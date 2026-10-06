Anne Yarısı Kadir kim, gerçek adı nedir? Fatih Gühan'ın oynadığı diziler ve filmler

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İstanbul
Ekranların sevilen dizisi Anne Yarısı'nda yer alan Kadir karakterinin iş hırsı ve gururlu karakteri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Genç oyuncu Fatih Gülhan'ın oynadığı diziler ve filmler...
Anne Yarısı dizisinde yer alan Kadir karakterini genç oyuncu Fatih Gülhan oynuyor.
Zeki, hırslı ve gururlu bir iş insanı olan Kadir, işleri ile yakından ilgilenir. Ali’yle geçmişten gelen güç ve erkeklik rekabeti, onu zaman zaman tehlikeli hamleler yapmaya sürükler. Zeynep’e duyduğu güven ve yakınlık Osman’a iyi gelmesinden doğar.
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olan Gülhan, 8 Haziran 1993 tarihinde dünyaya geldi. Uşak doğumlu olan Gülhan, çeşitli projelerde yer aldı.
Kızılcık Şerbeti – İlhami
Al Sancak – Süleyman Özer
Beni Bırakma – Bora
Beni Affet – Cihan
Filmi
Kapan (2019) – Kadir