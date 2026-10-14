Anne Yarısı final mi olacak? Cihangir Ceyhan'ın yeni dizisi için final iddiaları arttı

Kış sezonu ile ekranlarda yayınlanmaya başlayan Anne Yarısı'ndan beklenen performans gelmediği iddia edildi. Reyting sonuçlarının ardından Anne Yarısı final mi olacak sorusu da izleyicinin gündeminde.

ANNE YARISI FİNAL Mİ OLACAK?

Esra Dermancıoğlu, Cihangir Ceylan, Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Anne Yarısı için final iddiaları sosyal medyada dolaşıma girdi.

Beklenen reyting alınmadığı için erken final kararı alındığına dair iddialar artarken şu an için yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmedi.

ANNE YARISI FİNAL Mİ YAPACAK?

Anne Yarısı ilk bölümde 3,13 ile yedinci, üçüncü bölümde ise Total'de beşinci sırada yer almıştı. Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu dizi için ise final yapacak iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yapım ekibi tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

ANNE YARISI BİTİYOR MU?

Dün akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından ortaya çıkacak olan reyting sonuçlarına göre karar verileceğine dair iddialar duyuluyor. Seyirciler dizinin bitmemesi için sosyal medyada yorumlar yapmaya başladı.