alacak. Genelde dizinin bitmesinin ardından kısa süre içerisinde yeni bölüm fragmanı yayınlanıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 18 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı dizi bitiminden kısa süre sonra YouTube platformunda yer alacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL FRAGMANI İZLEMEK İSTEYENLER İÇİN BEKLEYİŞ

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul'da nefes kesen sahneler yeniden gündeme geldi. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin fragmanları ATV resmi sitesinde ve YouTube kanalında yayınlanıyor. Eski bölüm tekrarları ve yeni bölüm fragmanlarını iki adresten takip edebilirsiniz.