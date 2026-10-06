Anne Yarısı Kadir kim, gerçek adı nedir? Fatih Gühan'ın oynadığı diziler ve filmler

Ekranların sevilen dizisi Anne Yarısı'nda yer alan Kadir karakterinin iş hırsı ve gururlu karakteri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Genç oyuncu Fatih Gülhan'ın oynadığı diziler ve filmler...

ANNE YARISI KADİR KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Anne Yarısı dizisinde yer alan Kadir karakterini genç oyuncu Fatih Gülhan oynuyor.

Zeki, hırslı ve gururlu bir iş insanı olan Kadir, işleri ile yakından ilgilenir. Ali’yle geçmişten gelen güç ve erkeklik rekabeti, onu zaman zaman tehlikeli hamleler yapmaya sürükler. Zeynep’e duyduğu güven ve yakınlık Osman’a iyi gelmesinden doğar.

FATİH GÜLHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olan Gülhan, 8 Haziran 1993 tarihinde dünyaya geldi. Uşak doğumlu olan Gülhan, çeşitli projelerde yer aldı.

FATİH GÜLHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Kızılcık Şerbeti – İlhami

Al Sancak – Süleyman Özer

Beni Bırakma – Bora

Beni Affet – Cihan

Filmi

Kapan (2019) – Kadir