Cihangir Ceyhan'ın yeni dizisi beğeni topladı! Anne Yarısı hangi gün, oyuncu kadrosunda kimler var?

Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem’in kaleme aldığı dizi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olmayı başardı. Başarılı isimlerin yer aldığı Anne Yarısı dizisinde başrol olan Cihangir Ceyhan'da oldukça sevildi.

CİHANGİR CEYHAN'IN YENİ DİZİSİ İLGİ GÖRDÜ

Now TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Anne Yarısı dizisi ilk bölümden beğeni topladı.

Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun başrolünde yer aldığı dizi sosyal medyada da beğeni topladı. Birçok başarılı ismin yer aldığı Anne Yarısı'nın konusu da ilgi çekti.

ANNE YARISI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizide yer alan isimler arasında Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun yanı sıra Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir,

İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.

ANNE YARISI KONUSU NEDİR?

NOW TV'de yayınlanan Anne Yarısı dizisi kısa sürede ilgi çekti. 8 sene önce yaşanan büyük bir kayıptan sonra çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep’in yaşadıkları anlatılıyor.