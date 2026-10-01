Anne Yarısı hikayesi ile izleyicinin dikkatini kısa süre de çekmeyi başararak yapımlar arasında yer aldı. Özellikle de Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan’ın başrolünde yer aldığı Anne Yarısı’nın diğer oyuncuları da merak edilerek araştırılıyor. Bu isimlerden bir de 2. bölümde adı geçen İsmail karakteri oldu. Peki, Anne Yarısı İsmail kimdir? Anne Yarısı İsmail hikayesi nedir? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

ANNE YARISI İSMAİL KİMDİR?

NOW TV’nin yeni dizisi olan Anne Yarısı, ilk iki bölümünün ardından izleyicinin dikkatini çekerek kısa sürede gündemdeki yerini aldı. Anne Yarısı, 8 yıl önce meydana gelen olayların ardından küçük bir kız çocuğunun etrafında birleşen Ali ve Zeynep’in hikayesi ele alıyor.

Kapadokya’nın önce gelen ailelerinden Altay’ların oğlu olan Ali’nin Almanya’da başına gelen olayların ardından cezaevinde girmesiyle sevdiği kadın Zerrin’i kaybeder. Olayların üzerinden neredeyse yıllar geçer. Ancak dışarı çıktığında hayatını değiştiren bir gerçekle karşı karşıya kalır. Ali Altay’ın Ege adında bir kızı vardır.

Kızının öğrenen Ali, kızını büyüten teyzesi Zeynep’in elinden almaya çalışır. Kız kardeşini doğum da kaybeden Zeynep ise ablasının yokluğunu kardeşinin kızı Ege ile kapatmıştır. Yıllar içinde Ege’nin teyzesinden çok annesi gibi olan Zeynep’in başına geleceklerden habersiz olması dizinin ilerleyen bölümlerinde yer alacak.

Dizi de İsmail karakterinin adının geçmesinin ardından arama motorlarında merak konusu oldu. Ancak Kamuoyunda İsmail karakterini kimin oynadığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Nazlı karakterini oynayan Yeliz Korkmaz’a partner olarak geleceği iddia ediliyor.

ANNE YARISI İSMAİL HİKAYESİ NEDİR?

Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Anne Yarısı, geniş oyuncu kadrosunun dışında İsmail karakterinin hikayesiyle de gündemdeki yerini aldı.

Anne Yarısı dizisinin yayınlanan son bölümde Meryem’ın kızı Nazlı’ya Gülşah’ın abisi İsmail’le evleneceksin demesiyle İsmail karakterinin kim olduğu merak konusu oldu. Ancak İsmail karakteri hakkında kamuoyunda net bir bilgi bulunmuyor.

Özellikle de sosyal medya da gündem olan İsmail karakterinin şimdilerde kimin oynadığı ya da oynayacağı hayranları tarafından takip ediliyor. Salı günlerinin sevilerek izlenen yapımları arasında yer alan Anne Yarısı, yeni bölümleriyle de izleyicinin heyecanlandırıyor.