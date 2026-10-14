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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:35

Anne Yarısı final mi olacak? Cihangir Ceyhan'ın yeni dizisi için final iddiaları arttı

Now TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Anne Yarısı'ndan final kararı iddiaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu Anne Yarısı, Uzak Şehir'e rakip olmuştu.

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Editor
 Gonca Işık
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Anne Yarısı final mi olacak? Cihangir Ceyhan'ın yeni dizisi için final iddiaları arttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:35

Kış sezonu ile ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'ndan beklenen performans gelmediği iddia edildi. Reyting sonuçlarının ardından Anne Yarısı final mi olacak sorusu da izleyicinin gündeminde.

ANNE YARISI FİNAL Mİ OLACAK?

, Cihangir Ceylan, Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Anne Yarısı için final iddiaları sosyal medyada dolaşıma girdi.

Anne Yarısı final mi olacak? Cihangir Ceyhan'ın yeni dizisi için final iddiaları arttı

Beklenen reyting alınmadığı için erken final kararı alındığına dair iddialar artarken şu an için yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmedi.

Anne Yarısı final mi olacak? Cihangir Ceyhan'ın yeni dizisi için final iddiaları arttı

ANNE YARISI FİNAL Mİ YAPACAK?

Anne Yarısı ilk bölümde 3,13 ile yedinci, üçüncü bölümde ise Total'de beşinci sırada yer almıştı. Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu dizi için ise final yapacak iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yapım ekibi tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Anne Yarısı final mi olacak? Cihangir Ceyhan'ın yeni dizisi için final iddiaları arttı

ANNE YARISI BİTİYOR MU?

Dün akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından ortaya çıkacak olan reyting sonuçlarına göre karar verileceğine dair iddialar duyuluyor. Seyirciler dizinin bitmemesi için sosyal medyada yorumlar yapmaya başladı.

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ETİKETLER
#esra dermancıoğlu
#fatih gühan
#Selen Uçer
#anne yarısı
#Diziler
#Cihangir Ceylan
#Mavi Kadin
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