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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 14:27

Anne Yarısı Gülşah kimdir? Anne Yarısı Gülşah kaç yaşında? Anne Yarısı Gülşah'ın hikayesi

Anne Yarısı dizisinde Gülşah karakterine hayat veren Ayşe Yağmur Başak, oyunculuğu ve dizideki hikâyesiyle merak ediliyor. Peki, Anne Yarısı Gülşah kimdir, kaç yaşında ve hikâyesi ne?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Anne Yarısı Gülşah kimdir? Anne Yarısı Gülşah kaç yaşında? Anne Yarısı Gülşah'ın hikayesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 14:27

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan dizisinde Gülşah karakteri dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Dizide Gülşah’a genç oyuncu Ayşe Yağmur Başak hayat veriyor. Karakterin dizideki hikâyesi ve Başak’ın oyunculuk kariyeri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Anne Yarısı Gülşah kimdir? Ayşe Yağmur Başak kaç yaşında ve Gülşah’ın hikâyesi nedir? İşte Gülşah karakteri ve Ayşe Yağmur Başak hakkında merak edilenler... 

HABERİN ÖZETİ

Anne Yarısı Gülşah kimdir? Anne Yarısı Gülşah kaç yaşında? Anne Yarısı Gülşah'ın hikayesi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
NOW ekranlarında yayımlanan Anne Yarısı dizisindeki Gülşah karakteri ve karaktere hayat veren oyuncu Ayşe Yağmur Başak hakkında bilgiler paylaşılmaktadır.
Anne Yarısı dizisinde Gülşah karakterini 2001 Ankara doğumlu oyuncu Ayşe Yağmur Başak canlandırmaktadır.
2024 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Başak, daha önce Can Borcu dizisinde Eylül karakterini oynamıştır.
Dizide Gülşah, Ali ile evlenmeye sıcak bakmakta ve Ali'nin bir kızı olduğunu öğrenmesine rağmen bu durumu sorun etmemektedir.
Ali'nin annesi, oğluyla Gülşah'ın evlenmesini istemekte ve Gülşah'a yakında kendisini istemeye geleceklerini söylemektedir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ANNE YARISI GÜLŞAH KİMDİR?

Anne Yarısı dizisinde Gülşah karakterine Ayşe Yağmur Başak hayat veriyor. Genç oyuncu, dizideki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekerken karakterin hikâyesi de merak konusu oldu. Gülşah’ın dizideki yaşantısı ve diğer karakterlerle olan ilişkileri, hikâyenin ilerleyen bölümlerinde öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

Anne Yarısı Gülşah kimdir? Anne Yarısı Gülşah kaç yaşında? Anne Yarısı Gülşah'ın hikayesi

ANNE YARISI GÜLŞAH’IN HİKAYESİ NE?

Anne Yarısı dizisinde Gülşah’ın hikâyedeki yeri, Ali ile olan ilişkisi üzerinden şekilleniyor. Ali’nin annesi, Gülşah ile oğlunun evlenmesini istiyor. Gülşah’ın da Ali ile evlenmeye sıcak baktığı görülürken, Ali’nin bu evliliğe nasıl yaklaşacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Anne Yarısı Gülşah kimdir? Anne Yarısı Gülşah kaç yaşında? Anne Yarısı Gülşah'ın hikayesi

Yayınlanan son bölümde Gülşah, Ali’nin bir kızının olduğunu öğreniyor. Ancak bu durum Gülşah için bir sorun oluşturmuyor. Ali’nin annesi ise Gülşah’a, çok yakın zamanda kendisini istemeye geleceklerini söylüyor. Böylece Gülşah ile Ali arasındaki ilişki için yeni bir dönem başlarken, bu evlilik planının Ali’nin hayatında nasıl bir karşılık bulacağı gelecek bölümlerde ortaya çıkacak.

Anne Yarısı Gülşah kimdir? Anne Yarısı Gülşah kaç yaşında? Anne Yarısı Gülşah'ın hikayesi

Anne Yarısı Gülşah’ı oynayan Ayşe Yağmur Başak kimdir, kaç yaşında?

Anne Yarısı dizisinde Gülşah karakterine Ayşe Yağmur Başak hayat veriyor. 2001 yılında ’da dünyaya gelen genç oyuncu, eğitim hayatının ardından oyunculuğa yöneldi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Başak, 2024 yılında mezun oldu.

Anne Yarısı Gülşah kimdir? Anne Yarısı Gülşah kaç yaşında? Anne Yarısı Gülşah'ın hikayesi

Üniversite yıllarında farklı tiyatro çalışmalarında sahne alan Ayşe Yağmur Başak; “Aşk Öldürür”, “4 by Tenn”, “Madam Harpagon”, “Junky” ve “Hamletmachine” gibi oyunlarda rol aldı. Televizyon kariyerinde ise “Can Borcu” dizisinde Eylül karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Genç oyuncu, şimdi ise Anne Yarısı dizisinde Gülşah karakterini oynuyor.

Anne Yarısı Gülşah kimdir? Anne Yarısı Gülşah kaç yaşında? Anne Yarısı Gülşah'ın hikayesi

Anne Yarısı dizisinde Gülşah’ın hikâyesinin Ali ile alınacak evlilik kararıyla nasıl bir noktaya evrileceği merakla takip edilecek. Ali’nin annesinin Gülşah’ı istemeye geleceklerini söylemesiyle birlikte ikili arasındaki ilişkinin geleceği de daha fazla önem kazanacak. Gülşah’ın Ali’nin kızı olduğunu öğrendikten sonra bu duruma yaklaşımı dikkat çekerken, Ali’nin vereceği kararın hikâyenin seyrini nasıl değiştireceği önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

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#gülşah
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#anne yarısı
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#Ayşe Yağmur Başak
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