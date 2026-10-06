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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:22

Anne Yarısı Kadir kim, gerçek adı nedir? Fatih Gühan'ın oynadığı diziler ve filmler

Now TV ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren beğeni toplamaya devam ediyor. Anne Yarısı Kadir karakteri ise sosyal medyanın gündemine yerleşti. Seyirciler Anne Yarısı Kadir kim araştırmasına başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Anne Yarısı Kadir kim, gerçek adı nedir? Fatih Gühan'ın oynadığı diziler ve filmler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:22

Ekranların sevilen dizisi 'nda yer alan karakterinin iş hırsı ve gururlu karakteri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Genç oyuncu Fatih Gülhan'ın oynadığı ve filmler...

ANNE YARISI KADİR KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Anne Yarısı dizisinde yer alan Kadir karakterini genç oyuncu Fatih Gülhan oynuyor. 

Anne Yarısı Kadir kim, gerçek adı nedir? Fatih Gühan'ın oynadığı diziler ve filmler

Zeki, hırslı ve gururlu bir iş insanı olan Kadir, işleri ile yakından ilgilenir. Ali’yle geçmişten gelen güç ve erkeklik rekabeti, onu zaman zaman tehlikeli hamleler yapmaya sürükler. Zeynep’e duyduğu güven ve yakınlık Osman’a iyi gelmesinden doğar.

Anne Yarısı Kadir kim, gerçek adı nedir? Fatih Gühan'ın oynadığı diziler ve filmler

FATİH GÜLHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olan Gülhan, 8 Haziran 1993 tarihinde dünyaya geldi. Uşak doğumlu olan Gülhan, çeşitli projelerde yer aldı.

Anne Yarısı Kadir kim, gerçek adı nedir? Fatih Gühan'ın oynadığı diziler ve filmler

FATİH GÜLHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

– İlhami
Al Sancak – Süleyman Özer
Beni Bırakma – Bora
Beni Affet – Cihan

Filmi

Kapan (2019) – Kadir

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#kadir
#Al Sancak
#anne yarısı
#Diziler
#Fatih Gülhan
#Mavi Kadin
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