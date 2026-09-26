Fatih Gühan kimdir? Fatih Gühan kaç yaşında? Fatih Gühan hangi dizilerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti’nde İmam İlhami karakterini oynayan Fatih Gühan, Anne Yarısı dizisindeki Kadir Bayındır rolüyle dizinin dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Gühan’ın yapımdaki rolü izleyicilerin ilgisini çekerken oyuncunun hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar da hız kazandı. Fatih Gühan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? soruları merak ediliyor. Gühan’ın özel hayatından ziyade oyunculuk kariyeri ve yer aldığı projeler merak konusu olurken, izleyiciler başarılı oyuncunun geçmiş çalışmalarını da araştırıyor. Peki, Fatih Gühan kimdir? İşte İmam İlhami karakteriyle tanınan oyuncu hakkında merak edilenler.

FATİH GÜHAN KİMDİR? FATİH GÜHAN KAÇ YAŞINDA?

Kızılcık Şerbeti dizisinde İmam İlhami karakteriyle tanınan Fatih Gühan, 8 Haziran 1993 tarihinde Uşak’ta dünyaya geldi. Oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

Eğitimini Uşak Sait Sabri Ağaoğlu Lisesi’nin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda tamamladı. İkizler burcu olan Gühan’ın boyu 1,87 metre, kilosu ise 80 kilogram olarak belirtiliyor.

FATİH GÜHAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Fatih Gühan, oyunculuk kariyerinde Kızılcık Şerbeti ve Anne Yarısı dizilerinde rol almıştır. Gühan, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nde İmam İlhami karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. İlk bölümü 28 Ekim 2022’de ekrana gelen dram türündeki dizinin yönetmenliğini Hakan Kırvavaç, senaryosunu ise Melis Civelek üstlenmiştir.

Oyuncu, 22 Eylül 2026’da ilk bölümü yayınlanan Anne Yarısı dizisinde ise Kadir Bayındır karakteriyle izleyici karşısına geçti. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan dram türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı otururken senaryosunu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem kaleme almaktadır.

ANNE YARISI KADİR BAYINDIR KİMDİR?

Gururlu, zeki, hırslı ve mücadeleci biridir. İş insanıdır. Ali’yle geçmişten gelen güç ve erkeklik rekabeti, onu zaman zaman tehlikeli hamleler yapmaya sürükler. Sert ve alaycı görünümünün altında oğlu Osman’a karşı hassas, koruyucu bir baba vardır. Ticaret, benzin istasyonları, yeni yatırımlar ve rakiplerinin hamlelerini takip etmekle ilgilenir.

Oğlu Osman’ın eğitimi ve gelişimi onun için her şeyden önemlidir. Zeynep’e duyduğu güven ve yakınlık Osman’a iyi gelmesinden doğar. Ne var ki Kadir Altay ailesine en az annesi kadar öfkelidir. Onların karşısına dikilen bir düşman Kadir için baş tacıdır.